Andreea Marinescu și soțul ei, Adi Tiulescu, aniversează 9 ani de căsătorie. Ce imagine specială a dezvăluit prezentatoarea cu această ocazie

Prezentatoarea PRO TV și-a surprins fanii de pe rețelele de socializare cu o imagine rară în care apare alături de soțul ei.

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  de  Andreea Ilie
Andreea Marinescu și soțul ei, Adi Tiulescu, aniversează 9 ani de căsătorie. Ce imagine specială a dezvăluit prezentatoarea cu această ocazie

Andreea Marinescu și Adi Tiulescu s-au cunoscut în timpul serviciului, când el lucra în poliție, iar ea realiza reportaje.

Andreea Marinescu și soțul ei, Adi Tiulescu, aniversează 9 ani de căsătorie

Andreea Marinescu și Adi Tiulescu, de profesie ofițer criminalist, s-au căsătorit în 2018, iar la scurt timp au devenit părinții unui băiețel, pe nume Marc Armin. Andreea Marinescu mai are un băiat, Vladimir, dintr-o relație anterioară.

Pe Andreea Marinescu o știe publicul din prisma meseriei sale și a faptului că apare în fața telespectatorilor. Cu toate astea, ea păstrează discreția în ceea ce privește viața ei de familie, vorbind rar despre soțul ei și cei doi copii.

Prezentatoarea PRO TV și-a surprins fanii de pe rețelele de socializare cu o imagine rară în care apare alături de soțul ei. Fotografia de arhivă marchează aniversarea a 9 ani de căsătorie.

„#9ani de la acel DA”, a scris ea în descrierea fotografiei.

Andreea Marinescu, apariție rară într-o emisiune lături de soț și cei doi copii ai săi

Prezentatoarea Știrilor PRO TV, Andreea Marinescu, și-a făcut recent prima apariție publică împreună cu soțul și cei doi copii ai săi, oferind fanilor o privire rară asupra vieții lor de familie. Jurnalista a participat la emisiunea „Vorbește lumea” alături de comisarul Adi Tiulescu și de băieții lor, Vladimir și Marc Armin, vorbind despre cum reușesc să împace cariera solicitantă cu viața de acasă și despre dinamica lor familială.

Soțul Andreei, comisarul Adi Tiulescu, deși nu este obișnuit cu lumina reflectoarelor, are un rol esențial în organizarea și buna funcționare a vieții de familie. El se ocupă de coordonarea activităților zilnice și sprijină echilibrul între responsabilitățile casei și timpul petrecut împreună.

„Cred că suntem foarte diferiți și ne combinăm drăguț, așa zic eu, împreună. Nu ne plac aceleași lucruri neapărat, dar întotdeauna ne unim în același sens, știi? Mi-e foarte drag de ei și ne iubim foarte mult și se vede și se simte. Noi, între noi, simțim foarte tare asta. Iar asta cu stâlpul familiei, motorul familiei — familia noastră are patru motoare și funcționăm la turații diferite, dar cumva în același timp. Pentru că s-a văzut astăzi la ședința foto: partea de carismă și „zâna' familiei e el; partea de responsabilitate, stabilitate, este Adi; partea de adolescență, prospețime, tinerețe este Vladi; mișcare, sport și energie — iarăși Vladi — el nu are timp liber. Iar eu sunt partea asta de afecțiune, motorul de afecțiune al casei. Suntem o echipă bună? Suntem, da. Funcționăm foarte bine împreună”, a declarat Andreea Marinescu, într-o mărturisire emoționantă pentru emisiunea de la PRO TV.

Prin această apariție rară, Andreea Marinescu și-a arătat publicului că, în spatele imaginii de profesionistă din televiziune, se află o familie unită, în care fiecare membru are rolul său bine definit și contribuie la armonia generală.

Andreea Marinescu este o jurnalistă cu o carieră remarcabilă în televiziune, activând de peste două decenii în domeniu. În prezent, ea face parte din echipa PRO TV, unde prezintă știrile dimineții și realizează reportaje pe teren, fiind apreciată pentru profesionalismul și dedicarea sa. Într-un interviu pentru TVmania, Andreea a subliniat importanța ambelor roluri în cariera sa, afirmând că „îmi place foarte mult meseria mea și cumva totul vine în mod natural”.

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Foto: Instagram

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