Andreea Antonescu, dezvăluiri despre schimbările din viața ei de când s-a mutat în America împreună cu cele două fiice: „Timp nu prea avem să…”

Andreea Antonescu, în vârstă de 43 de ani, rămâne una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, apreciată atât pentru talentul său, cât și pentru personalitatea sa.

Andreea Antonescu, despre decizia de a locui în America

Andreea Antonescu a ales să părăsească România, cel puțin pentru un timp, pentru a trăi în Statele Unite ale Americii alături de cele două fiice ale sale, Sienna și Venice. Cântăreața consideră că a luat decizia corectă pentru viitorul copiilor ei și nu regretă acest lucru.

După ce a decis să se mute definitiv în Statele Unite, Andreea Antonescu pare să trăiască un nou capitol al vieții sale, unul în care familia, chiar extinsă, ocupă un loc important. Mama artistei și actualul soț al acesteia locuiesc acolo și au o relație extraordinară cu vedeta.

Andreea Antonescu îmbină armonios viața de artistă cu cea de mamă dedicată. Într-un interviu recent, vedeta a vorbit sincer despre schimbările prin care a trecut de când s-a mutat în America.

„Când nu am concerte sunt cu fetele, cu programul lor. După ce le iau de la școală și grădiniță ne facem în fiecare zi câte un program, ba Disney, ba Universal Studios, ba la un mall, un loc de joacă sau cumpărături, aici avem de toate, și parcuri suficiente, timp nu prea avem să stăm, cât ar vrea Venice. Sienna e un copil bun și înțelegător și se bucură și ea pentru toată bucuria lui Venice, care trăiește la maxim”, a mărturisit Andreea Antonescu pentru Click.

Cântăreața a mărturisit că fiica ei cea mică pare că îi calcă pe urme și este foarte atrasă de muzică.

„Au fost un fel de porțile deschise la Sienna la liceu, pentru cei care vroiau să își înscrie copiii acolo. Ea este deja în clasa a 9-a, și au fost majorete, dansatori, toate trupele de dans. Venice trebuia să fie prima, să danseze cu toți, ea trebuia să cânte, să danseze, să facă poze. Așa este peste tot, la fiecare spectacol. Am mai luat-o cu mine. Când terminam eu de cântat lua ea microfonul și începea ea să cânte, tot ce știe ea. Nu lasă microfonul un sfert de oră, e o delicioasă și o drăgălașă! Eu sunt bine, mereu cu fetele. Trăim în prezent și pentru noi, pentru azi! Noi știm că suntem bine!”, a mai spus artista pentru sursa citată.

Andreea Antonescu dezvăluie cel mai greu moment al vieții sale

Deși viața ei personală a fost marcată de despărțiri și provocări, inclusiv divorțul și creșterea celor două fiice ca mamă singură, Andreea Antonescu a găsit mereu resursele necesare pentru a merge mai departe.

Totuși, există un moment care a reușit să o doboare cu adevărat. Într-un interviu emoționant acordat recent, Andreea Antonescu a vorbit despre cea mai dificilă experiență din viața sa – pierderea tatălui.

„Există ceva mai rău decât pierderea definitivă a unui părinte sau a unei persoane dragi? Am trecut prin multe în această viață, iar până în prezent pot confirma că acel eveniment este singurul care m-a doborât și care m-ar doborî în continuare. Tocmai de aceea, sunt conștientă că orice alte situații sunt trecătoare și rezolvabile. Oricât de greu mi-ar fi în unele momente, îmi dau seama că totul este trecător, nimic definitiv, că poți face și desface orice, trebuie doar să-ți găsești puterea de a te ridica de jos și de a merge mai departe cu capul sus, eu găsindu-mi forța în fetițele mele. Am fost acuzată de multe ori că sunt prea puternică. Da, sunt, nu mi-a dat viața altă alternativă, a trebuit să-nvăț să trec peste orice și să merg mai departe. Sunt foarte puternică, dar și vulnerabilă și sensibilă, poate mult mai sensibilă decât par”, a mărturisit artista pentru revista Viva!

Andreea Antonescu le oferă și un sfat mamelor care își cresc copiii singure:

„Trebuie să facem imposibilul posibil pentru copiii noștri, este datoria noastră de mame! Cred că toate ne dorim ca ei să se transforme în adulți fericiți și responsabili, iar pentru asta noi trebuie să le oferim, înainte de lucrurile materiale, liniștea psihică și un mediu plin de iubire și căldură sufletească”, a subliniat vedeta.

