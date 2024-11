Cum s-a schimbat relația dintre Nicolai Tand și Sorin Brotnei după participarea la Asia Express. Confesiunile făcute de cei doi: „Greutățile, stresul la care am fost supuși…”

Anca Țurcașiu și prietena ei, actrița Andreea Samson, Mihai Găinușă și Oana Paraschiv, colega lui de radio, Nicolai Tand și Sorin Brotnei, nașul și finul, Betty Salam și soțul ei, Cătălin Vişănescu, comedianții Ioana State și Mane Voicu, creatoarea de conținut şi antreprenoarea Carmen Negoiță și sora ei, Andreea, Victor Slav și iubita lui, Selina, Adi Nartea și prietenul lui, actorul Cosmin Vîjeu, Andrei Ursu și iubitul lui, Vlad Condurache, sunt curajoșii care au pornit în acest sezon Asia Express într-o nouă aventură la capătul lumii.

Într-un interviu acordat recent, Nicolai Tand și Sorin Brotnei au vorbit despre participarea la Asia Express și felul în care această aventură le-a schimbat relația de prietenie.

„Noi ne cunoaştem de nouă ani şi în acest timp nu ne-am certat niciodată, ba din contră, nici măcar n-am avut discuții contradictorii sau ceva de genul ăsta. Chiar înainte de a pleca, ţin minte că Nicolai mi-a spus: ‘Băi, o să vezi că ‘Asia Express’ poate avea darul ăsta, să scoată ceva mai rău din noi. Mai ales că noi, în majoritatea timpului, ne vedeam doar în contexte bune, la evenimente, la mese pe care le luam împreună, câte un grătar, ne vedeam la Maramureș, de sărbători, și lucrurile erau faine. Ce e însă cu adevărat extraordinar e că experiența din Asia Express, greutățile, stresul la care am fost supuși și felul în care am gestionat treaba asta ne-au ajutat să ne închegăm și mai tare relația de prietenie și relația de familie pe care o avem. Una peste alta, Asia Express poate să lege, să închege și mai bine o relație sau poate foarte ușor să o destrame, depinde doar de cât de bine ești echilibrat, cât de bine stai mental, că fizic nu suntem noi cei mai rezistenți sau cei mai cei, fizic să spunem că rezistă multă lume, dar psihic… În Asia Express, psihicul face diferența”, a povestit Sorin Brotnei pentru VIVA! .

Cei doi au avut și o strategie pentru momentele tensionate, lucru care a reușit să îi facă să nu aibă parte de conflicte majore.

„Sunt lucruri care se simt. În plus, e important să recunoști când greșești sau nu ai dreptate. Asta e o treabă care aplanează, în general, conflictele. De asemenea, îl simți pe cel de lângă tine, vezi când are nervii mai întinși, știi că atunci ar fi bine să lași tu de la tine. În momente de genul ăsta, aveam o tehnică: lasă să treacă două-trei minute fără să zici nimic, pentru că atunci lucrurile se așază și le discuți apoi altfel. Cred că asta a fost strategia noastră”, a mărturisit Nicolai Tand.

Într-un interviu acordat recent, el a vorbit despre participarea la Asia Express și decizia de a nu concura alături de soția lui, Monica.

„Nevastă-mea e cu confortul. A zis unde să mă duc eu acolo? Unde las copiii? Am discutat. În prima fază am zis că mergem în familie. Dar când i-am văzut pe Rizea și pe restul, am zis să nu. Dacă nu erau ei, poate făceam și eu pasul ăsta. S-au fript ei, am zis hai să nu mă frig și eu”, a declarat el la Podcastito, sezonul 3 episodul 3.