Andreea Antonescu, primele declarații după ce s-a speculat că s-ar fi împăcat cu fostul ei soț: „Am rămas în relații foarte bune”

Andreea Antonescu și fostul ei soț, Traian Spak, au fost căsătoriți timp de 6 ani, însă au format un cuplu 14 ani. Cei doi s-au căsătorit 2011 și au împreună o fiică, pe nume Sienna. Despărțirea lor a avut loc în 2017.

Andreea Antonescu s-a întors de curând dintr-o vizită din Statele Unite ale Americii, de acolo de unde trăiește fostul ei partener de viață, Traian Spak. Ulterior, au început să circule speculații conform cărora ea și fostul ei soț s-ar fi împăcat. Cântăreața a decis să lămurească aceste zvonuri apărute.

„Nu exclud o eventuală împacare cu Traian. În viața este bine să nu spui niciodată, niciodată. Noi am rămas în relații foarte bune!”, a spus Andreea Antonescu în direct, prin telefon, în cadrul emisiunii „Monden Alert.”

Nu este pentru prima dată când Andreea Antonescu vorbește despre fostul ei soț. Artista a ținut să precizeze de fiecare dată că a păstrat o relație foarte bună cu Traian Spak și comunică excelent, astfel încât Sienna, fiica lor, nu a resimțit niciodată tensiuni între părinții ei. Cântăreața a dezvăluit acum ceva timp în emisiunea „La Măruță” de la PRO TV că motivul despărțirii dintre ea și Traian Spak a fost tocmai dorința lui de a rămâne în SUA.

„Suntem în relații foarte bune. Am fost căsătoriți 6 ani și am avut o relație timp de 14 ani. El a rămas acolo, practic acesta a fost și motivul separării noastre definitive. El are pe cineva acolo și îmi doresc să fie bine, fericit, liniștit și împăcat. Ținem legătura, vorbim”, a declarat Andreea Antonescu.