Lily Collins, dezvăluiri dureroase despre o relație toxică din trecut

Invitată în cadrul podcastului We Can Do Hard Things, Lily Collins a vorbit onest despre traumele din trecut, povestind momentele grele prin care a trecut în timpul unei relații toxice. Actrița din serialul Emily in Paris a dezvăluit că a fost denigrată, jignită și abuzată emoțional de fostul său iubit în nenumărate rânduri, iar că acțiunile bărbatului i-au provocat stări de anxietate și de panică.

„Pentru mine, relația mea toxică a însemnat abuz verbal și emoțional și faptul că am fost făcută să mă simt foarte mică”, a declarat actrița în vârstă de 33 de ani.

„Îmi spunea „Micuța Lily”… folosea cuvinte îngrozitoare pentru a descrie modul în care mă îmbrac și îmi spunea că sunt o curvă.”

Actrița a adăugat și că comportamentul toxic al fostului ei iubit a redus-o la tăcere și chiar i-a declanșat sentimente de „panică” și „anxietate.”

„Au fost cuvinte îngrozitoare și apoi au fost cuvinte de denigrare. Am devenit destul de tăcută și confortabilă în a nu vorbi și simțeam că trebuie să mă fac mică pentru a mă simți în siguranță.”

Chiar dacă astăzi are o relație extrem de sănătoasă cu soțul ei, Charlie McDowell, Collins mărturisește că încă există lucruri care îi declanșează aceleași stări din trecut.

„Situația de acum zece ani e complet diferită de cea de azi.” Cu toate acestea, actrița recunoaște că deși „sunt în cea mai sănătoasă relație, poate exista un moment pe parcursul zilei care face ca istoria să se repete.”

„E o milisecundă, sau mai puțin de o milisecundă, în care stomacul tău reacționează, inima începe să bată și dintr-o dată ești dus înapoi în acel moment, de acum zece ani, când ți s-a spus acel lucru. Doar că acum nu ești în acea situație și acela e un declanșator. Este al naibii de greu. Este îngrozitor.”

În ciuda momentelor grele prin care a trecut Lily Collins are parte astăzi de o relație sănătoasă cu Charlie McDowell, pe care îl descrie ca fiind un „soț minunat și care îmi oferă sprijin. Comunicăm și vorbim foarte mult”, a adăugat actrița.

Foto: Hepta

