Priscilla Presley, mărturisiri dureroase despre moartea fiicei sale, Lisa Marie: „A doua cea mai tristă zi din viața mea”

Priscilla Presley a vorbit deschis despre cea mai grea pierdere din viața sa, moartea fiicei ei, Lisa Marie Presley. Într-un interviu acordat revistei People, cu prilejul lansării volumului de memorii Softly, As I Leave You: Life After Elvis, care va apărea pe 23 septembrie, Priscilla a dezvăluit că a avut nevoie de mult timp pentru a procesa decesul Lisei.

„A fost a doua cea mai tristă zi din viața mea, după pierderea lui Elvis [Presley]”, a mărturisit ea. „Mi-a luat mult timp să accept faptul că Lisa nu mai era”.

Elvis Presley a murit în august 1977, la doar 42 de ani, în urma unui atac de cord. Singurul său copil, Lisa Marie, pe care o avea împreună cu Priscilla Presley, s-a stins în ianuarie 2023, la 54 de ani, din cauza unei obstrucții intestinale survenite după o intervenție bariatrică mai veche. În acea zi, fostul soț al Lisei, Danny Keough, a găsit-o inconștientă în locuința ei din Los Angeles și a sunat-o pe Priscilla pentru a merge la spital.

„Am fost acolo toată ziua. Lisa, de fapt, nu respira, era conectată la ventilator”, a povestit Priscilla pentru People, adăugând că familia a petrecut ore „așteptând, sperând și rugându-se” pentru un miracol.

Dar acel miracol nu a venit. „Doctorul a intrat și a spus: «Priscilla, îmi pare atât de rău, s-a dus»”, își amintește ea. „Pur și simplu nu puteam să credem, nu voiam să credem. A fost greu pentru noi toți; încă este”.

În interviu, Priscilla Presley a rememorat și alte momente dificile din viața sa. Ea a vorbit despre fiul său, Navarone Garibaldi, pe care îl are cu fostul partener, Marco Garibaldi, și care s-a confruntat cu dependența de droguri. „Nu a fost deloc ușor”, a recunoscut ea, subliniind însă că Navarone, acum în vârstă de 38 de ani, nu mai consumă droguri și este „într-un loc bun”. Totodată, a amintit pierderea nepotului său, Benjamin Keough, fiul Lisei Marie și al lui Danny Keough, care s-a sinucis în 2020, la doar 27 de ani. „Dar trebuie să găsești puterea”, a adăugat Priscilla.

People a publicat și un fragment tulburător din volumul ei de memorii, în care Priscilla Presley descrie momentul în care a fost nevoită să ia decizia de a-și deconecta fiica de la aparatele medicale.

„Era conectată la un aparat care respira pentru ea și avea puls. Activitatea cerebrală era redusă', scrie ea. O asistentă i-a sugerat la un moment dat să iasă din salon, însă la scurt timp a izbucnit alarma de urgență. „Apoi am auzit o alarmă de urgență din salonul Lisei. Era cod albastru; inima Lisei se oprise”.

În acele clipe, medicii i-au repornit inima, dar i-au explicat că situația era fără speranță.

„Următorul lucru de care îmi aduc aminte este că doctorul vorbea cu mine. M-a întrebat ce vreau să facă. Îi reporniseră inima Lisei, dar nu exista nicio garanție că va continua să bată. L-am întrebat pe doctor: «Ce fel de viață va avea dacă o ținem pe aparate?» M-a privit cu compasiune și a clătinat din cap. «Nicio calitate a vieții»”.

Priscilla Presley a știut atunci că trebuie să ia decizia dureroasă: „Am spus ce trebuia să spun. «Deconectați-o, domnule doctor.» Vocea mea era o șoaptă”.

Ea mărturisește că gândul la „fata mea sălbatică, rebelă și pasională, condamnată să rămână într-o stare vegetativă pentru tot restul vieții” a făcut-o să conștientizeze că gestul era inevitabil.

Volumul Softly, As I Leave You: Life After Elvis va fi lansat pe 23 septembrie și aduce în prim-plan atât confesiunile intime ale Priscillei Presley, cât și momentele dramatice care i-au marcat viața.

Foto: Hepta

