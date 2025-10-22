Decizii de casting neașteptate, care au salvat un film de la eșec

Aceste decizii de casting s-au dovedit a fi inspirate și au salvat un film de la o dezamăgire totală.

  de  Braslasu Iulia
1. Martin Sheen
Cu toate că aceste decizii de casting au fost luate în timpul filmărilor și au creat un oarecare dezechilibru, în final au fost alegeri care au adus succes. 

1. Martin Sheen

Francis Ford Coppola l-a înlocuit pe Harvey Keitel cu Martin Sheen în ultima clipă în filmul Apocalypse Now. Regizorul a fost de părere că actorul din urmă ar putea să se apropie mult mai mult față de ceea ce își imagina pentru personaj, iar asta s-a și întâmplat în final. 

2. James McAvoy

James McAvoy a interpretat personajul principal din filmul Split, scris și regizat de M. Night Shyamalan. Actorul s-a pregătit timp de două săptămâni pentru rol, după ce l-a înlocuit pe Joaquin Phoenix, care a ales să părăsească proiectul. 

3. Stanley Tucci

Drama The Lovely Bones i-a reunit în distribuție pe Rachel Weisz, Saoirse Ronan, Susan Sarandon, Mark Wahlberg și Michael Imperioli. Pe lângă aceste nume, și Stanley Tucci a mai fost inclus în rolul lui George Harvey. Ryan Gosling trebuia să joace acest personaj, dar a fost concediat de către regizorul filmului, Peter Jackson, după ce l-a văzut pe platourile de filmare și considera că aspectul său nu se potrivește cu rolul. 

4. Hugh Jackman

Fără îndoială, Hugh Jackman este unul dintre actorii de succes, iar personajul Wolverine rămâne printre cele mai apreciate și emblematice din cariera sa artistică. Un detaliu semnificativ chiar, pe care nu mulți îl știu, îl reprezintă faptul că nu a fost prima opțiune pentru interpretarea acestui rol. El a dat casting, dar nu a fost acceptat. Prima dată, Dougray Scott a fost distribuit pentru acest personaj, dar a renunțat cu puțin timp înainte de începerea filmărilor.

5. Christopher Plummer

Ridley Scott a luat decizia de a-l distribui pe Christopher Plummer în filmul All the Money in the World din 2017 din cauza situației în care era implicat actorul propus prima dată. Este vorba despre Kevin Spacey, care a fost acuzat de agresiune sexuală. Distribuția a fost completată de Michelle Williams, Mark Wahlberg, Romain Duris și Timothy Hutton.

6. Ed Harris

Cu toate că filmările pentru comedia neagră The Truman Show erau la final, Peter Weir a primit propunerea de a-l juca pe Christof în ultimul moment. Actorul l-a înlocuit, de fapt, pe Dennis Hopper, care nu a mai făcut parte din proiect din cauză că avea o viziune diferită față de cea a regizorului. Prestația din film i-a adus acestuia și o nominalizare la Oscar. 

7. Michael Biehn

Pentru Michael Biehn, a fost neașteptată propunerea de a juca în Alies. Rolul lui trebuia să fie jucat inițial de către James Remar, care a fost concediat după ce a fost arestat pentru posesie de substanțe interzise. 

8. Paul Dano

În scenariul original, povestea filmului There Will Be Blood nu-i includea pe gemenii Paul și Eli. Dar rolurile lor au apărut pe parcurs, după ce au existat discuții aprinse între regizorul peliculei, Paul Thomas Anderson, și actorul Kel O’Neill. Acesta din urmă a fost scos din proiect, iar Paul Dano a jucat rolul unor gemeni, pentru că era distribuit de dinainte în rolul lui Paul. 

9. Christoph Waltz

Christoph Waltz l-a jucat pe colonelul nazist Hans Landa în drama Inglourious Basterds, scrisă și regizată de Quentin Tarantino. Actorul a fost distribuit în acest rol foarte târziu, atunci când proiectul se afla în etapa de preproducție și nu se găsise o persoană potrivită pentru interpretarea personajului.

10. Kurt Russell

Kurt Russell a interpretat personajul principal în filmul The Thing. Regizorul peliculei, John Carpenter, l-a ales pe actor în momentul în care zbura spre locația în care aveau loc filmările. Ce-i drept, a fost o alegere inspirată, pentru că rămâne unul dintre rolurile de referință din cariera actorului Kurt Russell. 

