Câți bani ar fi câștigat Mihai Găinușă și Oana Paraschiv pentru cele 10 săptămâni de participare la Asia Express. Suma este impresionantă

În cursa pentru ultima șansă în ediția din 6 noiembrie 2024 au intrat echipele formate din Andreea Samson, Mihai Găinușă și Oana Paraschiv, colega lui de radio, Nicolai Tand și Sorin Brotnei și surorile Carmen Negoiță și Andreea. Comedianții Ioana State și Mane Voicu s-au calificat direct în marea finală, ei având cel mai mare număr de puncte strâns după probele din zilele precedente.

Concurenții au avut de parcurs mai multe probe solicitante în încercarea de a evita eliminarea din competiție.

Concurenții au avut de urmărit un dans trandițional și de a identifica o seire de detalii pe niște cartonașe și, ulterior, cu ajutorul localnicilor, să le reproducă asemănător reperelor primite. Ulterior, s-au costumat și au avut de învățat un dans tradițional. Cu toții au întâmpinat dificultăți la proba cu dansul, fiind o coregrafie care li s-a părut imposibil de învățat.

La finalul zilei, echipele au ajuns la Irina Fodor și au aflat în ce ordine au finalizat cursa pentru ultima șansă și cine părăsește competiția.

Au urmat momente emoționante pentru echipele formate din Mihai Găinușă și Oana Paraschiv și surorile Carmen și Andreea.

Astfel, echipa care a părăsit competiția chiar înainte de marea finală care se va desfășura în Bali este cea formată din Mihai Găinușă și Oana Paraschiv. Irina Fodor a subliniat că, cel mai probabil, motivul pentru care cei doi au ajuns pe ultimul loc este că fiecare șofer pe care l-au găsit aceștia a greșit drumul.

Mihai Găinușă și Oana Paraschiv au rezistat 10 săptămâni în Asia Express și chiar dacă au ratat marele premiu, participarea la concurs le-a adus o sumă considerabilă.

Potrivit cancan.ro, Oana Paraschiv și Mihai Găinușă ar fi primit câte 2.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută pe Drumul Zeilor. Astfel, la un calcul simplu, cei doi ar fi primit 20.000 de euro fiecare.

„Mulțumesc, #asiaexpress! Ai venit în viața mea la momentul potrivit și ai transformat-o în cel mai bun sens posibil. Te-am numit experiența vieții mele fără să exagerez, pentru că în 2 luni am trăit mai intens ca niciodată, am învățat, am descoperit și am simțit mai mult decât credeam că se poate”, a scris Oana Paraschiv, pe rețelele de socializare după difuzarea episodului cu eliminarea.