Actori care au făcut o pauză îndelungată între filme și au revenit spectaculos în fața publicului

Cu toate că au făcut pauze de mai mulți ani între filme, starurile acestea au avut reveniri spectaculoase în fața publicului.

1. Tom Neyman

Filmul Manos: The Hands of Fate din 1966 nu a fost deloc un succes, ba chiar atât publicul, cât și criticii nu l-au văzut cu ochi prea buni. Tom Neyman a avut rolul principal în peliculă. După ce fiica lui, Jackey Neyman Jones, care a jucat și ea, a lansat o companie care să contribuie la producerea unei alte părți, actorul s-a întors după 52 de ani în cinematografie cu o continuare comică din 2018 care s-a numit Manos Returns.

2. Gloria Stuart

Gloria Stuart a interpretat un rol secundar în filmul She Wrote the Book din 1946 și regizat de Charles Lamont. Pentru că își dorea să aibă și personaje importante și cu mai multă greutate pe ecrane, a ales să se orienteze către alte activități și să lase actoria pe un loc secundar. Însă după aproape 50 de ani a venit și rolul ei principal din filmul emblematic Titanic.

3. Tami Stronach

Filmul fantasy The Neverending Story din 1984 este cel care a adus-o pe ecrane pe Tami Stronach. La vremea aceea, avea 10 ani și a reușit să obțină rolul la acea vârstă fragedă pentru că profesoara ei de actorie de la un curs din San Francisco se cunoștea cu directorul de casting și cu unul dintre producători și ea i-a spus că ar fi potrivită. După 40 de ani, în 2024, s-a întors pe ecrane tot într-un film fantasy, mai precis Man and Witch: The Dance of a Thousand Steps.

4. Roy Rogers

Roy Rogers a jucat în multe filme western. Unul dintre acestea este Son of Paleface din 1952. Terminarea acestui film l-a împins la o retragere din lumina reflectoarelor. În 1975 a revenit cu rolul principal din filmul Mackintosh and TJ regizat de Marvin J. Chomsky.

5. Cameron Diaz

Cameron Diaz a bifat în 2014 trei apariții în filmele Annie, The Other Woman și Sex Tape. După ce a terminat filmările de la Annie, actrița a dispărut de pe micile ecrane și a anunțat că își dorește o pauză. La vremea, ea preciza faptul că se simte epuizată din cauza atenției constante pe care o primește și că își dorește să se dedice mai mult familiei. În 2025, Cameron Diaz le-a făcut o surpriză fanilor și a revenit în forță cu filmul Back in Action, unde joacă alături de Jamie Foxx.

6. Audrey Hepburn

În 1967, Audrey Hepburn a jucat în filmele Two for the Road și Wait Until Dark. Lucrul la pelicula din urmă a fost mult mai tensionat și complicat, având în vedere că filmările au avut loc înainte de divorțul ei de Mel Ferrer, actor, regizor și cel care a fost producătorul filmului. La distanță de câțiva ani, în 1976, a interpretat rolul principal alături de Sean Connery în filmul Robin and Marian regizat de Richard Lester.

7. James Cagney

În filmul One, Two, Three din 1961, James Cagney a interpretat un director executiv al companiei Coca-Cola. După ce a încheiat acest proiect, a făcut o pauză din actorie. În 1977, actorul a avut probleme de sănătate, a suferit un accident vascular cerebral, ceea ce l-a împiedicat să accepte roluri. A revenit în actorie în 1981 cu filmul Ragtime regizat de Milos Forman.

8. Ke Huy Quan

Înainte de filmul Second Time Around din 2002, Ke Huy Quan nu avusese roluri importante în cinematografie. Actorul a ales să facă o pauză considerabilă și a avut o întoarcere spectaculoasă în 2022, în pelicula Everything Everywhere All at Once, scrisă și regizată de Daniel Kwan și Daniel Scheinert, pentru care a interpretat rolul principal.

9. Mayim Bialik

Mayim Bialik și-a făcut debutul în actorie la vârsta de 12 ani, jucând în filmul Pumpkinhead din 1988. Celebritatea a cunoscut-o datorită personajului Amy Farrah pe care l-a interpretat timp de nouă sezoane în serialul The Big Bang Theory. După aproximativ 20 de ani, a revenit în lumea filmului cu rolul din comedia Kalamazoo? regizată de David O’Malley.

10. Harry Belafonte

Harry Belafonte rămâne recunoscut datorită activismului pe care l-a făcut de-a lungul vieții sale. Și-a folosit vocea pentru a lupta pentru egalitate, drepturi civile și împotriva rasismului și opresiunii. El a avut și o carieră în actorie. În 2006 a jucat în drama Bobby, scrisă și regizată de Emilio Estevez, care aduce în atenție noaptea în care e asasinat Robert F. Kennedy. După 12 ani de pauză, a avut o scurtă apariție în BlackKlansman, un film regizat de Spike Lee, și în care l-a jucat pe Jerome Turner, un activist care vorbește despre linșajul lui Jesse Washington.

Foto: PR

