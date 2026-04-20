Andreea Antonescu, dezvăluiri despre schimbările din viața ei de când s-a mutat în America împreună cu cele două fiice: „Timp nu prea avem să…”

După ce a decis să se mute definitiv în Statele Unite, Andreea Antonescu pare să trăiască un nou capitol al vieții sale.

  Andreea Ilie
Andreea Antonescu, în vârstă de 43 de ani, rămâne una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, apreciată atât pentru talentul său, cât și pentru personalitatea sa.

Andreea Antonescu, despre decizia de a locui în America

Andreea Antonescu a ales să părăsească România, cel puțin pentru un timp, pentru a trăi în Statele Unite ale Americii alături de cele două fiice ale sale, Sienna și Venice. Cântăreața consideră că a luat decizia corectă pentru viitorul copiilor ei și nu regretă acest lucru.

După ce a decis să se mute definitiv în Statele Unite, Andreea Antonescu pare să trăiască un nou capitol al vieții sale, unul în care familia, chiar extinsă, ocupă un loc important. Mama artistei și actualul soț al acesteia locuiesc acolo și au o relație extraordinară cu vedeta.

Andreea Antonescu îmbină armonios viața de artistă cu cea de mamă dedicată. Într-un interviu recent, vedeta a vorbit sincer despre schimbările prin care a trecut de când s-a mutat în America.

„Când nu am concerte sunt cu fetele, cu programul lor. După ce le iau de la școală și grădiniță ne facem în fiecare zi câte un program, ba Disney, ba Universal Studios, ba la un mall, un loc de joacă sau cumpărături, aici avem de toate, și parcuri suficiente, timp nu prea avem să stăm, cât ar vrea Venice. Sienna e un copil bun și înțelegător și se bucură și ea pentru toată bucuria lui Venice, care trăiește la maxim”, a mărturisit Andreea Antonescu pentru Click.

Cântăreața a mărturisit că fiica ei cea mică pare că îi calcă pe urme și este foarte atrasă de muzică.

„Au fost un fel de porțile deschise la Sienna la liceu, pentru cei care vroiau să își înscrie copiii acolo. Ea este deja în clasa a 9-a, și au fost majorete, dansatori, toate trupele de dans. Venice trebuia să fie prima, să danseze cu toți, ea trebuia să cânte, să danseze, să facă poze. Așa este peste tot, la fiecare spectacol. Am mai luat-o cu mine. Când terminam eu de cântat lua ea microfonul și începea ea să cânte, tot ce știe ea. Nu lasă microfonul un sfert de oră, e o delicioasă și o drăgălașă! Eu sunt bine, mereu cu fetele. Trăim în prezent și pentru noi, pentru azi! Noi știm că suntem bine!”, a mai spus artista pentru sursa citată.

Andreea Antonescu dezvăluie cel mai greu moment al vieții sale

Deși viața ei personală a fost marcată de despărțiri și provocări, inclusiv divorțul și creșterea celor două fiice ca mamă singură, Andreea Antonescu a găsit mereu resursele necesare pentru a merge mai departe.

Totuși, există un moment care a reușit să o doboare cu adevărat. Într-un interviu emoționant acordat recent, Andreea Antonescu a vorbit despre cea mai dificilă experiență din viața sa – pierderea tatălui.

„Există ceva mai rău decât pierderea definitivă a unui părinte sau a unei persoane dragi? Am trecut prin multe în această viață, iar până în prezent pot confirma că acel eveniment este singurul care m-a doborât și care m-ar doborî în continuare. Tocmai de aceea, sunt conștientă că orice alte situații sunt trecătoare și rezolvabile. Oricât de greu mi-ar fi în unele momente, îmi dau seama că totul este trecător, nimic definitiv, că poți face și desface orice, trebuie doar să-ți găsești puterea de a te ridica de jos și de a merge mai departe cu capul sus, eu găsindu-mi forța în fetițele mele. Am fost acuzată de multe ori că sunt prea puternică. Da, sunt, nu mi-a dat viața altă alternativă, a trebuit să-nvăț să trec peste orice și să merg mai departe. Sunt foarte puternică, dar și vulnerabilă și sensibilă, poate mult mai sensibilă decât par”, a mărturisit artista pentru revista Viva!

Andreea Antonescu le oferă și un sfat mamelor care își cresc copiii singure:

„Trebuie să facem imposibilul posibil pentru copiii noștri, este datoria noastră de mame! Cred că toate ne dorim ca ei să se transforme în adulți fericiți și responsabili, iar pentru asta noi trebuie să le oferim, înainte de lucrurile materiale, liniștea psihică și un mediu plin de iubire și căldură sufletească”, a subliniat vedeta.

Citește și:
Ce rentă viageră primește lunar Sandra Izbașa de la statul român, după retragerea din gimnastică

Recomandari
Natalie Portman este însărcinată cu al treilea copil. Primele declarații ale actriței: "Un miracol"
People
Natalie Portman este însărcinată cu al treilea copil. Primele declarații ale actriței: "Un miracol"
Kim Kardashian, imagine rară cu noul său iubit, Lewis Hamilton. Cum au fost surprinși cei doi la Coachella
People
Kim Kardashian, imagine rară cu noul său iubit, Lewis Hamilton. Cum au fost surprinși cei doi la Coachella
Cu ce se ocupă acum Ana Maria Gheorghe după ce a plecat din România și s-a mutat în Portugalia: "M-am reinventat"
People
Cu ce se ocupă acum Ana Maria Gheorghe după ce a plecat din România și s-a mutat în Portugalia: "M-am reinventat"
Sandra Bullock, la trei ani de la moartea partenerului său, Bryan Randall. Cum a traversat actrița această perioadă dificilă
People
Sandra Bullock, la trei ani de la moartea partenerului său, Bryan Randall. Cum a traversat actrița această perioadă dificilă
Elena Gheorghe, confesiuni despre lupta cu kilogramele. Cum a reușit artista să slăbească
People
Elena Gheorghe, confesiuni despre lupta cu kilogramele. Cum a reușit artista să slăbească
Meghan Markle consideră că a fost "cea mai hărțuită persoană din întreaga lume." Ducesa de Sussex a vorbit despre abuzurile din mediul online
People
Meghan Markle consideră că a fost "cea mai hărțuită persoană din întreaga lume." Ducesa de Sussex a vorbit despre abuzurile din mediul online
Libertatea
Sezonul căpușelor a început, zeci de oameni au ajuns la urgențe: sfaturile unui medic pentru pacienți și cum recunoști primele simptome
Sezonul căpușelor a început, zeci de oameni au ajuns la urgențe: sfaturile unui medic pentru pacienți și cum recunoști primele simptome
„Halucinant și înspăimântător”. O gravidă a trebuit să plece în Germania pentru a-și salva bebelușul și să plătească 13.000 de euro, după ce a fost refuzată la Spitalul Filantropia din București
„Halucinant și înspăimântător”. O gravidă a trebuit să plece în Germania pentru a-și salva bebelușul și să plătească 13.000 de euro, după ce a fost refuzată la Spitalul Filantropia din București
O femeie a aruncat de la balcon peste 160.000 de dolari după ce s-ar fi certat cu soțul, într-un oraș din China
O femeie a aruncat de la balcon peste 160.000 de dolari după ce s-ar fi certat cu soțul, într-un oraș din China
Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul din toată lumea. Reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, succes internațional cu piesa „Choke me”
Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul din toată lumea. Reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, succes internațional cu piesa „Choke me”
Ego.ro
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Publicitate
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Moda nu mai e doar despre haine
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Antena 1
Patru avorturi și șapte fertilizări in vitro. Cine e femeia care a născut fiul dorit la 47 de ani
Patru avorturi și șapte fertilizări in vitro. Cine e femeia care a născut fiul dorit la 47 de ani
Sandra Bullock, transformare neașteptată la 61 de ani. Cum a apărut în public la aproape 3 ani de la moartea partenerului ei
Sandra Bullock, transformare neașteptată la 61 de ani. Cum a apărut în public la aproape 3 ani de la moartea partenerului ei
Top 10 cele mai sexy soții ale jucătorilor de la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Cine sunt femeile care îi susțin din umbră
Top 10 cele mai sexy soții ale jucătorilor de la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Cine sunt femeile care îi susțin din umbră
Cine e și cum arată soția lui Liviu Bora, actorul din Destine cu parfum de lavandă. Imaginea cu cei doi care a atras atenția
Cine e și cum arată soția lui Liviu Bora, actorul din Destine cu parfum de lavandă. Imaginea cu cei doi care a atras atenția
Unica.ro
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Vine bebe nr. 4!! Bucurie mare în familia PRO TV! „În brațele noastre deja pline se mai face loc pentru încă o inimioară”
Vine bebe nr. 4!! Bucurie mare în familia PRO TV! „În brațele noastre deja pline se mai face loc pentru încă o inimioară”
„Mama ei mi‑a dat‑o pe fii‑sa... Eu nu mă feresc!” Așa scandal chiar nu s-a mai văzut în showbizul românesc! Ce a putut să povestească public Dan Bursuc, după declarațiile lui Fulgy, depășește orice imaginație. Ioniță de la Clejani l-a dat în judecată
„Mama ei mi‑a dat‑o pe fii‑sa... Eu nu mă feresc!” Așa scandal chiar nu s-a mai văzut în showbizul românesc! Ce a putut să povestească public Dan Bursuc, după declarațiile lui Fulgy, depășește orice imaginație. Ioniță de la Clejani l-a dat în judecată
catine.ro
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Emil Rengle și Alejandro Fernandez își planifică nunta în două țări: "Acum începem să dăm de realitatea asta"
Emil Rengle și Alejandro Fernandez își planifică nunta în două țări: "Acum începem să dăm de realitatea asta"
People

Emil Rengle și Alejandro Fernandez au oferit detalii despre cele două nunți.

+ Mai multe
North West își completează colecția tot mai mare de accesorii dentare cu un nou model din aur de 14 carate
North West își completează colecția tot mai mare de accesorii dentare cu un nou model din aur de 14 carate
People

North West a luat publicul prin surprindere cu o nouă achiziție extravagantă.

+ Mai multe
Dominic și Akim, băieții Antoniei și ai lui Alex Velea, au lansat prima piesă împreună. Cum a apărut colaborarea
Dominic și Akim, băieții Antoniei și ai lui Alex Velea, au lansat prima piesă împreună. Cum a apărut colaborarea
People

Copiii Antoniei și ai lui Alex Velea, Dominic și Akim, au lansat prima lor piesă împreună.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

