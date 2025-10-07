Thylane Blondeau, numită „cea mai frumoasă fată din lume”, uimește la prezentarea Miu Miu de la Paris Fashion Week

Thylane Blondeau a arătat elegant într-un costum maro de lână, în timp ce a pozat la prezentarea Miu Miu de la Palais d’Iena, în cadrul Paris Fashion Week, luni.

Thylane Blondeau, apariție inedită în Miu Miu

Modelul, în vârstă de 24 de ani, și-a pus în valoare frumusețea uluitoare purtând acest ansamblu, după ce a dezvăluit recent că nu a recurs niciodată la chirurgie cosmetică.

Thylane a purtat sub jachetă un top alb din material reiat și și-a alungit silueta cu o pereche de cizme maro. Părul ei în nuanțe închise a fost aranjat în bucle, iar look-ul a fost completat cu o pereche de ochelari și un colier argintiu. Thylane, fiica fotbalistului francez Patrick Blondeau și a prezentatoarei TV Veronika Loubry, a fost numită „cea mai frumoasă fată din lume” în perioada copilăriei.

Acest moment vine după ce Thylane a mărturisit că este „sătulă” ca oamenii să o acuze de intervenții estetice și a subliniat că nu și-a făcut nicio modificare la nivelul feței. Ea a postat pe Instagram o imagine care arată comentariile negative primite despre aspectul său. Thylane a distribuit o captură de ecran cu un comentariu de pe unul dintre postările sale, în care cineva întreba „ce a făcut cu buzele ei”.

Distribuind imaginea, Thylane a spus că este sătulă să mai vadă astfel de comentarii și a insistat că nu și-a făcut nicio intervenție:

„Sătulă de astfel de comentarii.

Știu că în această generație oamenii tind să facă anumite lucruri foarte devreme, dar eu nu am atins niciodată nimic.

Puteți să vă uitați la fotografii cu mine de când eram mai tânără – nimic nu s-a schimbat. Oamenii adoră să compare și să inventeze lucruri, dar faptul că folosesc machiaj sau creion pentru buze nu înseamnă că mi-am modificat buzele sau fața. La un moment dat trebuie să ne oprim cu asta.

Și sincer, de când aveam 10 ani oamenii spuneau că mi-am făcut ceva la față, e timpul să se oprească cu asta.„

Cu ce probleme s-a confruntat

Thylane avea doar trei ani când a fost aruncată în lumina reflectoarelor, după ce un agent al legendarului designer de modă Jean Paul Gaultier a observat-o într-o mulțime de pe Champs-Elysées și a trimis-o să defileze pe podium. Fotografia sa de copertă pentru Vogue Enfants a captivat cititorii și i-a adus titlul de „cea mai frumoasă fată din lume”, lansând-o într-o carieră de model de vis – cu tot cu controverse.

Thylane a lucrat pentru unele dintre cele mai mari branduri de modă din lume, inclusiv Miu Miu, Dolce & Gabbana, LOréal Paris, Versace, Ralph Lauren și Hugo Boss. Locuind la Paris, Blondeau a fost protagonista unor campanii prestigioase, jonglând în același timp cu rolul său de antreprenoare în modă și beauty, având o viață socială plină de modele și persoane influente. Într-un interviu din 2018 pentru The Telegraph, ea a spus că s-a detașat de imaginea fetei declarate „cea mai frumoasă din lume”:

„Chiar și astăzi, oamenii spun: ‘ești cea mai frumoasă fată», iar eu mă gândesc: ‘nu, încă nu sunt, sunt doar un om, un adolescent.'”

Ajunsă la maturitate, modelul a folosit platforma sa și pentru a vorbi despre problemele de sănătate cu care se confruntă femeile din întreaga lume. În 2021, Thylane a dezvăluit că a suferit mai multe intervenții chirurgicale din cauza unor complicații legate de chisturi ovariene. Frumoasa franțuzoaică a explicat că în 2020 a fost operată după ce un chist ovarian „a explodat în abdomenul meu”.

Distribuind fotografii cu ea în halatul de spital și o imagine cu rezultatul scanării, Thylane a povestit că a început să resimtă dureri din nou la trei luni după prima operație. Când a căutat ajutor medical, i s-a spus că durerea este „doar în capul ei”.

„A trebuit să merg la urgențe ‘pentru că burta mă durea atât de tare încât nu mai suportam’ și mi s-a spus că totul este în regulă, că am doar un mic chist și că trebuie să revin la control în 2-3 luni.” „A doua zi am avut o programare cu un medic extraordinar, care a observat imediat că am un kyste [chist] de 5,6 cm care atingea ovarul, așa că m-a trimis să fac un IRM și o oră mai târziu, medicul m-a sunat și m-a rugat să merg direct la spital pentru o operație de urgență.” „Din această experiență am învățat că, atunci când corpul te doare, nu trebuie să lași lucrurile să treacă și trebuie să ai grijă de el; trebuie să consulți mai mulți medici până când unul găsește problema și o tratează. Orice durere, chiar și cele mici, poate ascunde ceva mult mai important.”

Citește și:

Ce regrete are Victor Ponta legat de divorțul de Daciana Sârbu și de ce se consideră vinovat pentru despărțirea lor: „Copiii pot să mă judece, dar…'

foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro