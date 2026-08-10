Alina Ceușan a sărbătorit-o pe fiica ei. Perla a împlinit doi ani și creatoarea de conținut i-a organizat o petrecere de vis

Perla, fiica Alinei Ceușan, a împlinit doi ani.

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  de  ELLE.ro
1. Alina Ceușan și cei doi copii
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Alina Ceușan a avut motive de sărbătoare în familie. Fiica ei, Perla, a împlinit doi ani pe data de 8 august, iar creatoarea de conținut i-a organizat o petrecere specială.

Alina Ceușan a sărbătorit-o pe fiica ei

Alina Ceușan s-a ocupat îndeaproape de petrecerea fiicei sale, Perla, care a împlinit recent doi ani. Creatoarea de conținut a dezvăluit că cea mică a vrut un tort albastru, așa că i-a făcut pe plac și a comandat unul conform dorințelor sale. Ea a împărtășit cu fanii mai multe imagini de la aniversare, însoțite de un mesaj plin de emoție despre acești doi ani din viața fetiței sale. Alina Ceușan și-a adus aminte de emoțiile prin care a trecut în ziua în care a născut-o pe Perla. 

„Pentru Perla,
Ne-ai luminat viețile în feluri pe care nu ni le-am fi putut imagina vreodată. Te iubim enorm! Ești cea mai bună surioară a lui Rock, cea mai bună prietenă a mea pe viață și cu adevărat cea mai dulce fetiță, o dorință devenită realitate pentru tăticul tău.
Acum doi ani, pe 8 august, ne-am petrecut primele ore, doar noi două – la spital. Astăzi, când m-am întins lângă tine în timp ce dormeai, m-am simțit teleportată chiar în acele momente în care… cum să spun… ești o fată și vei simți asta într-o zi. Chiar dacă a existat durere, a existat și această imensă pătură de bucurie care ne acoperea, ca și cum întreaga lume ar fi dispărut pentru câteva ore și am fi fost doar noi două.
Singurul lucru la care mă tot gândeam erai tu, Rock și Raul. Întreaga mea lume era acolo și a fost suficient. Un sentiment atât de minunat să te primim în viețile noastre. Iar când am adormit în noaptea aceea, îmbrățișate, cu obrajii lipiți unul de celălalt, lumea a devenit mai frumoasă. Pentru că te aveam pe tine! La mulți ani, scumpa mea Perla!”

Alina Ceușan, dezvăluiri despre viața de familie cu doi copii

Alina Ceușan este căsătorită cu Raul Tișa, hairstylist stabilit în Cluj, iar împreună au doi copii: Rock și Perla, venită pe lume în august 2024. Creatoarea de conținut recunoaște că rolul de mamă vine cu provocări reale, dar spune că sprijinul din jur face o diferență uriașă în viața de zi cu zi.

„Da, evident. Îmi place mult ceea ce fac, dar jumătate din timp e dedicat familiei, dupa ce termin cu tot ce am de făcut. Timp avem, trebuie doar să îl împărțim conform priorităților și dorințelor noastre. (…) Avem bonă, ajutor esențial zic eu. Când suntem la Cluj sau la Mureș ne ajută bunicii, care de altfel fac și drumuri regulate la București. Mama mea a venit cam o dată pe lună când a fost nevoie de ea. Sora mea e foarte implicată, avem mare noroc cu un ‘sat întreg, acest support system care ne este de ajutor”, a spus Alina Ceușan pentru Click.ro.

Ce semnificație are numele fiicei sale

Alegerea numelui pentru fiica ei nu a fost una întâmplătoare. Alina Ceușan și-a dorit un prenume rar, cu o sonoritate delicată și o puternică notă de feminitate, care să se distingă ușor. La rândul său, Raul Tișa a avut o preferință clară: numele să se încheie cu litera „A.” Rezultatul a fost Perla, un nume care a surprins și a fost primit cu entuziasm de comunitatea lor.

După multe căutări, au ajuns la o opțiune neașteptată. Alina Ceușan a menționat că singura Perla pe care o cunoaște este fosta soție a chitaristului de la Guns N’ Roses , Perla Ferrar, cu care a avut ocazia să se întâlnească și să lege o conexiune specială. Astfel, numele a rămas în mintea ei ca fiind unul cu totul aparte.

„Încă de când Rock avea patru luni, aveam o altă opțiune de nume, în momentul în care eram însărcinată cu Rock și nu știam dacă e băiat sau fată aveam o altă opțiune de nume, deci sunt două opțiuni pe care nu le-am folosit pentru ea. Perla a venit într-un ultim moment, singura Perla pe care o mai știu este soția chitaristului de la Guns N’ Roses, pe care am întâlnit-o acum vreo 10 – 12 ani în Ibiza la un party și mi-a plăcut super mult de ea. Am zis că trebuie să îi văd fățuca ca să știu ce i se potrivește”, a declarat Alina Ceușan, pe rețelele de socializare.

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Foto: Instagram

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