Cu ce problemă gravă se confruntă Alina Pușcaș la casa ei: „E foarte complicat”

Alina Pușcaș a dezvăluit că se confruntă cu o problemă gravă care vizează locuința ei.

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  de  ELLE.ro
Alina Pușcaș
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Alina Pușcaș le-a povestit fanilor că se confruntă cu o situație neașteptată și gravă în ceea ce privește casa ei. 

Alina Pușcaș, probleme grave la casa ei

La începutul anului 2024, Alina Pușcaș, soțul ei, Mihai Stoenescu, și cei trei copii ai lor, Alexandru, Melissa și Iris, s-au mutat într-o casa spectaculoasă. Prezentatoarea și partenerul ei au cumpărat terenul pe care au construit proprietatea în 2018, iar în 2020 au început construcția. Au apelat la arhitecți și designeri de interior, astfel încât rezultatul să se alinieze dorințelor lor. 

Recent, Alina Pușcaș a dezvăluit că a întâmpinat o problemă la ea acasă. Locuința vedetei a fost invadată de viespi. În ciuda eforturilor sale de a scăpa de ele, se pare că nimic nu a funcționat până acum. Vedeta a vorbit despre această situație într-un video publicat ulterior pe Instagram. În secțiunea de comentarii, mai multe persoane au spus că trec prin aceeași problemă.

„Nu știu ce s-a întâmplat anul ăsta, dar noi ne confruntăm cu o invazie de viespi. Am distrus vreo patru cuiburi numai luna asta. Anul trecut nu s-a întâmplat absolut nimic, nu am avut niciunul. Mă ocup singură. Cea mai nasoală variantă este când își fac cuibul între plăcile de fațadă ventilată. E foarte complicat să le distrugi cuiburile, pentru că sunt efectiv băgate în interior, după plăcile de fațadă. Dar le vin de hac”, a povestit Alina Pușcaș pe contul ei de Instagram.

Alina Pușcaș, dezvăluiri despre costurile afacerii sale și banii investiți

Alina Pușcaș a vorbit deschis despre afacerea pe care a construit-o în domeniul modei și a dezvăluit că, încă de la început, și-a dorit să o dezvolte exclusiv din resurse proprii, fără să apeleze la sprijinul financiar al soțului său.

Cunoscută publicului pentru aparițiile sale de pe micul ecran, Alina Pușcaș și-a descoperit în timp o pasiune puternică pentru modă. Interesul pentru acest domeniu a determinat-o să urmeze cursurile Universității Naționale de Arte din București, unde își aprofundează cunoștințele legate de design și creație vestimentară.

Puțini știu că vedeta activează în industria fashion de aproape un deceniu. În tot acest timp, ea a dezvoltat și o linie de articole vestimentare care îi poartă semnătura, proiect în care a investit constant. Alina Pușcaș a explicat că încă de la început și-a propus să nu apeleze la ajutorul financiar al soțului său, Mihai Stoenescu, preferând să folosească doar resursele obținute din propriile proiecte profesionale.

„Eu vă zic sincer, cu mâna pe inimă, că eu, de acum 9 ani, de când am intrat în zona fashion, în producție de haine, nu am luat un singur cent de la soțul meu (…) Eu am folosit banii numai din ceea ce am produs eu, bineînțeles, din televiziune, din diverse contracte. Am folosit banii mei personali, care nu erau mulți neapărat, și am investit”, a transmis Alina Pușcaș pe Instagram.

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Foto: Instagram

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