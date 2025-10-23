Andreea Marinescu și soțul ei, Adi Tiulescu, declarații inedite despre începutul relației lor și momentele de gelozie: „L-am dat pe spate”

Andreea Marinescu și Adi Tiulescu s-au cunoscut în timpul serviciului, când el lucra în poliție, iar ea realiza reportaje. Prezentatoarea știrilor PRO TV și partenerul ei, de profesie ofițer criminalist, s-au căsătorit în 2018, iar la scurt timp au devenit părinții unui băiețel, pe nume Marc Armin. Andreea Marinescu mai are un băiat, Vladimir, dintr-o relație anterioară.

Andreea Marinescu și Adi Tiulescu, dezvăluiri despre începutul relației

Andreea Marinescu și Adi Tiulescu obișnuiesc să fie discreți în ceea ce privește povestea lor de dragoste, însă recent au oferit detalii surprinzătoare despre începutul relației lor. Prezentatoarea de la PRO TV și-a amintit de o întâmplare amuzantă cu soțul ei.

„Eram la începutul relației și eu fusesem plecată toată ziua la Cernavodă. Nu vă zic cu două zile înainte de Cernavodă, cum mă acuză el că zic. Sunt toată ziua plecată la Cernavodă pe teren și trebuia să ne întâlnim. Era și ziua lui. Adică fusese și ziua lui. Și ne-am întâlnit în apropiere de Poliția Capitalei, undeva, era cam frig afară. El, când m-a văzut, nu știu dacă s-a grăbit sau pur și simplu n-a fost atent, dar pe singura pată de gheață pe care a întâlnit-o, a alunecat și a căzut pe spate. Și ăla a fost primul moment în care eu, efectiv, l-am dat pe spate. Ăla a fost primul din relație. Am început bine. Ăla a fost un moment romantic. Mi s-a părut foarte romantic”, a spus Andreea Marinescu pentru VIVA!

Andreea Marinescu și Adi Tiulescu au mai povestit despre o altă întâlnire amuzantă care a avut loc atunci când au ieșit să vadă un film.

„Am vrut să avem o ieșire romantică. Eram mai la început. Și am vrut să ieșim să vedem un film. Numai că programul meu se terminase destul de târziu. Am mers la filmul de la 22-30, ceva de genul ăla. Amândoi eram după o zi de muncă. Am intrat la film, ne-am luat și floricele, eram bine de tot. Gata, să vedem filmul. Ne doream și mult să vedem filmul. Zi tu de aici”, a declarat Andreea Marinescu.

„Păi, după primele 10 minute am început să păzim scaunele cu rândul. După ce s-a făcut cam jumătate de oră, ne-am uitat unul la celălalt și ne-am dat seama că eram amândoi treziți din somn. Mai bine dormim acasă decât să dormim în sala de cinema. Deci am rezistat jumătate de oră. Altfel, acasă e concurs cine adorme primul la film”, a adăugat Adi Tiulescu.

În ceea ce privește momentele de gelozie, Andreea Marinescu a spus: „Amândoi facem crize de gelozie. Rare, dar facem.”

Când a venit vorba despre minciunile din cuplu, Adi Tiulescu a dezvăluit: „Îmi place să mă cert cu tine. Mult. Foarte mult, da, și de obicei prefer să nu mint.”

Andreea Marinescu, declarații rare despre familie

Andreea Marinescu a participat la emisiunea „Vorbește lumea’ de la PRO TV alături de soțul ei, Adi Tiulescu, și de cei doi copii, Vladimir și Marc Armin, vorbind despre cum reușesc să împace cariera solicitantă cu viața de acasă și despre dinamica lor familială.

Adi Tiulescu, deși nu este obișnuit cu lumina reflectoarelor, are un rol esențial în organizarea și buna funcționare a vieții de familie. El se ocupă de coordonarea activităților zilnice și sprijină echilibrul între responsabilitățile casei și timpul petrecut împreună.

„Cred că suntem foarte diferiți și ne combinăm drăguț, așa zic eu, împreună. Nu ne plac aceleași lucruri neapărat, dar întotdeauna ne unim în același sens, știi? Mi-e foarte drag de ei și ne iubim foarte mult și se vede și se simte. Noi, între noi, simțim foarte tare asta. Iar asta cu stâlpul familiei, motorul familiei — familia noastră are patru motoare și funcționăm la turații diferite, dar cumva în același timp. Pentru că s-a văzut astăzi la ședința foto: partea de carismă și „zâna’ familiei e el; partea de responsabilitate, stabilitate, este Adi; partea de adolescență, prospețime, tinerețe este Vladi; mișcare, sport și energie — iarăși Vladi — el nu are timp liber. Iar eu sunt partea asta de afecțiune, motorul de afecțiune al casei. Suntem o echipă bună? Suntem, da. Funcționăm foarte bine împreună”, a declarat Andreea Marinescu la PRO TV.

