Andreea Marinescu dezvăluie secretul relației cu soțul ei, Adi Tiulescu. Cum mențin armonia în cuplu: „Umorul este foarte important”

Andreea Marinescu și Adi Tiulescu s-au cunoscut în timpul serviciului, când el lucra în poliție, iar ea realiza reportaje. Prezentatoarea știrilor PRO TV și partenerul ei, de profesie ofițer criminalist, s-au căsătorit în 2018, iar la scurt timp au devenit părinții unui băiețel, pe nume Marc Armin. Andreea Marinescu mai are un băiat, Vladimir, dintr-o relație anterioară.

Andreea Marinescu, despre secretul relației cu soțul ei

Pe Andreea Marinescu o știe publicul din prisma meseriei sale și a faptului că apare în fața telespectatorilor. Cu toate astea, ea păstrează discreția în ceea ce privește viața ei de familie. Însă recent, prezentatoarea de la PRO TV a făcut declarații despre dinamica din relația cu soțul ei, Adi Tiulescu.

„Liniștea de la noi din casă este, poate, uneori mai lungă decât în alte familii. Ne acordăm momente de liniște și facem bine că ne creăm astfel de spații. Având amândoi meserii care ne consumă foarte mult, ne-a ajutat faptul că am avut capacitatea să înțelegem nevoia celuilalt de liniște și să nu ne „capiem” cu întrebări de genul: „Ce-ai? Ești supărat? S-a întâmplat ceva?”, a spus Andreea Marinescu pentru Avantaje.

Andreea Marinescu a povestit despre întâmplarea care a adus-o aproape către cel care i-a devenit ulterior partener de viață.

„Noi ne-am plăcut din prima, fără să știm unul de celălalt, însă. A fost nevoie de câțiva ani și de o întâmplare — un telefon stricat pe care el mi l-a reparat — pentru a ne da seama că ar trebui să ne și întâlnim, să rămânem împreună, să ne cumpărăm o casă, să ne căsătorim, să avem un copil… și cine știe ce se va mai întâmpla mai departe.”

În relația lor, Andreea Marinescu și Adi Tiulescu și-au stabilit o regulă, și anume să nu vorbească despre lucruri ce țin de meseriile lor.

„Niciun briefing — ne ucide secretul de serviciu. O singură dată am avut o dezbatere pe un subiect. S-a lăsat cu ceartă și, de atunci, nu mai discutăm nimic ce are legătură cu domeniul lui.”

De asemenea, Andreea Marinescu a dezvăluit calitățile cu care a cucerit-o Adi Tiulescu.

„Cred sincer că cele două calități care m-au cucerit la soțul meu au fost inteligența și simțul umorului. Așa că umorul este foarte important.”

Andreea Marinescu și Adi Tiulescu, dezvăluiri despre începutul relației

Andreea Marinescu și Adi Tiulescu obișnuiesc să fie discreți în ceea ce privește povestea lor de dragoste, însă recent au oferit detalii surprinzătoare despre începutul relației lor. Prezentatoarea de la PRO TV și-a amintit de o întâmplare amuzantă cu soțul ei.

„Eram la începutul relației și eu fusesem plecată toată ziua la Cernavodă. Nu vă zic cu două zile înainte de Cernavodă, cum mă acuză el că zic. Sunt toată ziua plecată la Cernavodă pe teren și trebuia să ne întâlnim. Era și ziua lui. Adică fusese și ziua lui. Și ne-am întâlnit în apropiere de Poliția Capitalei, undeva, era cam frig afară. El, când m-a văzut, nu știu dacă s-a grăbit sau pur și simplu n-a fost atent, dar pe singura pată de gheață pe care a întâlnit-o, a alunecat și a căzut pe spate. Și ăla a fost primul moment în care eu, efectiv, l-am dat pe spate. Ăla a fost primul din relație. Am început bine. Ăla a fost un moment romantic. Mi s-a părut foarte romantic”, a spus Andreea Marinescu pentru VIVA!

Andreea Marinescu și Adi Tiulescu au mai povestit despre o altă întâlnire amuzantă care a avut loc atunci când au ieșit să vadă un film.

„Am vrut să avem o ieșire romantică. Eram mai la început. Și am vrut să ieșim să vedem un film. Numai că programul meu se terminase destul de târziu. Am mers la filmul de la 22-30, ceva de genul ăla. Amândoi eram după o zi de muncă. Am intrat la film, ne-am luat și floricele, eram bine de tot. Gata, să vedem filmul. Ne doream și mult să vedem filmul. Zi tu de aici”, a declarat Andreea Marinescu.

„Păi, după primele 10 minute am început să păzim scaunele cu rândul. După ce s-a făcut cam jumătate de oră, ne-am uitat unul la celălalt și ne-am dat seama că eram amândoi treziți din somn. Mai bine dormim acasă decât să dormim în sala de cinema. Deci am rezistat jumătate de oră. Altfel, acasă e concurs cine adorme primul la film”, a adăugat Adi Tiulescu.

Andreea Antonescu, dezvăluiri despre schimbările din viața ei de când s-a mutat în America împreună cu cele două fiice: „Timp nu prea avem să…'

