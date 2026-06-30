Ce criterii trebuie să îndeplinească viitorul partener al lui Nicole Kidman, după despărțirea de Keith Urban. Dezvăluirile celor apropiați: "Nu o deranjează dacă are copii, dar..."

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Nicole Kidman pare pregătită să își refacă viața amoroasă după despărțirea de Keith Urban, însă nu oricine are șanse să îi atragă atenția. Potrivit DailyMail.com, care citează informații publicate inițial de Woman’s Day, actrița ar avea o serie de criterii foarte clare atunci când vine vorba despre o posibilă nouă relație.

Actrița australiană și-ar putea reface viața sentimentală după separarea de cântărețul country Keith Urban. Cu toate acestea, cei care speră să o cunoască ar putea avea de așteptat până când vedeta ar decide, eventual, să își creeze un profil pe aplicații precum Hinge sau Tinder, notează DailyMail.com.

O persoană apropiată a declarat că actrița nu mai este dispusă să își piardă timpul în relații care nu corespund așteptărilor sale.

„Acum știe ce își dorește și nu îi este teamă să ceară doar ceea ce crede că merită”, a spus sursa, potrivit DailyMail.com.

Aceeași persoană a precizat că vedeta ar avea și o regulă clară atunci când vine vorba despre un posibil nou partener: nu își dorește să se implice din nou cu un actor. În schimb, nu ar exclude complet ideea unei relații cu cineva din industria muzicală. Potrivit sursei citate de Woman’s Day și preluate de DailyMail.com, experiența de a fi alături de Keith Urban i-ar fi oferit acces la „marginea unei lumi complet diferite”.

Dincolo de profesie, trăsătura pe care Nicole Kidman o caută cel mai mult la un bărbat ar fi, potrivit aceleiași surse, „bunătatea”.

De asemenea, faptul că un potențial partener are copii nu ar reprezenta o problemă pentru actriță, cu o singură condiție. Aceștia ar trebui să fie apropiați ca vârstă de fiicele sale, Sunday Rose, în vârstă de 17 ani, și Faith Margaret, în vârstă de 15 ani.

Sursa a oferit și o descriere mai detaliată a profilului pe care actrița l-ar considera ideal.

„Un tip bun, care este curat, sobru, de succes și care nu se va transforma într-un bărbat dependent fără bani. Nu o deranjează dacă are copii, dar ideal ar fi ca aceștia să nu fie mai mici decât fiicele ei”.

Potrivit aceleiași persoane, „virilitatea” ar fi, de asemenea, o calitate importantă pentru viitorul partener al actriței.

Chiar și în cazul în care cineva ar îndeplini toate aceste criterii, aprobarea finală nu ar depinde doar de Nicole Kidman. DailyMail.com notează că potențialii pretendenți ar trebui să treacă și prin filtrul prietenilor apropiați ai actriței.

„Nicole lasă în mare parte verificarea pe mâna cercului ei de prieteni”, a spus sursa. „Refuză chiar și să iasă la o cafea cu cineva dacă acea persoană nu i-a fost recomandată personal de un prieten în care are încredere deplină”.

Divorțul dintre Nicole Kidman și Keith Urban s-a finalizat

În luna ianuarie a acestui an, Nicole Kidman și Keith Urban au ajuns la un acord privind divorțul. Documente depuse recent la tribunal arată că foștii soți au fost de acord să renunțe la orice drept privind pensia alimentară pentru copii și sprijinul financiar între soți.

Conform înțelegerii, fiicele lor, Sunday Rose, în vârstă de 17 ani, și Faith Margaret, de 15 ani, vor locui cu actrița timp de 306 zile pe an. Keith Urban va petrece timp cu ele „în fiecare al doilea weekend”. De asemenea, Urban și Kidman, ambii în vârstă de 58 de ani, au convenit că niciunul nu va plăti pensie alimentară, invocând veniturile lunare raportate, care depășesc 100.000 de dolari fiecare.

Nicole Kidman și Keith Urban au mai stabilit ca toate bunurile, inclusiv investițiile, conturile bancare, mobilierul, electrocasnicele, vehiculele și obiectele personale, să fie împărțite de comun acord, fiecare păstrând ceea ce se află în prezent în posesia sa.

Totodată, toate pretențiile privind pensia alimentară între soți au fost abandonate, iar fiecare parte va suporta propriile cheltuieli și onorarii legale. Rămâne neclar dacă cei doi au avut un contract prenupțial. Deși o audiere fusese programată pentru marți, Nicole Kidman a renunțat la dreptul de a se prezenta în instanță, deoarece se întorsese cu o zi înainte din Australia, unde își petrecuse sărbătorile alături de fiicele lor.

În septembrie 2025, Page Six a confirmat că Nicole Kidman și Keith Urban s-au despărțit după 19 ani de căsnicie.

Foto: Arhiva ELLE

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