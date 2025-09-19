Priscilla Presley, mărturisiri dureroase despre moartea fiicei sale, Lisa Marie: „A doua cea mai tristă zi din viața mea”

Priscilla Presley lansează un volum de memorii în care vorbește despre momentele dificile din viața sa, inclusiv despre moartea fiicei ei, Lisa Marie.

Priscilla Presley, mărturisiri dureroase despre moartea fiicei sale, Lisa Marie: "A doua cea mai tristă zi din viața mea"

Priscilla Presley a vorbit deschis despre cea mai grea pierdere din viața sa, moartea fiicei ei, Lisa Marie Presley. Într-un interviu acordat revistei People, cu prilejul lansării volumului de memorii Softly, As I Leave You: Life After Elvis, care va apărea pe 23 septembrie, Priscilla a dezvăluit că a avut nevoie de mult timp pentru a procesa decesul Lisei.

„A fost a doua cea mai tristă zi din viața mea, după pierderea lui Elvis [Presley]”, a mărturisit ea. „Mi-a luat mult timp să accept faptul că Lisa nu mai era”.

Elvis Presley a murit în august 1977, la doar 42 de ani, în urma unui atac de cord. Singurul său copil, Lisa Marie, pe care o avea împreună cu Priscilla Presley, s-a stins în ianuarie 2023, la 54 de ani, din cauza unei obstrucții intestinale survenite după o intervenție bariatrică mai veche. În acea zi, fostul soț al Lisei, Danny Keough, a găsit-o inconștientă în locuința ei din Los Angeles și a sunat-o pe Priscilla pentru a merge la spital.

„Am fost acolo toată ziua. Lisa, de fapt, nu respira, era conectată la ventilator”, a povestit Priscilla pentru People, adăugând că familia a petrecut ore „așteptând, sperând și rugându-se” pentru un miracol.

Dar acel miracol nu a venit. „Doctorul a intrat și a spus: «Priscilla, îmi pare atât de rău, s-a dus»”, își amintește ea. „Pur și simplu nu puteam să credem, nu voiam să credem. A fost greu pentru noi toți; încă este”.

În interviu, Priscilla Presley a rememorat și alte momente dificile din viața sa. Ea a vorbit despre fiul său, Navarone Garibaldi, pe care îl are cu fostul partener, Marco Garibaldi, și care s-a confruntat cu dependența de droguri. „Nu a fost deloc ușor”, a recunoscut ea, subliniind însă că Navarone, acum în vârstă de 38 de ani, nu mai consumă droguri și este „într-un loc bun”. Totodată, a amintit pierderea nepotului său, Benjamin Keough, fiul Lisei Marie și al lui Danny Keough, care s-a sinucis în 2020, la doar 27 de ani. „Dar trebuie să găsești puterea”,  a adăugat Priscilla.

People a publicat și un fragment tulburător din volumul ei de memorii, în care Priscilla Presley descrie momentul în care a fost nevoită să ia decizia de a-și deconecta fiica de la aparatele medicale.

„Era conectată la un aparat care respira pentru ea și avea puls. Activitatea cerebrală era redusă', scrie ea. O asistentă i-a sugerat la un moment dat să iasă din salon, însă la scurt timp a izbucnit alarma de urgență. „Apoi am auzit o alarmă de urgență din salonul Lisei. Era cod albastru; inima Lisei se oprise”.

În acele clipe, medicii i-au repornit inima, dar i-au explicat că situația era fără speranță.

„Următorul lucru de care îmi aduc aminte este că doctorul vorbea cu mine. M-a întrebat ce vreau să facă. Îi reporniseră inima Lisei, dar nu exista nicio garanție că va continua să bată. L-am întrebat pe doctor: «Ce fel de viață va avea dacă o ținem pe aparate?» M-a privit cu compasiune și a clătinat din cap. «Nicio calitate a vieții»”.

Priscilla Presley a știut atunci că trebuie să ia decizia dureroasă: „Am spus ce trebuia să spun. «Deconectați-o, domnule doctor.» Vocea mea era o șoaptă”.

Ea mărturisește că gândul la „fata mea sălbatică, rebelă și pasională, condamnată să rămână într-o stare vegetativă pentru tot restul vieții” a făcut-o să conștientizeze că gestul era inevitabil.

Volumul Softly, As I Leave You: Life After Elvis va fi lansat pe 23 septembrie și aduce în prim-plan atât confesiunile intime ale Priscillei Presley, cât și momentele dramatice care i-au marcat viața.

Bella Hadid și-a îngrijorat fanii cu imagini din spital: „Vă iubesc, dragilor'

Foto: Hepta

