Iris, fiica Alinei Pușcaș, a trecut prin a doua intervenție chirurgicală pentru pietre la rinichi: „Ne recuperăm”

Iris, fiica Alinei Pușcaș, a trecut recent prin a doua intervenție chirurgicală, tot din cauza pietrelor la rinichi care au pus-o pe micuță în dificultate. La doar șase ani, fetița a fost nevoită să revină la spital, la scurt timp după prima operație, efectuată în urmă cu aproximativ 20 de zile. De această dată, procedura a vizat scoaterea stentului de la rinichi, iar din fericire, recuperarea decurge foarte bine.

Alina Pușcaș, despre a doua operație a fiicei sale

Îngrijorarea a început cu mai multe diagnosticări greșite. Alina Pușcaș a observat cearcăne adânci și întunecate la fiica ei și a mers cu ea la numeroși medici și investigații, însă primele evaluări nu au evidențiat problema reală. În cele din urmă, adevărata cauză a fost descoperită: pietre la rinichi, care au necesitat prima intervenție chirurgicală.

„În iunie, Iris a apărut cu cearcăne, niște cearcăne foarte mari, adânci și, cumva, nu și-a mai revenit de atunci. Ăsta a fost singurul semn de alarmă în acel moment. Practic, doar aceste cearcăne erau un semn că se întâmplă ceva cu ea. Eu m-am panicat pentru că știam, nu știu dacă sunt mituri sau nu, dar știam că, în general, niște afecțiuni renale ar avea legătură cu cearcănele adânci și umflate. Bineînțeles că am făcut o tonă de analize, de tot ce s-a putut pentru ea, și au ieșit, oarecum, normale. La o săptămână după ce am început să fac analizele au început niște ușoare dureri de burtică, dar nu sâcâitoare. Ea era la fel de jucăușă, la fel de prezentă.”, a spus Alina.

După a doua operație, Alina Pușcaș a împărtășit vestea bună cu fanii săi:

„A trecut ceea ce a fost mai greu. Acum ne recuperăm. Mulțumesc pentru gândurile frumoase și de încurajare”, a scris vedeta pe Instagram.

Iris se confruntă cu pietre la rinichi

De obicei discretă în privința vieții sale de familie, Alina Pușcaș a explicat acum motivul pentru care a decis să vorbească despre situația dificilă prin care trece fiica ei. Ea a dezvăluit că ecografia inițială, realizată în iunie la o clinică privată, fusese interpretată greșit și indicase un chist singular, în timp ce realitatea era cu totul alta:

„Am refăcut ecografia abdominală și surpriză! Ecografia din iunie făcută de acel doctor recomandat, la clinica privată, era făcută greșit, prost, și interpretată la fel de prost. El ne spunea că este vorba despre un chist singular pe rinichiul drept. Doamna doctor de aici a descoperit două pietre în rinichi. Dintre care una îi cam obtura canalul de eliminare”, a explicat prezentatoarea TV.

Alina a mai povestit că întreaga situație a început cu observarea cearcănelor închise la culoare, iar după mai multe diagnostice greșite, adevărata problemă a ieșit la iveală, necesitând primele și apoi a doua intervenție.

În ceea ce privește cauza apariției pietrelor la rinichi la un copil atât de mic, Alina Pușcaș recunoaște că nu există încă un răspuns clar.

„Momentan nu știm de ce a făcut pietrele la rinichi, un copil atât de mic, de 6 ani. Cert este că, pe secție, există copii cu aceeași problemă și de trei ani. Am întrebat-o pe doamna doctor care ar fi variantele, cauza acestor pietre, și ar fi vreo trei. Fie un fond genetic, fie o alergie pe care nu am descoperit-o, fie de la mineralele din apa plată”, a mai spus vedeta.

