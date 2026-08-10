Cum și-a sărbătorit Răzvan Simion ziua de naștere. Mesajul transmis de soția lui, Daliana Răducan

Răzvan Simion și-a sărbătorit într-un mod special ziua sa de naștere.

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  de  ELLE.ro
Răzvan Simion și Daliana Răducan
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Răzvan Simion a împlinit 46 de ani pe data de 8 august. Prezentatorul TV și-a sărbătorit ziua de naștere în compania soției sale, Daliana Răducan, care i-a făcut o urare emoționantă pe social media.

Răzvan Simion, zi de naștere specială

Răzvan Simion și-a petrecut ziua de naștere împreună cu soția lui, Daliana Răducan, în New York, acolo unde au mers la un meci al echipei de baseball New York Yankees. Pe Instagram, arhitecta i-a făcut o declarație de dragoste prezentatorului TV.

„La mulți ani, iubirea mea @futuristul. Viața nu este doar despre a ajunge într-un anumit loc, despre a avea un anumit succes sau despre a trăi experiențe spectaculoase.
Cel mai mare noroc este omul alături de care le trăiești.”

Răzvan Simion și Daliana Răducan, declarații sincere despre conflicte

Inițial, Răzvan Simion și Daliana Răducan au fost discreți în ceea ce privește povestea lor de dragoste. Cei doi au vrut să își trăiască relația departe de ochii curioșilor. Dar, după ce s-a aflat că formează un cuplu, au decis să se afișeze împreună.

În cadrul unui interviu acordat recent, Răzvan Simion și Daliana Răducan au fost mai sinceri ca niciodată și au vorbit cu deschidere despre cum depășesc clipele tensionate din căsnicia lor. 

„Ni le povestim mereu. Se spune că ar trebui să lași problemele la ușă, dar noi credem că e mai bine să vorbești despre ele. Altfel, tensiunea rămâne acolo. Ne sfătuim, ne descărcăm şi mergem mai departe”, au spus Răzvan Simion și Daliana Răducan pentru VIVA!

Prezentatorul TV a făcut o confesiune emoționantă despre soția lui.

„Acasă înseamnă familie. Înseamnă soția mea, înseamnă Daliana. Este locul unde am liniște şi unde îmi încarc bateriile.”

Răzvan Simion și Daliana Răducan consideră că, în cele mai multe cazuri, conflictele între ei pornesc din lucruri minore. 

„Hahaha, niciodată din lucruri mari. Mai degrabă din discuții în care amândurora ne place să ne susținem opiniile. Dar nu le-aș numi certuri. Cred că sunt, mai degrabă, sarea şi piperul în relație. Ne-am plictisi dacă am avea mereu aceleași păreri.”

Răzvan Simion și Daliana Răducan, despre dorința de a deveni părinți

Răzvan Simion și fosta lui soție, Diana, s-au despărțit în 2015 și au împreună doi copii, pe Ianca și pe Tudor. Prezentatorul TV este deschis ca el și actuala lui parteneră, Daliana Răducan, să aibă un copil.

„Fiziologic și emoțional, suntem pregătiți să devenim părinți, însă copiii sunt binecuvântări de la Dumnezeu. Cred că un copil vine la momentul potrivit, fără calcule algoritmice”, au mărturisit cei doi pentru VIVA!

Prezentatorul de la Antena 1 a vorbit cu emoție despre relația cu cei doi copii ai săi.

„Într-adevăr, rolul de părinte este unul dintre cele mai grele și frumoase roluri. Nu mă avânt să le dau sfaturi, pentru că știm cu toții cum tratează copiii sfaturile bătrânilor, însă îi îndemn să aibă curaj, credință și să nu le fie rușine de muncă. Eu îi susțin, însă ei sunt artizanii propriilor vieți”, a mărturisit prezentatorul.

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Foto: Instagram

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