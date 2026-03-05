Hugh Jackman și Sutton Foster, fotografiați în ipostaze romantice. Unde au fost surprinși cei doi

Hugh Jackman și Sutton Foster au fost surprinși în ipostaze tandre. În imaginile publicate de Page Six, cei doi se aflau pe aeroportul din Los Angeles, unde au afișat o complicitate vizibilă și o stare de spirit excelentă.

Publicația notează că actrița cunoscută pentru rolul din „Younger” a zâmbit larg și i-a aruncat priviri tandre partenerului său în timp ce așteptau la coadă. Deși actorul în vârstă de 57 de ani și-a ascuns parțial expresia în spatele unei măști negre, imaginile sugerează că i-a împărtășit entuziasmul. În alte cadre surprinse de fotografi, Hugh Jackman și Sutton Foster apar râzând și conversând în timp ce traversau aeroportul, fiecare purtând câte un rucsac. La un moment dat, s-au oprit pentru a-și cumpăra cafea, menținând aceeași dispoziție relaxată.

Pentru această apariție, Hugh Jackman a ales o ținută casual, formată dintr-un hanorac alb, pantaloni negri și o șapcă neagră. Sutton Foster, în vârstă de 50 de ani, a optat pentru un tricou negru, jeanși, un cardigan verde și o eșarfă deschisă la culoare.

Nu este clar din ce destinație se întorcea cuplul, însă, potrivit Page Six, Hugh Jackman și Sutton Foster au petrecut cel mai recent o vacanță în Costa Rica, în luna ianuarie. Atunci, actorul din „The Greatest Showman” și actrița din „Song Sung Blue” nu au evitat gesturile de afecțiune în public, fiind surprinși în timp ce se bucurau de o baie în ocean la apus, într-o atmosferă romantică.

Hugh Jackman și Sutton Foster și-au oficializat relația pe Instagram

În luna noiembrie a anului trecut, Hugh Jackman și Sutton Foster și-au oficializat relația pe Instagram, la un an după ce au început să se întâlnească. Actorul a publicat o fotografie și un videoclip în care o surprinde pe Foster pe scenă, lăudând prestația acesteia din cadrul unui concert susținut la New York.

„@suttonlenore cântând în perioada sărbătorilor la @cafecarlyle… asta da seară iconică în New York! Și cu adevărat magică”, a scris Jackman, 57 de ani, în dreptul postării.

În videoclip, actrița în vârstă de 50 de ani poartă o rochie verde smarald strălucitoare și se emoționează când își dă seama că iubitul ei o filmează din public.

Gestul starului din „The Greatest Showman” a venit la o lună după ce cei doi au avut prima apariție pe covorul roșu în calitate de cuplu, la premiera filmului „Song Sung Blue”. Jackman și Foster au părut extrem de îndrăgostiți și nu s-au ferit de gesturi afectuoase în fața fotografilor. Page Six dezvăluise încă de anul trecut că cei doi sunt într-o relație și că „sunt îndrăgostiți”, preferând însă să își păstreze povestea departe de ochii publicului.

O sursă declara în octombrie 2024 că Hugh Jackman și Sutton Foster „își petrec tot timpul liber împreună” și că „sunt un cuplu obișnuit, doar că foarte discret”. Jackman și Foster s-au cunoscut în perioada în care au jucat împreună în musicalul de pe Broadway „The Music Man”, între decembrie 2021 și ianuarie 2023, pe atunci fiind amândoi căsătoriți.

În septembrie 2023 au apărut primele zvonuri privind o presupusă aventură, iar starul din „Les Misérables” s-a separat de soția sa, Deborra-Lee Furness, după 27 de ani de mariaj. Speculațiile au continuat să crească după ce Foster a depus actele de divorț de soțul ei, Ted Griffin, la o lună distanță, după zece ani de căsnicie.

Hugh Jackman și Deborra-Lee Furness s-au căsătorit în 1996 și au împreună doi copii, Oscar și Ava. În septembrie 2023, cei doi și-au anunțat despărțirea printr-un comunicat transmis în exclusivitate publicației PEOPLE.

„Am fost binecuvântați să împărtășim aproape trei decenii împreună, ca soț și soție, într-o căsnicie minunată și plină de iubire. Drumul nostru se schimbă acum și am decis să ne despărțim pentru a ne urmări creșterea individuală”.

Deborra-Lee Furness a depus actele de divorț în 2025, la aproape doi ani după ce au anunțat despărțirea. Aceasta a făcut o declarație despre fostul său soț, pe fondul zvonurilor potrivit cărora Hugh Jackman ar fi înșelat-o cu actuala sa iubită, Sutton Foster.

„Inima și compasiunea mea se îndreaptă către toți cei care au traversat această călătorie traumatică a trădării”, a spus într-un comunicat exclusiv pentru DailyMail.com. „Este o rană profundă care taie adânc, însă cred într-o putere superioară și că Dumnezeu sau universul, oricare ar fi ghidul tău, lucrează întotdeauna pentru noi”.

Ea a continuat:

„Această credință m-a ajutat să trec peste destrămarea unei căsnicii de aproape trei decenii. Am câștigat multă cunoaștere și înțelepciune prin această experiență. Chiar și atunci când ne confruntăm cu o aparentă adversitate, aceasta ne conduce către binele nostru cel mai mare, către adevăratul nostru scop”.

Ea și-a încheiat declarația subliniind că „nimic din toate acestea nu este personal”, adăugând: „Suntem cu toții într-o călătorie individuală și cred că relațiile din viețile noastre nu sunt întâmplătoare. Suntem atrași de anumite persoane și le permitem să intre în viața noastră pentru a învăța lecțiile care ne sunt destinate și pentru a recunoaște și vindeca acele părți din noi care au fost rănite… Rămân recunoscătoare”.

Citește și:

Pink, reacție tranșantă pe fondul zvonurilor privind divorțul de Carey Hart: „Vreți să le spuneți și copiilor mei?'

Foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro