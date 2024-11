Andreea Antonescu, dezvăluiri inedite despre viața ei amoroasă. Care sunt calitățile pe care ar trebui să le aibă partenerul ei: „Am anumite pretenții”

După divorțul de Traian Spark, Andreea Antonescu nu a avut prea mult noroc în dragoste. Deși a devenit mamă a doua oară alături de jurnalistul Victor Vrînceanu, relația lor s-a încheiat la scurt timp după nașterea fetiței lor.

Recent, artista a ales să vorbească deschis despre viața ei amoroasă, făcând declarații pentru prima dată pe acest subiect. Invitată la Fresh by Unica, Andreea și-a deschis sufletul și a abordat teme sensibile din viața sa personală. Întrebată dacă este implicată într-o relație în prezent, aceasta nu a ezitat să răspundă sincer, detaliind ce calități ar trebui să aibă un partener pentru a fi alături de ea.

„M-am gândit la faptul că e posibil să rămân și singura și asta, da, prin prisma faptului că am anumite pretenții. Și consider că sunt niște pretenții normale și de bun simț. Îmi doresc lângă mine un om ca mine. Dacă e să fie va fi, dacă e să nu fie, eu sunt foarte bine cu Sienna și Venice”, a adăugat cântăreața.

„Ar trebui să fie un om de bun simț, un om care să respecte relația, alături de care să pot să cresc, să mă dezvolt, care să înțeleagă ce înseamnă într-adevăr familia, care să știe că în momentul în care ești în familie sunt și momente bune, dar și mai puțin bune, dar să lupți pentru a rămâne acolo. Cel puțin asta a reprezentat familia când eram noi mici și da, poate mă încăpățânez eu să cred că despre asta este familia și astăzi. Nu mă simt stresată sau nerăbdătoare să intre cineva în viața mea, pentru simplu fapt că știu că are Dumnezeu grijă de ele sau Universul. Așa cum sunt eu cu fetițele mele acum suntem foarte bine și nu o spun de dragul de a lăsa o impresie”, a mărturisit Andreea.

Cu toate acestea, Andreea Antonescu a preferat să evite subiectul fostului iubit. Artista și Victor Vrînceanu, care s-au despărțit anul trecut la doar trei luni după ce au devenit părinții unei fetițe, Victoria Venice, au declarat că separarea lor a fost una amiabilă.

Totuși, în ciuda acestei declarații, cei doi nu par să mai ajungă la un consens. În acest context, în vara trecută, Victor Vrînceanu a făcut o serie de dezvăluiri surprinzătoare despre relația lor, adresând acuzații grave la adresa Andreei. Într-o declarație pentru Antena Stars, jurnalistul a afirmat că aceasta știa despre sarcina ei înainte de a pleca în emisiunea America Express și a adăugat că deține dovezi în acest sens.

„Discuția a fost în felul următor, i-am spus ‘iubire, te rog din suflet, mai gândește-te. Celebritatea ta nu va scădea un an de zile, poți să pleci anul viitor sau peste doi ani, tot Andreea Antonescu rămâi și vei fi de interes pentru un reality show. Îmi spunea că trebuie că trebuie să facă asta, că acum e momentul. S-a ajuns și la o discuție de natură financiară, că nu știu ce bani are ea în conturi. I-am spus că nu sunt vreun milionar, dar îmi permit, eu țin casa, te țin și pe tine, pe bune acum. Mi-am asumat, eu sunt capul familiei, îmi permit să țin această familie. Nu știu cum am putut să accept așa ceva, nici nu mai aveam ce să fac. Era însărcinată și a venit cu contractul de la Antena semnat, apoi a urmat să plece. M-am obișnuit cu ideea. A făcut controale medicale, a fost de două ori la medic și i s-a spus că dacă nu face efort mare, dacă nu cară mult, nu e neapărat un pericol. Pentru mine a fost dezastru”, a mai spus Victor Vrînceanu.