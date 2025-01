Rihanna, alături de A$AP Rocky în instanță. Ce acuzații grave i se aduc rapperului, care riscă 24 de ani de închisoare

La bine și la rău împreună. Rihanna și-a susținut iubitul, rapperul A$AP Rocky, care se confruntă cu probleme legale serioase. Fondatoarea Fenty Beauty a ajuns la tribunalul din centrul orașului Los Angeles în jurul orei 10, alegând însă o intrare discretă pentru a evita atenția publicului.

Conform publicației The US Sun, Rihanna a intrat printr-un pasaj lateral ascuns și a folosit un lift secret pentru a evita coridoarele principale.

A$AP Rocky a sosit la tribunal mai devreme în acea zi, însoțit de familia sa și de un anturaj numeros. În sala de judecată, Rihanna a stat în primul rând, alături de mama și sora lui Rocky, fiind înconjurată de mai mulți agenți de securitate.

Conform Marca, A$AP Rocky se confruntă în prezent cu acuzații legate de un presupus incident din 2021, care îl implică pe fostul său prieten, A$AP Relli. Procurorii susțin că, pe 6 noiembrie 2021, rapperul ar fi îndreptat o armă către Relli în timpul unei confruntări și ar fi tras focuri de armă, provocând răni minore. Drept urmare, A$AP Rocky a fost acuzat de două capete de acuzare pentru agresiune cu o armă semiautomată.

Deși rapperul susține că este nevinovat, cazul are consecințe semnificative. Dacă va fi condamnat, ar putea risca până la 24 de ani de închisoare. Procurorii afirmă că arma folosită în incident nu era un simplu accesoriu, ci una reală, în timp ce A$AP Rocky susține că a folosit o armă de recuzită în timpul confruntării.

