Am avut parte de prea multe ținute nefericite la Grammys 2025, în parte și pentru că o mulțime de muzicieni și alte vedete au jucat jocul deja obosit și plictisitor al atragerii atenției cu orice chip (în mod special prin nuditate), dar nu neapărat prin stil.

Și nu spune nimeni că o transparență sau un decupaj bine plasate nu pot să se încadreze în noțiunea de stylish – avem de-a lungul timpului nenumărate exemple care să demonstreze contrariul, poate cel mai notabil fiind momentul în care Rihanna a apărut la Council of Fashion Designers of America Fashion Awards la Lincoln Center din New York în celebra sa rochie naked cu cristale. Pentru că, chiar și atunci când cineva decide să arate mai mult, o poate face într-un mod smart. Dar acum pare că ne aflăm într-un moment în care nuditatea în sine este miza – și, fără falsă pudoare, nu prea are cum să fie dacă este singurul lucru pe care îl ai de arătat.

Acestea fiind zise, seria de ținute nefericite la Grammys 2025 nu poate să nu fie deschisă de Bianca Censori, soția lui Kanye West, al cărei stil personal poate fi deja definit doar de nuditate de dragul nudității sau al atenției. Aceasta a ales poate cea mai revelatoare ținută a sa de până acum, iar asta înseamnă ceva, având în vedere outfit-urile cu care ne-a obișnuit. Este Bianca o femeie care arată spectaculos? Cu siguranță. E tendința ei de a-și vântura deja corpul pe toate covoarele roșii un pic obositoare? Da. Și nici măcar nu mai poate avea valoare de șoc, pentru că nu poți să fii șocat de atât de multe ori de același lucru.

Fără să fie atât de dezbrăcate, dar fără să demonstreze vreo abilitate stilistică deosebită, Chrissy Teigen, în rochia sa cu transparențe, Paris Hilton, într-o rochie banală accesorizată cu ochelari de soare, Olivia Rodrigo, într-o rochie decupată care părea că nu a fost creată anume pentru corpul ei se înscriu, și ele, în seria de ținute nefericite la Grammys.

În aceeași categorie se înscriu și Shakira, dar și Cardi B. Rochiile lor mai degrabă clasice au părut plictisitoare, deși cea a lui Cardi B, un Roberto Cavalli de podium, cu siguranță ar fi funcționat mai bine pe o altă purtătoare. Nici Sheryl Crown nu a făcut o alegere mai bună, deși am fi așteptat acest lucru de la o veterană a premiilor și covoarelor roșii.

O persoană care nu face de obicei rabat de la stil, Margaret Qualley, una dintre revelațiile anului pentru munca pe care o face, a ales o rochie ternă și care nu îi stătea deloc bine. Însă un singur pas greșit – și, de fapt, nici măcar atât de greșit – nu poate să o detroneze pe Margaret de pe locul pe care și l-a câștigat pe merit, acela de ingenuă de serviciu a acestui tip de eveniment.

Alte ținute nefericite la Grammys? Vezi în galeria alăturată ce au purtat Sierra Ferrell, Clairo, Glorilla, dar și Victoria Monet, Madison Beer, Kali Uchis (deși speram în secret la o rochie animal print care să funcționeze), Julia Fox, etern provocatoare dar de data aceasta nu suficient, sau, ca să nu vorbim doar despre femei, Jacob Collier.

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro