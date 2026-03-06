Emma Watson, surprinsă în ipostaze romantice alături de antreprenorul Gonzalo Hevia Baillères. Noi detalii despre relația celor doi

Emma Watson a fost fotografiată sărutându-se cu antreprenorul mexican Gonzalo Hevia Baillères într-un aeroport.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE
Emma Watson, surprinsă în ipostaze romantice alături de antreprenorul Gonzalo Hevia Baillères. Noi detalii despre relația celor doi

Emma Watson pare să trăiască o nouă poveste de dragoste. Potrivit People, actrița în vârstă de 35 de ani a fost fotografiată sărutându-se cu antreprenorul mexican Gonzalo Hevia Baillères într-un aeroport, pe 4 martie. Cei doi au fost surprinși ulterior petrecând timp împreună, inclusiv la o cină într-un restaurant de lux.

Potrivit People, o sursă apropiată celor doi a declarat că actrița din Harry Potter este „foarte atrasă” de antreprenor și că este „în al nouălea cer”. Aceeași sursă a adăugat că miliardarul „pare un tip bun”.

Apariția publică vine după ce, în ultimele luni, au existat mai multe indicii că cei doi ar petrece timp împreună. Potrivit publicației Quién, Emma Watson și Baillères au fost văzuți pentru prima dată împreună la finalul anului 2025, în stațiunea Courchevel din Alpii francezi. Ulterior, au fost surprinși și în Punta Mita, o peninsulă situată la aproximativ 16 kilometri nord de Puerto Vallarta, pe coasta pacifică a Mexicului.

Gonzalo Hevia Baillères provine dintr-una dintre cele mai influente familii de afaceri din Mexic. Potrivit Cosmopolitan, acesta este asociat cu Grupo BAL, conglomeratul fondat de miliardarul Alberto Baillères. Imperiul de afaceri al familiei include activități în domenii precum mineritul, asigurările, finanțele și retailul, iar printre companiile deținute se numără și lanțul de magazine universale de lux El Palacio de Hierro.

Gonzalo Hevia Baillères a studiat la internatul elvețian Le Rosey și la Ransom Everglades School din Miami, înainte de a-și continua studiile în Mexic, la Colegio Vista Hermosa și Cumbres. Ulterior, a absolvit Institutul Tehnologic Autonom din Mexic (ITAM), unde a obținut o diplomă în economie, potrivit Us Weekly. În prezent, el este director executiv al companiei de tehnologie bazate pe inteligență artificială Lok, conform Cosmopolitan.

În trecut, Gonzalo Hevia Baillères a fost asociat cu cântăreața și actrița mexicană Belinda. Potrivit Remezcla, cei doi ar fi avut o relație între 2022 și 2024. De asemenea, fanii au speculat că piesa lansată de artistă în 2025, „Heterochromia”, ar face referire la Baillères. Titlul melodiei trimite la o afecțiune care determină o persoană să aibă ochii de culori diferite, caracteristică pe care acesta o are. Versurile fac referire și la o relație cu o persoană care provine dintr-o familie „old money”, detaliu care a alimentat speculațiile legate de identitatea celui menționat în piesă.

În ceea ce o privește pe actriță, aceasta a fost cel mai recent asociată cu Brandon Green, fiul executivului din industria modei Sir Peter Green. Emma Watson s-a despărțit în 2023 de Brandon Green, după un an și jumătate de relație.

Într-o apariție din septembrie în podcastul On Purpose, moderat de Jay Shetty, Watson a vorbit despre viața sa sentimentală și despre modul în care își alege partenerii. Actrița a mărturisit că preferă să iasă cu persoane care nu sunt foarte familiarizate cu activitatea ei din industria filmului.

„Să îmi aprecieze munca, dar cred că este o ușurare să știi că nu trebuie să gestionezi și acel strat suplimentar de ciudățenie care vine cu asta”, a spus Emma Watson.

Emma Watson a adăugat:

„Este amuzant, uneori oamenii își cer scuze că nu mi-au văzut filmele. Iar eu le spun: „Te rog, nu îți cere scuze. Pentru mine este o binecuvântare.” Este muzică pentru urechile mele să știu că nu vom naviga constant prin asta. Și nici eu nu voi naviga împreună cu tine prin această proiecție a mea sau prin această versiune-avatar a Emmei Watson, care altfel ar pluti ca o fantomă în încăpere.”

Citește și:
Hugh Jackman și Sutton Foster, fotografiați în ipostaze romantice. Unde au fost surprinși cei doi

Foto: Hepta

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Raftul Roz - Pachet 5 volume Raftul Roz - Pachet 5 volume 335.7 RON Cumpără acum
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Oare ţi-am spus vreodată? Oare ţi-am spus vreodată? 65 RON Cumpără acum
21 de femei din Roma Antică 21 de femei din Roma Antică 70 RON Cumpără acum
Sânii. Ghid pentru purtătoare Sânii. Ghid pentru purtătoare 79 RON Cumpără acum
Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor 70 RON Cumpără acum
Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană 89 RON Cumpără acum

Recomandari
Cum își educă Giulia Anghelescu și Vlad Huidu cei doi copii. Ce provocări întâmpină: "Cu greu ne împărțim"
People
Cum își educă Giulia Anghelescu și Vlad Huidu cei doi copii. Ce provocări întâmpină: "Cu greu ne împărțim"
Relația dintre Jennifer Aniston și Jim Curtis devine tot mai serioasă. Cum au fost surprinși cei doi în New York
People
Relația dintre Jennifer Aniston și Jim Curtis devine tot mai serioasă. Cum au fost surprinși cei doi în New York
Laura Cosoi, confesiuni sincere despre accidentul rutier pe care l-a suferit: "Nu puteam să vorbesc"
People
Laura Cosoi, confesiuni sincere despre accidentul rutier pe care l-a suferit: "Nu puteam să vorbesc"
Adrian Nartea, mesaj special pentru fiica sa. Petra și-a sărbătorit ziua de naștere: "Înțelepciunea ta de om mare"
People
Adrian Nartea, mesaj special pentru fiica sa. Petra și-a sărbătorit ziua de naștere: "Înțelepciunea ta de om mare"
David și Victoria Beckham, criticați din nou de fiul lor, Brooklyn. Care este motivul
People
David și Victoria Beckham, criticați din nou de fiul lor, Brooklyn. Care este motivul
Ce lecții importante a învățat Andreea Bănică până la vârsta de 40 de ani: "Nu trebuie să fii perfectă ca să fii frumoasă"
People
Ce lecții importante a învățat Andreea Bănică până la vârsta de 40 de ani: "Nu trebuie să fii perfectă ca să fii frumoasă"
Libertatea
Decizia luată de Bianca Drăgușanu în privința apartamentului din Dubai: „Poate să treacă bombele pe la urechile mele, că nu mă sperie nimic”
Decizia luată de Bianca Drăgușanu în privința apartamentului din Dubai: „Poate să treacă bombele pe la urechile mele, că nu mă sperie nimic”
Primele imagini de pe patul de spital cu actorul Cosmin Seleși: „Urmărim cum evoluează lucrurile”
Primele imagini de pe patul de spital cu actorul Cosmin Seleși: „Urmărim cum evoluează lucrurile”
Daciana Sârbu o acuză și ea pe Oana Țoiu că nu i-a lăsat fiica să plece din Oman: „A sunat și a spus că nu dă bine să fie copilul în avion”
Daciana Sârbu o acuză și ea pe Oana Țoiu că nu i-a lăsat fiica să plece din Oman: „A sunat și a spus că nu dă bine să fie copilul în avion”
Horia Brenciu se întoarce singur în România. Ce se va întâmpla cu soția și copiii lui. „Am găsit un singur bilet spre casă, prin India”
Horia Brenciu se întoarce singur în România. Ce se va întâmpla cu soția și copiii lui. „Am găsit un singur bilet spre casă, prin India”
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
După dispariția de pe Instagram, Megan Fox își etalează formele în imagini incendiare. La aproape 40 de ani, vedeta nu se abține
După dispariția de pe Instagram, Megan Fox își etalează formele în imagini incendiare. La aproape 40 de ani, vedeta nu se abține
Britney Spears a fost arestată! Care e motivul și ce au găsit polițiștii în mașina starului
Britney Spears a fost arestată! Care e motivul și ce au găsit polițiștii în mașina starului
Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce fiica lui Victor Ponta a rămas blocată în Emiratele Arabe. Ce a declarat președintele
Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce fiica lui Victor Ponta a rămas blocată în Emiratele Arabe. Ce a declarat președintele
La cine vor rămâne copiii după finalizarea divorțului dintre Ema Oprișan și Răzvan Kovacs. Ce a declarat Răzvan
La cine vor rămâne copiii după finalizarea divorțului dintre Ema Oprișan și Răzvan Kovacs. Ce a declarat Răzvan
Unica.ro
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Nu se luptă cu Victor Ponta, se luptă cu mine”. Daciana Sârbu îi declară război ministrei de Externe, Oana Țoiu! Va depune plângere penală! Ce a anunțat
„Nu se luptă cu Victor Ponta, se luptă cu mine”. Daciana Sârbu îi declară război ministrei de Externe, Oana Țoiu! Va depune plângere penală! Ce a anunțat
Cosmin Seleși a fost internat în spital: „Medicii sunt rezervați în privința evoluției, dar urmez un tratament”. Ce a pățit prezentatorul TV
Cosmin Seleși a fost internat în spital: „Medicii sunt rezervați în privința evoluției, dar urmez un tratament”. Ce a pățit prezentatorul TV
catine.ro
S-au căsătorit în mare secret și duc o viață cât mai ferită de lumina reflectoarelor. Cine este cuplul de la Hollywood care a ales să se iubească în liniște
S-au căsătorit în mare secret și duc o viață cât mai ferită de lumina reflectoarelor. Cine este cuplul de la Hollywood care a ales să se iubească în liniște
Cauza morții fiicei lui Martin Short. Katherine Elizabeth Short s-a stins din viață la 42 de ani
Cauza morții fiicei lui Martin Short. Katherine Elizabeth Short s-a stins din viață la 42 de ani
Sean Diddy Combs va fi eliberat anticipat din închisoare. Artistul a fost condamnat inițial la patru ani
Sean Diddy Combs va fi eliberat anticipat din închisoare. Artistul a fost condamnat inițial la patru ani
Artista care și-a pierdut tatăl și a slăbit dramatic. Vedeta, declarație emoționantă despre cea mai grea perioadă din viața sa
Artista care și-a pierdut tatăl și a slăbit dramatic. Vedeta, declarație emoționantă despre cea mai grea perioadă din viața sa
Mai multe din people
Anunțul despre serialul "Iubire cu parfum de lavandă" semnat de Ruxandra Ion: "Este un pas firesc în evoluția acestei povești"
Anunțul despre serialul "Iubire cu parfum de lavandă" semnat de Ruxandra Ion: "Este un pas firesc în evoluția acestei povești"
People

Serialul Iubire cu parfum de lavandă lansează spin-off-ul Destine cu parfum de lavandă, din 16 aprilie, în fiecare joi, de la 20.30, la Antena 1.

+ Mai multe
Britney Spears a fost arestată în California și ulterior eliberată. Ce acuzații i se aduc artistei: "Va lua măsurile necesare și va respecta legea"
Britney Spears a fost arestată în California și ulterior eliberată. Ce acuzații i se aduc artistei: "Va lua măsurile necesare și va respecta legea"
People

Britney Spears a fost arestată în California. Primele informații despre acuzațiile care i se aduc artistei.

+ Mai multe
Alina Pușcaș, dezvăluiri despre tensiunile cu Andreea Bălan și culisele emisiunii Te cunosc de undeva: "Știu să îmi respect..."
Alina Pușcaș, dezvăluiri despre tensiunile cu Andreea Bălan și culisele emisiunii Te cunosc de undeva: "Știu să îmi respect..."
People

Alina Pușcaș a reacționat în urma declarațiilor făcute de Andreea Bălan despre ea.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC