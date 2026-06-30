Ce criterii trebuie să îndeplinească viitorul partener al lui Nicole Kidman, după despărțirea de Keith Urban. Dezvăluirile celor apropiați: „Nu o deranjează dacă are copii, dar…”

După despărțirea de Keith Urban, Nicole Kidman ar ști exact ce își dorește de la un viitor partener.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE
Ce criterii trebuie să îndeplinească viitorul partener al lui Nicole Kidman, după despărțirea de Keith Urban. Dezvăluirile celor apropiați: "Nu o deranjează dacă are copii, dar..."

Nicole Kidman pare pregătită să își refacă viața amoroasă după despărțirea de Keith Urban, însă nu oricine are șanse să îi atragă atenția. Potrivit DailyMail.com, care citează informații publicate inițial de Woman’s Day, actrița ar avea o serie de criterii foarte clare atunci când vine vorba despre o posibilă nouă relație.

Actrița australiană și-ar putea reface viața sentimentală după separarea de cântărețul country Keith Urban. Cu toate acestea, cei care speră să o cunoască ar putea avea de așteptat până când vedeta ar decide, eventual, să își creeze un profil pe aplicații precum Hinge sau Tinder, notează DailyMail.com.

O persoană apropiată a declarat că actrița nu mai este dispusă să își piardă timpul în relații care nu corespund așteptărilor sale.

„Acum știe ce își dorește și nu îi este teamă să ceară doar ceea ce crede că merită”, a spus sursa, potrivit DailyMail.com.

Aceeași persoană a precizat că vedeta ar avea și o regulă clară atunci când vine vorba despre un posibil nou partener: nu își dorește să se implice din nou cu un actor. În schimb, nu ar exclude complet ideea unei relații cu cineva din industria muzicală. Potrivit sursei citate de Woman’s Day și preluate de DailyMail.com, experiența de a fi alături de Keith Urban i-ar fi oferit acces la „marginea unei lumi complet diferite”.

Dincolo de profesie, trăsătura pe care Nicole Kidman o caută cel mai mult la un bărbat ar fi, potrivit aceleiași surse, „bunătatea”.

De asemenea, faptul că un potențial partener are copii nu ar reprezenta o problemă pentru actriță, cu o singură condiție. Aceștia ar trebui să fie apropiați ca vârstă de fiicele sale, Sunday Rose, în vârstă de 17 ani, și Faith Margaret, în vârstă de 15 ani.

Sursa a oferit și o descriere mai detaliată a profilului pe care actrița l-ar considera ideal.

„Un tip bun, care este curat, sobru, de succes și care nu se va transforma într-un bărbat dependent fără bani. Nu o deranjează dacă are copii, dar ideal ar fi ca aceștia să nu fie mai mici decât fiicele ei”.

Potrivit aceleiași persoane, „virilitatea” ar fi, de asemenea, o calitate importantă pentru viitorul partener al actriței.

Chiar și în cazul în care cineva ar îndeplini toate aceste criterii, aprobarea finală nu ar depinde doar de Nicole Kidman. DailyMail.com notează că potențialii pretendenți ar trebui să treacă și prin filtrul prietenilor apropiați ai actriței.

„Nicole lasă în mare parte verificarea pe mâna cercului ei de prieteni”, a spus sursa. „Refuză chiar și să iasă la o cafea cu cineva dacă acea persoană nu i-a fost recomandată personal de un prieten în care are încredere deplină”.

Divorțul dintre Nicole Kidman și Keith Urban s-a finalizat

În luna ianuarie a acestui an, Nicole Kidman și Keith Urban au ajuns la un acord privind divorțul. Documente depuse recent la tribunal arată că foștii soți au fost de acord să renunțe la orice drept privind pensia alimentară pentru copii și sprijinul financiar între soți.

Conform înțelegerii, fiicele lor, Sunday Rose, în vârstă de 17 ani, și Faith Margaret, de 15 ani, vor locui cu actrița timp de 306 zile pe an. Keith Urban va petrece timp cu ele „în fiecare al doilea weekend”. De asemenea, Urban și Kidman, ambii în vârstă de 58 de ani, au convenit că niciunul nu va plăti pensie alimentară, invocând veniturile lunare raportate, care depășesc 100.000 de dolari fiecare.

Nicole Kidman și Keith Urban au mai stabilit ca toate bunurile, inclusiv investițiile, conturile bancare, mobilierul, electrocasnicele, vehiculele și obiectele personale, să fie împărțite de comun acord, fiecare păstrând ceea ce se află în prezent în posesia sa.

Totodată, toate pretențiile privind pensia alimentară între soți au fost abandonate, iar fiecare parte va suporta propriile cheltuieli și onorarii legale. Rămâne neclar dacă cei doi au avut un contract prenupțial. Deși o audiere fusese programată pentru marți, Nicole Kidman a renunțat la dreptul de a se prezenta în instanță, deoarece se întorsese cu o zi înainte din Australia, unde își petrecuse sărbătorile alături de fiicele lor.

În septembrie 2025, Page Six a confirmat că Nicole Kidman și Keith Urban s-au despărțit după 19 ani de căsnicie.

Citește și:
Emma Watson, surprinsă în ipostaze romantice alături de antreprenorul Gonzalo Hevia Baillères. Noi detalii despre relația celor doi

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Cupru - Ediția nr. 41 (Descoperă Mineralele Pământului) Cupru - Ediția nr. 41 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Hideki Tojo - ediția 32 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) Hideki Tojo - ediția 32 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) 36.99 RON Cumpără acum
Ediția nr. 72 - Paris (Țările Lumii) Ediția nr. 72 - Paris (Țările Lumii) 26.42 RON Cumpără acum
Roșu aprins – Ediția nr. 30 (Romanele Disney) Roșu aprins – Ediția nr. 30 (Romanele Disney) 52.9 RON Cumpără acum
Nava Scoala Mircea - ediția nr. 57 Nava Scoala Mircea - ediția nr. 57 47.49 RON Cumpără acum
Nava Scoala Mircea - ediția nr. 56 Nava Scoala Mircea - ediția nr. 56 47.49 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.136 Titanic - Ediția nr.136 52.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Fiul lui Lili Sandu, gata pentru următoarea etapă a vieții sale. Ce a declarat vedeta?
People
Fiul lui Lili Sandu, gata pentru următoarea etapă a vieții sale. Ce a declarat vedeta?
Katy Perry, declarații sincere despre anul dificil pe care l-a traversat după despărțirea de Orlando Bloom: "Am dreptul să fiu furioasă"
People
Katy Perry, declarații sincere despre anul dificil pe care l-a traversat după despărțirea de Orlando Bloom: "Am dreptul să fiu furioasă"
Max Raileanu și George Popescu s-au căsătorit. Imagini spectaculoase de la ceremonia din Grecia
People
Max Raileanu și George Popescu s-au căsătorit. Imagini spectaculoase de la ceremonia din Grecia
Thylane Blondeau, supranumită "cea mai frumoasă fată din lume", s-a căsătorit cu Ben Attal. Primele imagini de la ceremonie
People
Thylane Blondeau, supranumită "cea mai frumoasă fată din lume", s-a căsătorit cu Ben Attal. Primele imagini de la ceremonie
Meghan Markle s-ar putea confrunta cu pierderi de milioane de dolari. Ce probleme are brand-ul său, As Ever
People
Meghan Markle s-ar putea confrunta cu pierderi de milioane de dolari. Ce probleme are brand-ul său, As Ever
Mario Fresh și Miruna Gavrilă, declarații rare despre relație. Cum a început povestea lor de dragoste: "Ne-am mișcat destul de repede cu totul"
People
Mario Fresh și Miruna Gavrilă, declarații rare despre relație. Cum a început povestea lor de dragoste: "Ne-am mișcat destul de repede cu totul"
Publicitate
Subiecte Română la BAC 2026 – primele cerințe aflate de la elevii ieșiți de la examen. Bacovia și Arghezi, primele puncte de rezolvat
Subiecte Română la BAC 2026 – primele cerințe aflate de la elevii ieșiți de la examen. Bacovia și Arghezi, primele puncte de rezolvat
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Alina Ceușan: „Pot fi integrate în orice ținută”
Alina Ceușan: „Pot fi integrate în orice ținută”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Antena 1
Cum a apărut soția lui Dani Oțil, în stațiunea Olimp! Detaliul observat de mulți
Cum a apărut soția lui Dani Oțil, în stațiunea Olimp! Detaliul observat de mulți
Obiectele permise și cele interzise, la Bacalaureat 2026, proba la Mate sau Geografie! Ce trebuie să știe elevii înainte de examen
Obiectele permise și cele interzise, la Bacalaureat 2026, proba la Mate sau Geografie! Ce trebuie să știe elevii înainte de examen
Cum arată vila în care locuiesc Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea. Au văzut-o și s-au îndrăgostit de ea pe loc
Cum arată vila în care locuiesc Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea. Au văzut-o și s-au îndrăgostit de ea pe loc
Ce mai face „femeia cu bustul de fier”, care spărgea pepeni cu bustul său enorm. Cum arată în prezent
Ce mai face „femeia cu bustul de fier”, care spărgea pepeni cu bustul său enorm. Cum arată în prezent
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
A spus "DA"!! Urmează nuntă mare în showbiz!! A cerut-o de soție când se aștepta mai puțin, la alergat, cu un inel de logodnă spectaculos
A spus "DA"!! Urmează nuntă mare în showbiz!! A cerut-o de soție când se aștepta mai puțin, la alergat, cu un inel de logodnă spectaculos
Mirabela Dauer, decizie neașteptată privind averea ei, după ce va muri. Artista nu și-a mai văzut băiatul în ultimii 24 de ani! Ce a hotărât acum
Mirabela Dauer, decizie neașteptată privind averea ei, după ce va muri. Artista nu și-a mai văzut băiatul în ultimii 24 de ani! Ce a hotărât acum
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Shakira, declarații sincere despre viața sa personală, la patru ani de la despărțirea de Gerard Piqué: "Sunt îndrăgostită de..."
Shakira, declarații sincere despre viața sa personală, la patru ani de la despărțirea de Gerard Piqué: "Sunt îndrăgostită de..."
People

Shakira a vorbit onest despre iubire, familie și perioada dificilă care a urmat despărțirii de Gerard Piqué.

+ Mai multe
Kate Middleton, mesaj emoționant despre lupta cu cancerul: "Schimbă felul în care gândești și simți"
Kate Middleton, mesaj emoționant despre lupta cu cancerul: "Schimbă felul în care gândești și simți"
People

Kate Middleton a vorbit deschis despre impactul profund al cancerului și despre felul în care experiența i-a schimbat perspectiva asupra vieții.

+ Mai multe
Mircea Radu a divorțat în secret. Primele dezvăluiri ale prezentatorului TV despre despărțirea de soția lui
Mircea Radu a divorțat în secret. Primele dezvăluiri ale prezentatorului TV despre despărțirea de soția lui
People

Mircea Radu a divorțat în secret și a făcut primele declarații despre separarea de fosta lui soție.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC