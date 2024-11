Victoria Beckham și fiica sa, Harper, apariție spectaculoasă la un eveniment din Londra

Săptămâna aceasta, Victoria Beckham a fost desemnată Antreprenoarea Anului la gala Harper’s Bazaar Women of the Year Awards 2024. Spre surprinderea publicului, premiul i-a fost înmânat chiar de către fiica sa, Harper, în vârstă de 13 ani.

„O mare onoare să primesc aseară premiul Entrepreneur of the Year de la Harpers Bazaar. Mulțumesc foarte mult, #HarperSeven, pentru că mi-ai înmânat acest premiu… Te iubesc enorm! Mulțumesc pentru cuvintele tale frumoase și pentru că ai fost alături de mine într-o seară atât de specială! A fi antreprenor înseamnă să pășești pe un drum original, și sunt mândră de echipa mea și de casa pe care am construit-o în ultimii zece ani. Să visăm mare și apoi și mai mare. Acesta este doar începutul!!”, a scris Victoria pe Instagram, în descrierea unei imagini în care apare alături de fiica sa.