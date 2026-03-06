Emma Watson, surprinsă în ipostaze romantice alături de antreprenorul Gonzalo Hevia Baillères. Noi detalii despre relația celor doi

Emma Watson pare să trăiască o nouă poveste de dragoste. Potrivit People, actrița în vârstă de 35 de ani a fost fotografiată sărutându-se cu antreprenorul mexican Gonzalo Hevia Baillères într-un aeroport, pe 4 martie. Cei doi au fost surprinși ulterior petrecând timp împreună, inclusiv la o cină într-un restaurant de lux.

Potrivit People, o sursă apropiată celor doi a declarat că actrița din Harry Potter este „foarte atrasă” de antreprenor și că este „în al nouălea cer”. Aceeași sursă a adăugat că miliardarul „pare un tip bun”.

Apariția publică vine după ce, în ultimele luni, au existat mai multe indicii că cei doi ar petrece timp împreună. Potrivit publicației Quién, Emma Watson și Baillères au fost văzuți pentru prima dată împreună la finalul anului 2025, în stațiunea Courchevel din Alpii francezi. Ulterior, au fost surprinși și în Punta Mita, o peninsulă situată la aproximativ 16 kilometri nord de Puerto Vallarta, pe coasta pacifică a Mexicului.

Gonzalo Hevia Baillères provine dintr-una dintre cele mai influente familii de afaceri din Mexic. Potrivit Cosmopolitan, acesta este asociat cu Grupo BAL, conglomeratul fondat de miliardarul Alberto Baillères. Imperiul de afaceri al familiei include activități în domenii precum mineritul, asigurările, finanțele și retailul, iar printre companiile deținute se numără și lanțul de magazine universale de lux El Palacio de Hierro.

Gonzalo Hevia Baillères a studiat la internatul elvețian Le Rosey și la Ransom Everglades School din Miami, înainte de a-și continua studiile în Mexic, la Colegio Vista Hermosa și Cumbres. Ulterior, a absolvit Institutul Tehnologic Autonom din Mexic (ITAM), unde a obținut o diplomă în economie, potrivit Us Weekly. În prezent, el este director executiv al companiei de tehnologie bazate pe inteligență artificială Lok, conform Cosmopolitan.

În trecut, Gonzalo Hevia Baillères a fost asociat cu cântăreața și actrița mexicană Belinda. Potrivit Remezcla, cei doi ar fi avut o relație între 2022 și 2024. De asemenea, fanii au speculat că piesa lansată de artistă în 2025, „Heterochromia”, ar face referire la Baillères. Titlul melodiei trimite la o afecțiune care determină o persoană să aibă ochii de culori diferite, caracteristică pe care acesta o are. Versurile fac referire și la o relație cu o persoană care provine dintr-o familie „old money”, detaliu care a alimentat speculațiile legate de identitatea celui menționat în piesă.

În ceea ce o privește pe actriță, aceasta a fost cel mai recent asociată cu Brandon Green, fiul executivului din industria modei Sir Peter Green. Emma Watson s-a despărțit în 2023 de Brandon Green, după un an și jumătate de relație.

Într-o apariție din septembrie în podcastul On Purpose, moderat de Jay Shetty, Watson a vorbit despre viața sa sentimentală și despre modul în care își alege partenerii. Actrița a mărturisit că preferă să iasă cu persoane care nu sunt foarte familiarizate cu activitatea ei din industria filmului.

„Să îmi aprecieze munca, dar cred că este o ușurare să știi că nu trebuie să gestionezi și acel strat suplimentar de ciudățenie care vine cu asta”, a spus Emma Watson.

Emma Watson a adăugat:

„Este amuzant, uneori oamenii își cer scuze că nu mi-au văzut filmele. Iar eu le spun: „Te rog, nu îți cere scuze. Pentru mine este o binecuvântare.” Este muzică pentru urechile mele să știu că nu vom naviga constant prin asta. Și nici eu nu voi naviga împreună cu tine prin această proiecție a mea sau prin această versiune-avatar a Emmei Watson, care altfel ar pluti ca o fantomă în încăpere.”

Foto: Hepta

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro