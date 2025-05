Lily Collins, apariție adorabilă cu fiica ei pe platourile de filmare pentru noul sezon „Emily in Paris”

Au trecut doar patru luni de când Lily Collins a anunțat nașterea primului său copil, descriindu-și fiica drept „centrul universului nostru”. Astfel, fidelă cuvintelor sale, actrița s-a asigurat că micuța Tove este în centrul atenției în timp ce a revenit pe platourile de filmare pentru noul sezon din Emily in Paris.

În imaginile apărute online, Lily, în vârstă de 36 de ani, poate fi văzută zâmbind larg în timp ce își ține fetița în brațe între scene. Îmbrăcată într-un costum cu imprimeu floral, alb cu albastru, specific personajului ei – Emily Cooper, o directoare de marketing din America – actrița a fost admirată de colegii de platou, inclusiv de Philippine Leroy-Beaulieu, interpreta șefei lui Emily, Sylvie, care s-a arătat încântată de prezența bebelușului.

What a gorgeous Lily baby! Emily in Paris star surprises cast members with her new daughter as the four-month-old is centre of attention during filming of hit Netflix series in Rome https://t.co/JrPq1yzaLt