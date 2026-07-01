Cara Delevingne clarifică zvonurile privind relația cu Amber Heard

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Cara Delevingne a confirmat faptul că a avut o relație cu Amber Heard, la șase ani după zvonurile prind o aventură în trei, între Elon Musk și cele două celebrități. Modelul a decis în cele din urmă să clarifice zvonurile legate de miliardar, în cadrul podcast-ului lui Louis Theroux, unde a fost invitată.

Astfel, Cara Delevingne și Amber Heard ar fi fost apropiate în momentul în care Heard trecea prin procesul de divorț de Johnny Depp. Aceasta a fost căsătorită cu actorul din februarie 2015 și a cerut divorțul în mai 2016, însă divorțul s-a finalizat în ianuarie 2017. Delevingne a explicat în cadrul podcast-ului că era apropiată de multă vreme de Heard, dar că legătura lor a luat o altă turnură odată ce prietena ei a traversat o perioadă dificilă. Mai mult, într-un alt podcast, Call Her Daddy, Delevingne a explicat că faptul că a avut relații cu unele dintre prietenele sale a ajutat-o să își înțeleagă mai bine sexualitatea.

„Era o siguranță în asta. Nici măcar nu însemna că suntem gay. Știi, toate aveam iubiți, dar ce se întâmplă după ce se sting luminile nu înseamnă mare lucru.”

Relația dintre Cara Delevingne și Amber Heard a devenit un subiect de scandal odată cu procesul de defăimare intentat de Johnny Depp lui Heard. Aceasta a fost acuzată că l-a defăimat pe actor prin intermediul unui eseu în care mărturisea că a fost victima violenței domestice, fără să îl numească, însă, pe fostul său soț. Deși un tribunal din Marea Britanie a constatat faptul că Depp a abuzat-o în mai multe rânduri pe Heard, dând astfel câștig de cauză unei publicații care îl numise pe actor „bătăuș al soției”, tribunalul din Statele Unite, unde s-a judecat procesul de defăimare, l-a scos pe Depp câștigător, în urma unui proces care a divizat opinia publică și care a detaliat aspecte dintre cele mai sordide ale relației dintre cei doi actori.

În cadrul procesului, într-o mărturie, fostul soț al lui Raquel Pennington, o apropiată a actriței, a declarat că Cara Delevingne și Amber Heard ar fi avut un contact de natură sexuală cu Elon Musk, chiar în casa lui Johnny Depp, în vreme ce cuplul era căsătorit încă. La vremea respectivă, Musk a negat că ar fi avut vreo legătură intimă cu Delevingne.

„Sunt prieten cu Cara. Ea va confirma asta. Și aș vrea să spun din nou că eu am început să ies cu Amber la aproximativ o lună după ce ea a depus cererea de divorț. Nu cred că am fost vreodată în vecinătatea lui Amber în timpul căsniciei ei.”

După divorțul de Johnny Depp, Amber Heard a mai avut presupuse relații cu galeristul Vito Schnabel, regizorul Andrés Muschietti și cu Bianca Butti. În 2021, a avut primul său copil, Oonah, care acum are 5 ani, cu ajutorul unei mame surogat. Patru ani mai târziu s-au născut și gemenii săi, Agnes și Ocean.

Foto: Getty Images

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