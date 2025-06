Andreea Antonescu, declarații rare despre familia din SUA. Ce relație are cu mama ei și soțul acesteia

Andreea Antonescu se pregătește pentru o nouă aventură în Statele Unite, alături de cele mai importante persoane din viața ei: fetițele Venice și Sienna. Cântăreața spune că SUA este o destinație de suflet, pe care o descoperă mereu cu aceeași curiozitate și entuziasm, mai ales că acolo le așteaptă bunica fetelor, mama artistei.

Întrebată recent ce planuri are pentru vara aceasta, Andreea Antonescu a dezvăluit că va pleca în SUA cu fiicele ei, acolo unde se află mama și partenerul său.

Nu e prima dată când aleg această destinație, iar fetițele sunt deja atașate de locurile din jur.

Planul este să exploreze în continuare ceea ce America are de oferit, fără să simtă presiunea timpului.

Chiar dacă fetele sunt în centrul atenției, Andreea nu se neglijează.

Mama artistei, cu care are o relație apropiată, abia așteaptă să le revadă.

În cadrul unui interviu acordat acum ceva timp, Andreea Antonescu a dezvăluit că are o comunicare deschisă cu fiica ei cea mare, Sienna, și îi explică într-un mod sincer diverse situații de viață.

„Totdeauna am consider că ale mele sunt două suflete. Voi vorbi în cazul Siennei că deja este mai mare. Am considerat că, dacă eu îi pot explica absolut orice, o situație, un punct de vedere, copilul va ști să își ia de acolo ce este necesar. Am considerat că am în vocabular destule cuvinte astfel încât să-mi fac copilul să înțeleagă fără să ridic vocea sau să aplic mai știu eu ce, sub nicio formă. Lucrurile au decurs de la sine, mereu i-am ascultat punctul ei de vedere. Dacă mi s-a părut că nu ar coincide cu al meu, am încercat să-i spun și cealaltă părere, decizia a fost a ei. De multe ori și-a dat seama că mami are dreptate”, a declarat Andreea Antonescu la Antena Stars, citată de spynews.ro.