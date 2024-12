Decizia neașteptată luată de Charlize Theron după ce s-a despărțit de modelul Alex Dimitrijevic

Charlize Theron nu mai formează un cuplu cu modelul Alex Dimitrijevic, așa că este din nou în căutarea iubirii. Potrivit The Sun, câștigătoarea premiului Oscar își încearcă norocul pe aplicația de dating pentru celebrități Raya. Se pare că Charlize a postat pe profilul său mai multe fotografii, inclusiv una în care poartă în glumă o mustață. Deși își ascunde numele real și folosește doar inițiala „C”, ea a conectat aplicația de dating cu contul său oficial de Instagram.

Charlize și Alex au început să formeze un cuplu în primăvara anului trecut. Actrița a fost surprinsă în mai 2023 în timp ce lua prânzul alături de Dimitrijevic într-un restaurant din Los Angeles. Cei doi păreau extrem de fericiți împreună și nu s-au ferit să își arate afecțiunea în public, paparazzi surprinzându-i în timp ce râdeau și se țineau de mână.

Pentru întâlnirea romantică, atât Theron cât și Dimitrijevic au ales ținute casual. Actrița a optat pentru o pereche de pantaloni largi într-o nuanță deschisă și un pulover grena, pe care le-a accesorizat cu o percehe de papuci, o poșetă neagră Dior și o pereche de ochelari de soare. Dimitrijevic a ales să poarte o cămașă galbenă cu mâneci scurte și o pereche de jeanși albaștri.

În urmă cu doi ani, au existat mai multe zvonuri conform cărora Charlize Theron ar fi avut o relație cu modelul canadian Gabriel Aubry. Cei doi ar mai fi avut o legătură romantică în urmă cu cinci ani, dar actrița a negat public că se întâlneau la acea vreme. O sursă a declarat la momentul respectiv pentru Us Weekly că între cei doi „nu este nimic serios”, ci doar „se bucură de timpul petrecut împreună”.

Charlize și Gabriel au stârnit primele zvonuri în iunie 2017, când au fost fotografiați în fața unei școli din Santa Monica. Actrița din „Bombshell” a explicat situația luna următoare, în timpul unei apariții la Watch What Happens Live With Andy Cohen. Vedeta a negat relația cu modelul canadian și a susținut că nu s-au întânit niciodată mai mult de trei secunde.

„Nu l-am întâlnit niciodată. L-am întâlnit pentru vreo trei secunde.”, a spus actrița, explicând că s-au întâlnit doar „în trecere”, deoarece copiii ei adoptați, Jackson, în vârstă de 11 ani, și August, în vârstă de 8 ani, frecventează aceeași școală precum fiica lui Gabriel.

Sean Penn, în vârstă de 62 de ani, a fost ultima persoană cu care Charlene a avut o relație publică. Cei doi s-au întâlnit din decembrie 2013 până în iunie 2015, după ce ea a avut relații cu actorul irlandez Stuart Towsend, cântărețul Third Eye Blind Stephen Jenkins și actorul Craig Bierko.

În urmă cu câțiva ani, actrița a vorbit despre zvonurile care afirmau că ar fi fost logodită cu Sean Penn, cu care ar fi urmat să se căsătorească.

„Ce? Asta nu e adevărat, nu. Nu era cât pe-aci să mă căsătoresc cu Sean Penn, este o prostie. Am ieșit împreună la un moment dat, dar asta a fost tot”, a spus Charlize Theron. Actrița a continuat: „A fost o relație, cu siguranță, am fost exclusivi, dar asta a durat doar un an. Nu ne-am mutat împreună. Nu s-a pus în niciun moment problema să ne căsătorim. Nu a fost nimic de genul ăsta.”

Actrița a mai făcut câteva declarații legate de căsătorie în emisiunea lui Howard Stern.

„Nu mi-am dorit niciodată să mă căsătoresc. Asta nu a fost niciodată important pentru mine. Dar nu m-am simțit niciodată singură. În acest moment al vieții mele, nu aș avea timp pentru ceva de genul acesta. Căsătoria nu e ceva care să-mi influențeze viața sentimentală”, a mai declarat aceasta.

Foto: Arhiva ELLE

