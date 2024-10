Lisa Marie Presley a dezvăluit în cartea ei de memorii că a fost abuzată sexual la vârsta de 10 ani de iubitul mamei sale

Lisa Marie Presley a susținut că a fost molestată de actorul Mike Edwards, fostul iubit al mamei sale, Priscilla Presley, dezvăluirea fiind făcută în noile sale memorii. După moartea tatălui ei, Elvis Presley, în 1977, Lisa Marie s-a mutat definitiv la Los Angeles pentru a locui cu mama ei, cu care a avut o relație tumultoasă de-a lungul vieții.

Lisa Marie Presley, abuzată sexual de fostul iubit al mamei sale

Acolo, susține Lisa Marie Presley în cartea „From Here to the Great Unknown”, Mike Edwards care a apărut în filmul Mommie Dearest din 198, a intrat în camera ei în toiul nopții și și-a trecut degetul pe piciorul ei.

„A spus că mă va învăța ce se va întâmpla când voi fi mai mare”, a scris Lisa Marie, care avea 10 ani la acea vreme. „Își punea mâna pe pieptul meu și spunea că un bărbat va atinge aici, acolo, își punea mâna între picioarele mele și spunea că te vor atinge aici. Cred că m-a sărutat ușor și apoi a plecat în acea noapte”.

Ea i-a spus mamei sale a doua zi și, a scris ea, Priscilla Presley „a zburat în camera ei și a trântit ușa. În cele din urmă m-a chemat și mi-a spus că Edwards voia să-și ceară scuze”.

„Edwards stătea pe patul lor și părea foarte încruntat și bosumflat… a spus: ‘Îmi pare foarte rău, dar în Europa așa îi învață pe copii, așa că asta făceam'”.

Dar, susține ea în carte, abuzurile nu s-au oprit aici.

„În cele din urmă s-a ajuns ca el să mă atingă și să mă plesnească, spunându-mi să nu mă uit la el”, a scris Lisa Marie. „Am presupus că se atingea singur. Nu se supăra pe mine – o făcea foarte calm, stând pe un scaun și bătându-mă peste fund. Fundul meu ar fi fost negru, albastru, portocaliu, verde”.

După ce i-a arătat Priscillei vânătăile, susține Lisa Marie, mama ei i-a spus: „Ei bine, ce ai făcut ca să provoci asta?”

Mike Edwards neagă acuzațiile

Când a fost contactat pentru comentarii, Mike Edwards a negat acuzațiile.

„Sunt în stare de șoc, nu este adevărat… Am fost ca un tată pentru Lisa Marie”, a declarat el pentru Page Six. El a spus că nu l-a sunat nimeni de la editura cărții pentru comentarii și a adăugat că „nu cred că Lisa era atât de stabilă în acea perioadă de timp”.

Totuși, în cartea sa din 1988, „Elvis, Priscilla and Me”, Edwards a scris cum „tânjea după Lisa din punct de vedere sexual” – scriind: „Dacă Priscilla și cu mine fuseserăm odată inseparabili, acum Lisa și cu mine eram împreună aproape în fiecare zi. Curând m-am trezit că mă uitam la ceas, așteptând să se termine școala Lisei, la fel cum Elvis așteptase odată cu nerăbdare întoarcerea Priscillei de la școală la Graceland în fiecare zi.”

Lisa Marie Presley a scris că atunci când Priscilla Presley se confrunta cu Mike Edwards, acesta spunea: „Eram beat’ sau „Flirta cu mine”.

În cartea sa, Edwards a declarat: „Odată, când Priscilla și cu mine stăteam la masă, iar Lisa stătea între noi, Lisa s-a ridicat să ia ceva din frigider, iar genunchiul ei gol mi-a atins din greșeală mâna. Asta a trimis valuri de dorință prin mine. M-am uitat la Priscilla și m-am gândit: ‘Nu vezi ce se întâmplă – m-am îndrăgostit de fiica ta'”.

Lisa Marie Presley a susținut că abuzul a continuat timp de câțiva ani. Mike Edwards a fost cu Priscilla timp de șapte ani, din 1977 până în 1984, iar relația lor a fost plină de violență, potrivit cărții.

Lisa Marie Presley a murit în ianuarie 2023, lăsând în urmă ore întregi de casete pe care fiica ei, actrița Riley Keough, le-a transformat într-o biografie.

Foto: Arhiva ELLE

