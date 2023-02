Roluri senzaționale care au contribuit la revenirea în atenția publicului a unor actori

În timp ce fanii credeau că au pus actoria pe ultimul plan, aceste staruri au surprins cu o revenire spectaculoasă în carieră și cu interpretări pentru care au fost aplaudați și recunoscuți de către industrie.

1. Adam Sandler – Uncut Gems

Rolul principal din filmul Uncut Gems, regizat de frații Ben și Joshua Safdie, i-a aparținut actorului Adam Sandler. El a intrat în pielea unui dependent de jocuri de noroc și a unui bijutier pe nume Howard Ratner. Din cauza dependenței, familia lui e în pericol și are o grămadă de datorii. Adam Sandler a fost apreciat pentru performanța lui și pentru faptul că a încercat și altceva, dincolo de rolurile din zona de comedie pe care publicul le cunoaște deja.

2. Jim Carrey – Sonic the Hedgehog

Jim Carrey a lăsat actoria deoparte o perioadă până când a fost distribuit în filmele Sonic the Hedgehog, în cadrul cărora îl joacă pe răufăcătorul Dr. Robotnik. Cu acest prilej, fanii lui și-au adus aminte de umorul cu care acesta i-a obișnuit și au avut de spus cuvinte de laudă la adresa felului în care și-a interpretat personajul.

3. Jennifer Lopez – Hustlers

Nimeni nu poate contesta faptul că Jennifer Lopez este o artistă completă și care îmbrățișează provocările profesionale. Ceea ce s-a întâmplat și în cazul filmului Hustlers regizat de Lorene Scafaria. În această peliculă bazată pe o poveste reală, ea a jucat rolul principal, mai exact pe Ramona Vega, o dansatoare exotică. Cu această prestație, a demonstrat că este o actriță talentată și pregătită pentru roluri diverse.

4. Eddie Murphy – Dolemite Is My Name

Poate că nu a fost văzut bine de critici, dar interpretarea lui Eddie Murphy, actorul principal din filmul Dolemite Is My Name, este remarcabilă. Îl joacă pe Rudy Ray Moore, o legendă a comediei și a muzicii rap, iar filmul urmărește povestea reală a lui, de la dezamăgirile profesionale până la momentul în care se reinventează și are parte de succesul visat.

5. Robert Pattinson – Good Time

Robert Pattinson l-a jucat pe Connie Nikas în Good Time, filmul regizat de Benny și Josh Safdie. El pornește în lumea periculoasă din New York cu misiunea de a-l scoate pe fratele lui din închisoare, după ce ajunge acolo în urma unui jaf. Fanii actorului Robert Pattinson au considerat că performanța lui din acest film este cea mai bună din cariera lui.

6. Kristen Stewart – Personal Shopper

Kristen Stewart a fost pusă într-o lumină nouă în filmul Personal Shopper, iar fanii ei au observat și lăudat interpretarea ei, considerând că i-au pus în valoare calitățile actoricești. A jucat-o pe Maureen, o asistentă personală a unui model din Paris. Maureen este îndurerată de moartea fratelui său geamăn, dar e sigură că încă mai poate ține legătura cu el.

7. Michael Keaton – Birdman

În filmul Birdman, regizat de Alejandro G. Iñárritu, Michael Keaton a jucat rolul principal, fiind alături în distribuție de Edward Norton, Emma Stone și Naomi Watts. Actorul a revenit în atenție la Hollywood datorită acestei prestații pentru care a primit o nominalizare la Oscar și a câștigat un Glob de Aur.

8. Ryan Reynolds – Deadpool

Astăzi, Ryan Reynolds este cunoscut în special pentru performanța din Deadpool. În timp, s-a arătat faptul că a fost o alegere potrivită să accepte rolul lui Wade Wilson și că pare că este făcut să joace acest personaj. Drept urmare, este considerat în zilele noastre unul dintre cei mai buni actori de la Hollywood.

9. Keanu Reeves – John Wick

Rolul din The Matrix i-a adus faima actorului Keanu Reeves, iar actorul a încercat să se orienteze și către alte tipuri de personaje pentru a nu mai fi asociat cu acea imagine. I-a reușit acest lucru cu rolul din John Wick. Dacă la început franciza a stârnit păreri împărțite, ulterior a avut succes la nivel mondial și câștiguri la box office.

10. Robert Downey Jr. – Iron Man

În trecut, Robert Downey Jr. a traversat o perioadă complicată din cauza dependenței sale cu drogurile. A avut probleme și cu legea și a ajuns și într-o clinică de dezintoxicare. Mulți i-au pus la îndoială talentul, dar le-a demonstrat tuturor contrariul cu rolul lui Iron Man, cel pentru care e faimos astăzi.

