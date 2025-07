10 filme adaptate după serii de cărți cunoscute care n-au atins așteptările publicului

Aceste filme nu au reușit să aducă și să recreeze pe ecrane emoția poveștilor din cărți.

1. Artemis Fowl

Filmul Artemis Fowl este adaptat după prima carte din seria scrisă de Eoin Colfer, în care e vorba despre un tânăr criminal, cu abilități ieșite din comun. El este pe urmele unei societăți misterioase de zâne, dorindu-și să își găsească tatăl dispărut. Pe Rotten Tomatoes, pelicula a primit un scor de 8% și nu a reușit să obțină aprecieri pe niciun plan.

2. The Dark Tower

În filmul The Dark Tower, adaptat după seria de cărți semnată de Stephen King, un băiat e urmărit de o serie de viziuni cu un turn întunecat. Toate acestea îl conduc către întâlnirea cu un gardian, alături de care va face echipă pentru a pune stop planurilor periculoase ale unui vrăjitor. Distribuția a fost compusă din Matthew McConaughey, Idris Elba, Dennis Haysbert și Tom Taylor, iar filmul a obținut puțin peste 100 de milioane de dolari în întreaga lume. Au fost mult prea multe direcții și idei înglobate într-un singur film, ceea ce a generat o lipsă de interes din partea publicului.

3. Divergent

Romanele Divergent scrise de Veronica Roth au avut parte de trei adaptări pe marile ecrane, cu interpretări venite de la Shailene Woodley și Theo James pentru rolurile principale. Cele trei pelicule, pentru că au mai existat continuările Insurgent și Allegiant, nu au atins întocmai așteptările publicului care cunoștea deja acțiunea din romane.

4. Eragon

În Eragon, filmul regizat de Stefen Fangmeier, un băiat de la o fermă trăiește transformarea vieții lui atunci când află de existența unui ou de dragon. Totuși, acum vine și partea în care trebuie să facă tot ce-i stă în putință pentru a-și apăra tărâmul. Spectatorii nu au fost întântați de faptul că pelicula nu urmărește povestea seriei de romane scrisă de Christopher Paolini după care e inspirată.

5. The Golden Compass

Nicole Kidman, Daniel Craig, Eva Green și Freddie Highmore au jucat în filmul The Golden Compass regizat de Chris Weitz. Ceea ce a deranjat foarte mult la acest film a fost faptul că a copiat destul de mult din Chronicles of Narnia și nu a înregistrat deloc cifre îmbucurătoare în ceea ce privește câștigurile de la box office. Nici măcar distribuția formată din nume importante nu a putut umple golul lăsat de dezamăgirea fanilor.

6. I Am Number Four

I Am Number Four este adaptat după seria SF scrisă de Pittacus Lore, pseudonimul pentru James Frey și Jobie Hughes. Dianna Agron și Alex Pettyfer au interpretat rolurile principale în filmul care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor, iar din acest motiv nici nu a mai apărut o franciză care își propunea să adaptaze și alte cărți din serie.

7. Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief

Percy Jackson and the Olympians: The Lightning Thief pornește de la povestea prezentată în cărțile cu același nume scrise Rick Riordan. Filmul care a apărut în 2010 a întrecut așteptările tuturor în ceea ce privește câștigurile de la box office. Ceea ce a creat tensiuni a fost faptul că intriga din peliculă a fost schimbată major față de cea din carte și aproape că nu mai făcea deloc aluzie la mitologia originală. În plus, Rick Riordan nu a fost de acord cu adaptările cinematografice după cărțile sale.

8. The Mortal Instruments: City of Bones

Harald Zwart a regizat The Mortal Instruments: City of Bones, un film care e adaptat după seria de romane fantasy pentru adolescenți scrisă de către Cassandra Clare. Lily Collins, Jamie Campbell, Bower, Robert Sheehan și Jemima West au jucat în această peliculă care a dezamăgit pentru că nu a venit cu nimic nou față de alte francize fantasy care au mai apărut înainte.

9. Mortal Engines

Mortal Engines este adaptat după primul roman din seria de romane distopice semnate de Philip Reeve. Filmul din 2018 a fost regizat de Christian Rivers, iar în rolurile principale au jucat Hera Hilmar, Robert Sheehan, Jihae și Hugo Weaving. În peliculă, pare că nimic nu s-a potrivit cu nimic, de la scenariu, coloana sonoră și până la promovarea acesteia.

10. The Seeker

În 2007 a apărut filmul The Seeker regizat de David L. Cunningham, adaptat după romanul fantasy The Dark Is Rising scris de Susan Cooper. Fanii care au citit și erau deja familiarizați cu povestea au fost mirați când au văzut adaptarea cinematografică, pentru că s-a îndepărtat foarte mult de original și nu a recreat, nici măcar pentru puțin, acea atmosferă din carte.

