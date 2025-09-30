Alina Pușcaș, despre prima zi de facultate. Prezentatoarea TV este din nou studentă: „Sunt curioasă”

Alina Pușcaș este foarte bucuroasă de un nou capitol din parcursul ei academic. Prezentatoarea TV a luat decizia să își continue studiile, așa că s-a înscris la un program de master de la Universitatea Națională de Arte din București.

Alina Pușcaș, despre cum a fost prima zi de facultate

Alina Pușcaș este printre cele mai urmărite și apreciate femei din lumea showbiz-ului autohton, iar de ani buni este prezentatoarea emisiunii „Te Cunosc de Undeva!” de la Antena 1.

Alina Pușcaș le-a povestit urmăritorilor săi de pe rețelele de socializare despre cum a decurs prima ei zi de facultate. Prezentatoarea TV a luat parte la festivitatea de deschidere, iar cu această ocazie i-a cunoscut pe câțiva dintre cei care îi vor fi profesori în acest an. Vedeta este încântată că a făcut acest pas și abia așteaptă să lucreze la primele proiecte și le ofere fanilor din impresiile sale.

„Gata și prima zi de facultate. Astăzi bineînțeles că nu s-a întâmplat mare lucru. A fost discursul decanului și am cunoscut o parte dintre profesorii cu care vom lucra anul acesta. Bineînțeles că nu am fost singurii, doar cei de la master, practic toți am început astăzi, dar a fost mai degrabă un meeting. Mâine începem practic cursurile. Sunt curioasă dacă intrăm direct în pâine cu proiecte sau stăm la discuții, să ne cunoaștem mai bine sau să aflăm despre ce o să învățăm anul acesta”, a povestit Alina Pușcaș pe rețelele de socializare.

De asemenea, Alina Pușcaș a ținut să își încurajeze fanii să urmeze diferite cursuri sau chiar să îi urmeze exemplu de a se înscrie la facultatea și să studieze la orice vârstă.

„Eu vă încurajez din tot sufletul să faceți în general tot felul de cursuri, tot felul de școli care să vă ajute, să vă satisfacă curiozitatea, să vă îmbunătățiți anumite abilități, să vă exersați memoria, de ce nu”, a adăugat Alina Pușcaș pe rețelele de socializare.

Alina Pușcaș, despre decizia de a se întoarce la facultate

Alina Pușcaș le-a dezvăluit acum ceva timp fanilor care o urmăresc pe rețelele de socializare că a decis să se întoarcă pe băncile facultății. Prezentatoarea TV a ales să urmeze cursurile unui master de la Universitatea Națională din Arte București. Fanii au fost bucuroși atunci când au aflat că vedeta își continuă studiile.

„Mi-am amintit că nu v-am anunțat că, oficial, de ieri sunt studentă. Deci, practic am trecut examenul de admitere la master, la UNARTE, și sunt acolo împreună cu ceilalți colegi, mă rog, o parte dintre ei i-am cunoscut. De ceilalți nu știu exact când vor apărea în vizor. Cert este că pe 29 septembrie începem treaba. Sunt superîncântată, de-abia aștept să încep. Mesajul meu este că, indiferent de vârstă, poți să începi din nou cu învățatul, cu facultatea, master, doctorat, ce vreți voi. Important este să vă alocați timp, nervi, răbdare și pasiune”, a povestit Alina Pușcaș, pe Instagram.

