Harrison Ford, în formă impresionantă la 84 de ani. Cum a fost surprins celebrul actor

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Harrison Ford continuă să demonstreze că vârsta este doar un număr. Actorul în vârstă de 84 de ani a fost fotografiat sâmbătă după-amiază în timpul unei plimbări cu bicicleta prin Los Angeles, afișând o condiție fizică remarcabilă.

Îmbrăcat într-un echipament de ciclism negru, starul din Shrinking și-a pus în evidență brațele bine tonifiate, în timp ce înfrunta temperaturile ridicate din sudul Californiei.

La un moment dat, Harrison Ford a fost surprins scoțând din rucsac un tricou alb, pe care l-a îmbrăcat înainte de a-și continua traseul.

Ținuta a fost completată de pantofi speciali pentru ciclism, ochelari de soare, o cască albă și mănuși negre.

Forma fizică excelentă a actorului nu este întâmplătoare. Într-un interviu acordat publicației Men’s Health, Ford a explicat că se antrenează sub îndrumarea antrenorului de fitness Jaime Milnes, care îi concepe programele în jurul exercițiilor cu gantere și mingi medicinale, pentru dezvoltarea musculaturii și îmbunătățirea condiției fizice generale.

„Cred mai ales în antrenamentele pentru prevenirea accidentărilor”, a declarat actorul. „Sunt un moșneag și trebuie să am grijă de mine”.

Dincolo de antrenamentele din sală, Harrison Ford spune că preferă să își mențină stilul de viață activ prin activități precum ciclismul și tenisul.

„Sunt activ din punct de vedere fizic”, a mărturisit el într-un alt interviu. „Mai fac și câteva exerciții la sală”.

Actorul a vorbit și despre alimentația sa, explicând că a renunțat la carne și la produsele lactate. În cadrul unei apariții din 2020 la The Ellen DeGeneres Show, Ford a dezvăluit că dieta sa este una extrem de simplă.

„Mănânc aproape nimic în afară de legume și pește”, a spus el, adăugând cu umor: „Este chiar plictisitor”.

Explicând motivele din spatele acestei schimbări, actorul a declarat: „Pur și simplu am decis că m-am săturat să mănânc carne. Și știu că nu este cu adevărat bună nici pentru planetă și nici pentru mine”.

Nu este pentru prima dată când Harrison Ford își impresionează fanii cu forma sa fizică. Actorul a stârnit numeroase reacții și în perioada promovării filmului Indiana Jones and the Dial of Destiny, când a apărut fără cămașă într-o scenă.

„Am fost binecuvântat cu acest corp”, a glumit el la vremea respectivă.

Harrison Ford, declarații rare despre viața sa personală

Într-un interviu acordat în cadrul emisiunii Jimmy Kimmel Live!, Harrison Ford a făcut o dezvăluire rară despre viața sa intimă. Actorul în vârstă de 84 de ani a recunoscut că a ascultat, uneori, coloane sonore din propriile sale filme în momentele intime.

Invitat în ediția din 10 martie a emisiunii, Ford a fost întrebat dacă a încercat vreodată acest obicei neobișnuit. Răspunsul actorului a fost direct și amuzat: „Desigur că am făcut-o”.

Actorul din Shrinking nu a precizat însă ce coloane sonore preferă dintre filmele sale. În cadrul aceluiași interviu, el a discutat și despre cariera sa și despre faptul că nu are un proiect favorit dintre cele în care a jucat.

„Nu am un film favorit pentru că îmi place foarte mult procesul de realizare. Acolo mă simt împlinit, când îl facem”, a declarat el.

Cariera lui Harrison Ford include unele dintre cele mai cunoscute producții din istoria cinematografiei. Printre acestea se numără filmul regizat de Steven Spielberg, Raiders of the Lost Ark, lansat în 1981, producția SF Blade Runner, precum și primul film din franciza Star Wars, apărut în 1977. De-a lungul anilor, actorul a revenit la aceste roluri emblematice în mai multe continuări, printre care Star Wars: The Force Awakens, Blade Runner 2049 și Indiana Jones and the Dial of Destiny.

Declarația sa vine la scurt timp după o apariție publică alături de soția sa, Calista Flockhart, la gala SAG Life Achievement Award 2026. Potrivit Page Six, actorul i-a adresat un mesaj emoționant în timpul discursului de acceptare.

„Vreau să le mulțumesc, din toată inima, colegilor mei, frumoasei mele soții, Calista, și familiei mele, care mi-au oferit dragoste și curaj în tot acest timp”, a spus Harrison Ford pe scenă.

Harrison Ford și Calista Flockhart s-au cunoscut în ianuarie 2002, la cea de-a 59-a ediție a premiilor Golden Globe Awards. Actorul a cerut-o în căsătorie de Ziua Îndrăgostiților, în 2009, iar cei doi s-au căsătorit în iunie 2010, după opt ani de relație.

Deși între Harrison Ford și Calista Flockhart există o diferență de vârstă de 22 de ani, cei doi au construit o relație solidă de-a lungul timpului. Potrivit actriței, simțul umorului comun este unul dintre secretele longevității relației lor.

„Eu și Harrison râdem foarte mult, iar umorul este totul pentru mine”, a declarat Calista pentru Closer Weekly în 2017.

Foto: Arhiva ELLE, profimedia

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