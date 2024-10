Dezvăluiri tulburătoare: Lisa Marie Presley a păstrat trupul fiului său, Benjamin, în casa ei timp de două luni după moartea lui

Lisa Marie Presley a fost atât de devastată de pierderea fiului ei, Benjamin Keough, încât a păstrat trupul acestuia acasă timp de două luni după moartea lui — ba chiar a invitat un artist tatuator să-l vadă, pentru ca Lisa Marie să-și facă un tatuaj identic cu al lui.

Lisa Marie Presley l-a ținut pe fiul său în casă două luni după ce acesta a murit

Aceasta este doar una dintre dezvăluirile surprinzătoare din noua sa autobiografie, „From Here to the Great Unknown” („De aici spre necunoscut”), care a fost finalizată de fiica ei, actrița Riley Keough, după moartea Lisei Marie la vârsta de 54 de ani, în ianuarie 2023. În carte, Lisa Marie dezvăluie că a trebuit să se forțeze să „lupte” pentru a rămâne în viață pentru ceilalți copii ai ei, Riley și gemenele Harper și Finley Lockwood, acum în vârstă de 16 ani. Asta a însemnat să nu-și ia imediat rămas-bun de la Benjamin — parțial din cauză că nu se putea hotărî dacă să-l îngroape în Hawaii sau la Graceland, domeniul din Memphis unde Elvis a murit și este înmormântat.

„Casa mea are un dormitor separat, un fel de casă de oaspeți, și l-am păstrat pe Ben Ben acolo timp de două luni. Nu există nicio lege în statul California care să te oblige să îngropi pe cineva imediat,” scrie Lisa Marie. „Am găsit un director de pompe funebre foarte empatic… Mi-a spus: ‘Îl vom aduce pe Ben Ben la tine.’ Camera era păstrată la 13 grade Celsius pentru a-i conserva trupul”, scrie ea, adăugând că „m-am obișnuit atât de mult cu el, având grijă de el și păstrându-l acolo.”

Riley și Lisa Marie au decis să-l onoreze pe Benjamin făcându-și tatuaje care să coincidă cu ale lui — acesta avea tatuate numele surorii lui pe claviculă și pe cel al mamei sale pe mână.

Riley și-a tatuat pe claviculă numele fratelui ei, iar un artist tatuator a fost chemat acasă pentru ca Lisa Marie să-și adauge pe mână numele lui Benjamin. Când tatuatorul a întrebat dacă au fotografii cu tatuajele lui Benjamin pentru a putea potrivi fontul și poziționarea, Lisa Marie a răspuns: „Nu, dar ți le pot arăta.” Riley scrie: „Lisa Marie Presley tocmai îi ceruse bietului om să privească trupul fiului ei decedat, care era chiar lângă noi, în camera de oaspeți. Am avut o viață extrem de absurdă, dar acest moment este în top cinci.”

La rândul ei, Lisa Marie știa că totul părea ciudat. „Cred că ar fi îngrozitor pentru oricine altcineva să-și păstreze fiul acolo în acele condiții. Dar nu și pentru mine”, scrie ea. La scurt timp după ziua cu tatuajele, Riley își amintește că toți au simțit că Benjamin „își dorea să fie înmormântat”.

„Chiar și mama mea spunea că simțea cum el îi vorbește, spunându-i: ‘Este nebunie, mamă, ce faci? Ce naiba!'”

Familia a organizat o ceremonie funerară pentru Benjamin în Malibu, oficiată de autorul New Age, Deepak Chopra. Riley a povestit că a fost nevoită să-și țină ochii închiși pe parcursul ceremoniei, luptând să rămână puternică. Benjamin a fost înmormântat la Graceland, alături de Elvis, iar mai târziu, Lisa Marie avea să fie înmormântată acolo și ea.

Riley scrie pe larg despre lupta fratelui ei cu problemele de sănătate mintală și cum acesta obișnuia să aibă perioade în care bea excesiv, adăugând că nu crede că el „și-a dorit cu adevărat” să moară.

Ea și mama ei au căutat în telefonul lui Benjamin după moartea acestuia, în speranța de a găsi răspunsuri. „Am găsit un mesaj trimis mamei mele cu câteva săptămâni înainte de a muri, în care scria: ‘Cred că ceva nu este în regulă cu mine, mental sau ceva de genul ăsta. Cred că am o problemă de sănătate mintală’,” scrie Riley. „Este devastator pentru mine că și-a dat seama că ar putea avea nevoie de ajutor abia cu două săptămâni înainte de a se sinucide.”

foto: Arhiva ELLE

