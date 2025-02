Lily Collins a devenit mamă pentru prima oară. Motivul pentru care s-a confruntat cu un val de critici din partea fanilor

Lily Collins și soțul său, Charlie McDowell, au devenit părinți. Vestea cea mare a fost dată de actrița din Emily in Paris, care a postat pe contul său de Instagram o imagine cu fiica sa, care apare într-un body crem și o căciulă în aceleași nuanțe, cu câteva motive florale.

În postarea emoționantă, Lily Collins a spus că este plină de „recunoștință nesfârșită” față de mama surogat care a ajutat-o să devină părinte. Ea a adăugat că fetița – pe care ea și soțul ei, Charlie McDowell, au numit-o Tove – a devenit „centrul lumii noastre.”

Dar, deși Lily Collins a fost copleșită de felicitări din partea fanilor, ea s-a confruntat și cu critici pentru că s-a alăturat vedetelor de la Hollywood care au ales să aibă un copil cu ajutorul unei mame surogat.

Potrivit DailyMail.com, unii utilizatori de pe rețelele sociale au atacat-o, acuzând-o că face parte dintr-o „tendință lipsită de etică” – care, susțin criticii, implică „oameni bogați care închiriază corpul femeilor” și este asemănătoare cu „traficul de persoane.” Alții au speculat că Lily Collins, la fel ca alte celebrități, ar fi ales această variantă pentru a-și păstra aspectul fizic.

Charlie McDowell, în vârstă de 41 de ani, a răspuns criticilor, lăsând următorul mesaj:

Actrița din serialul Emily in Paris și Charlie McDowell și-au oficializat relația în 2019. Un an mai târziu, în septembrie 2020, Lily a anunțat că ea și Charlie McDowell s-au logodit, postând pe Instagram o fotografie în care cei doi se sărută, iar ea arată inelul de logodnă. Mesajul alăturat a fost următorul: „Te-am așteptat o viață întreagă, iar acum abia aștept să ne petrecem viețile împreună.”

Collins s-a căsătorit cu regizorul, ai cărui părinți sunt actrița Mary Steenburgen și actorul Malcolm McDowell, în cadrul unei ceremonii de poveste în Dunton, Colorado, la aproximativ un an după logodna lor.

„Niciodată nu mi-am dorit să fiu jumătatea cuiva mai mult decât îmi doresc să fiu a ta, iar acum am devenit soția ta. Pe 4 septembrie 2021 am devenit oficial unul pentru celălalt pentru totdeauna. Te iubesc infinit @charliemcdowell. Nu am fost niciodată mai fericită”, a fost mesajul emoționant al lui Lily Collins.