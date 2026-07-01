Thylane Blondeau, noi imagini superbe de la cununia civilă din Paris. „Cea mai frumoasă fată din lume” a strălucit în ziua nunții

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Modelul francez Thylane Blondeau s-a căsătorit cu partenerul său, DJ-ul francez Ben Attal, în cadrul unei ceremonii intime organizate la Paris. Cununia lor civilă a avut loc la trei luni după ce cei doi și-au anunțat logodna. Cei doi formează un cuplu din anul 2020.

Thylane Blondeau s-a căsătorit civil în Paris

În ziua în care s-a căsătorit civil cu Ben Attal, Thylane Blondeau a ales să poarte o rochie albă, lungă și cu o croială minimalistă, completată de o capă elegantă. Rochia ei de mireasă haute couture a fost personalizată și semnată de Eva Bouskila. Și-a purtat părul prins într-un coc clasic și a optat pentru un machiaj discret. La rândul său, Ben Attal a ales un costum bleumarin, purtat cu o cămașă albă.

Pe Instagram, Thylane Blondeau a împărtășit mai multe imagini superbe din ziua cununiei sale civile cu Ben Attal. Modelul a strălucit în ziua căsătoriei sale și este un moment pe care și-l va aminti toată viața.

„Nuntă civilă la Paris.

O zi pe care o vom purta cu noi pentru totdeauna.

Domnul și doamna Attal.”

Thylane Blondeau și Ben Attal și-au făcut apariția la ceremonie într-un Porsche 356 Speedster.

Thylane Blondeau și Ben Attal s-au logodit în urmă cu câteva luni, în timpul unei vacanțe în Grecia. Modelul a făcut publică vestea pe rețelele de socializare, unde a publicat imagini cu decorul spectaculos ales pentru cererea în căsătorie, dar și fotografii cu impresionantul inel cu diamant.

Momentul a fost atent pregătit de Ben, care a decorat locul cu petale de trandafiri roșii și a ales un cadru cu vedere panoramică spre Marea Egee. Cei doi și-au prelungit apoi vacanța la Four Seasons Astir Palace Hotel.

„Am spus da celui mai bun prieten al meu. Pentru totdeauna”, a scris atunci Thylane în descrierea imaginilor.

Cariera modelului a început la doar patru ani

Fiica fostului fotbalist Patrick Blondeau și a creatoarei de modă Veronika Loubry, Thylane a intrat în lumea modei la o vârstă la care majoritatea copiilor abia încep grădinița. La doar patru ani a defilat pentru Jean Paul Gaultier, iar șase ani mai târziu a devenit cel mai tânăr model care a pozat pentru Vogue Paris.

Faima internațională a venit încă din copilărie, când Vogue Enfants a numit-o „cea mai frumoasă fată din lume”, titulatură care avea să o urmărească ani la rând. În 2018, Thylane Blondeau a revenit în atenția publicului după ce a ocupat primul loc în clasamentul anual realizat de TC Candler.

Nu toate momentele carierei sale au fost lipsite de controverse. Editorialul realizat pentru Vogue Paris în 2010, în care Thylane apărea machiată și îmbrăcată într-o manieră considerată prea matură pentru vârsta ei, a stârnit numeroase critici. Mama sa, Veronika Loubry, a apărat însă ședința foto, declarând la vremea respectivă că singurul lucru care o surprinde era valoarea colierului purtat de fiica ei.

Thylane Blondeau și-a continuat cariera în modă, defilând de-a lungul timpului pentru Dolce & Gabbana. De asemenea, a devenit ambasadoare L’Oréal și imaginea unui parfum semnat de Lolita Lempicka. Totodată, a apărut în campanii alături de nume precum Zendaya, Lucky Blue Smith și Presley Gerber.

În 2020, modelul și-a lansat propriul brand vestimentar, No Smile.

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Foto: Instagram

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