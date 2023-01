10 filme de comedie subestimate, pe care chiar merită să le vizionezi

Sunt momente în care îți dorești să te uiți la o comedie, să râzi copios și să-ți iei vreme de câteva ore gândul de la ceea ce te preocupă. Tocmai de asta venim în ajutorul tău cu o serie de recomandări de filme de comedie despre care nu se vorbește atât de mult.

1. What’s Up, Doc?

What’s Up, Doc? e o comedie romantică din 1972 regizată de Peter Bogdanovich. Pelicula arată întâmplările care au loc după ce sunt încurcate din greșeală patru genți de voiaj în carouri identice. Acest lucru duce la apariția unor situații cel puțin bizare pentru protagoniștii poveștii.

2. To Be or Not to Be

În filmul To Be of Not to Be, Joseph și Maria Tura, jucați de Carole Lombard și Jack Benny, au o companie de teatru în Varșovia. Cei doi sunt implicați în acțiunile unui soldat polonez de a urmări un spion german, acest lucru întâmplându-se în vremea ocupației naziste a Poloniei.

3. Down with Love

Ewan McGregor și Renée Zellweger joacă rolurile principale în filmul Down with Love. Povestea se petrece în 1962, în New York și îi are în centru pe jurnalistul Catcher Block și pe Barbara Novak, o autoare feministă. Între cei doi, care fac parte din lumi diferite, se înfiripă o iubire.

4. The Ladykillers

În The Ladykillers, film regizat de Alexander Mackendrick, cinci criminali pun la cale un jaf la o bancă. În timp ce își fac planul, închiriază camere în casa unei bătrâne văduve. Aceștia o mint și îi spun că sunt muzicieni.

5. Official Competition

Officel Competition are parte de o distribuție formată din cele mai cunoscute staruri de la Hollywood, și anume Penelope Cruz, Antonio Banderas și Oscar Martinez. În acest film, un om de afaceri extrem de bogat care vrea să aibă parte de celebritate vrea să facă un film unic. Așa că, pentru a reuși asta, angajează o regizoare și doi actori faimoși.

6. The Great Race

The Great Race este o comedie clasică de care probabil nu au auzit foarte mulți. Este vorba despre rivalii Leslie și Fate, care la începutul secolului al XX-lea se întrec într-o cursă de automobile de la New York și până la Paris.

7. OSS 117: Cairo, Nest of Spies

Lansat în 2006, OSS 117: Cairo, Nest of Spies este despre un agent secret, mai exact Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, care în urma dispariției unui coleg, ajunge la conducerea unei firme din Cairo. Acolo, el este într-o misiune pentru a investiga și pentru a-i înfrunta pe naziști.

8. The Palm Beach Story

Gerry și Tom Jeffers sunt căsătoriți, dar relația lor nu pare să meargă în direcția potrivită. Chiar în momentul în care aproape sunt dați afară din apartament, Gerry întâlnește un milionar și e decisă să-și părăsească soțul și să înceapă o altă viață. Tom nu acceptă sub nicio formă asta și vrea să o facă să se răzgândească.

9. Happy Gilmore

În Happy Gilmore, viața unui bărbat ia o întorsătură neașteptată atunci când e părăsit de iubita lui, iar bunica lui e pe cale să fie evacuată din casă. El, care e jucător de hochei, își pune toate speranțele într-un turneu de golf pentru a câștiga bani și a rezolva problemele cu care se confruntă.

10. Silent Movie

Mel Brooks a regizat Silent Movie, în care cineaștii Mel Funn, Marty Eggs și Dom Bell propun un film mut unui studio. Aceștia își doresc foarte mult să-și ducă ideea la bun sfârșit și pentru asta vor să aibă în distribuție nume de vedete cunoscute care vor apărea în lungmetrajul lor.

