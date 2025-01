Paris Hilton, prima apariție publică alături de cei doi copii, London și Phoenix. Ținutele celor mici au atras toată atenția

Paris Hilton, în vârstă de 43 de ani, și-a adus pentru prima dată copiii la un eveniment public. Fiica sa, London, de 14 luni, și fiul său, Phoenix, de 2 ani, au însoțit-o la Young Hearts Friends Fest, organizat de Gods Love We Deliver la Museum of Ice Cream din New York, pe 28 ianuarie.

Paris Hilton, apariție adorabilă alături de copiii ei la un eveniment public

Mândra mămică a fost surprinsă ținându-și copiii în brațe, zâmbind fericită în fața camerelor.

London a fost adorabilă într-o ținută roz, asortată cu cea a mamei sale, purtând o fustă cu volane și fundițe roz în păr. De cealaltă parte, Phoenix a fost îmbrăcat într-un hanorac albastru și pantaloni sport asortați.

La eveniment a fost prezentă și Nicky Hilton Rothschild, sora lui Paris, care a fost fotografiată ținând-o în brațe pe micuța London, în timp ce Paris îl ținea pe Phoenix, ambele surori zâmbind și bucurându-se de momentul petrecut împreună.

La începutul lunii ianuarie, Paris Hilton a împărtășit cu fanii cum a reușit să-și mențină copiii fericiți și în siguranță, în ciuda incendiilor devastatoare din California. Ea a postat un videoclip pe Instagram în care îl ține în brațe pe Phoenix, arătându-i bradul de Crăciun din casă:

„Uite, bradul tău este încă aici! Toți brazii tăi sunt aici.”

În filmare, camera surprinde numeroșii brazi de Crăciun decorați din casa vedetei, în timp ce micuțul Phoenix privește fascinat luminile colorate.

În descriere, Paris a explicat de ce a ales să păstreze decorațiunile festive:

„Chiar și în vremuri grele, am vrut să păstrez brazii de Crăciun pentru #CutesieCrew-ul meu, ca un simbol al speranței 🥺✨💖.” „Incendiile au fost devastatoare, dar cel mai important este să rămânem uniți. ❤️ Trimit multă dragoste tuturor celor afectați.”

Casa vedetei a ars în incendiile devastatoare din Los Angeles

Paris Hilton a dezvăluit recent că și-a pierdut casa din Malibu, afectată de incendiile din Los Angeles Palisades Fire. Vedeta a aflat despre distrugerea locuinței privind știrile la TV, alături de familia sa.

„Inimă frântă dincolo de cuvinte. 💔 Să stai cu familia ta și să vezi la știri, în direct, cum casa ta din Malibu arde din temelii este ceva ce nimeni nu ar trebui să trăiască.”

Hilton a vorbit despre impactul emoțional al acestei pierderi, explicând că acea casă avea o valoare sentimentală imensă pentru ea:

„Aici am construit atâtea amintiri prețioase. A fost locul unde Phoenix a făcut primii pași și unde visam să construim o viață de neuitat alături de London.”

Deși a fost o perioadă dificilă, Paris Hilton a spus că London și Phoenix au fost lumina sa în momentele de incertitudine.

„Chiar și când am fost evacuați și am stat într-un hotel de aeroport din cauza incendiilor, London și Phoenix au știut exact cum să ne facă pe mine și Carter să zâmbim 🥹.”

În postarea din 17 ianuarie, Paris a distribuit un videoclip adorabil cu copiii săi îmbrăcați în jachete în formă de ursuleț.

