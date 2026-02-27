Pink, reacție tranșantă pe fondul zvonurilor privind divorțul de Carey Hart: „Vreți să le spuneți și copiilor mei?”

Pink a reacționat public la zvonurile potrivit cărora s-ar fi despărțit de soțul ei, Carey Hart, după două decenii de căsnicie, respingând ferm speculațiile apărute în presă.

Publicația People a relatat că Pink și Carey Hart ar fi decis să meargă pe drumuri separate pentru a doua oară. La scurt timp după apariția informației, Pink a publicat pe Instagram un videoclip în care a ironizat zvonurile și a negat categoric despărțirea.

„În drum spre o bere, tocmai am aflat că m-am despărțit de soțul meu. Mulțumesc că m-ați anunțat. Vreți să le spuneți și copiilor mei? Fiica mea de 14 ani și fiul meu de nouă ani nu știu nici ei. Sau vreți să vorbim despre știri reale? Vreți să vorbim despre dosarele Epstein, vreți să vorbim despre rasismul sistemic sau despre misoginia din sport? Vreți să vorbim despre realizările mele sau doar despre presupusa mea prăbușire? Așadar, știre falsă, nu este adevărat. Vă iubesc pe toți. Mergeți cu Dumnezeu”, a declarat artista în video.

Mesajul a fost însoțit de o descriere la fel de tranșantă:

„Cum spun mereu, dacă nu auziți de la mine, nu credeți exagerările. Rămâneți aproape totuși. Cine știe ce s-ar putea întâmpla în continuare?!?”.

Detalii despre relația lui Pink cu Carey Hart

Pink și Carey Hart s-au căsătorit în ianuarie 2006, în Costa Rica, și au împreună doi copii: Willow Sage, în vârstă de 14 ani, și Jameson Moon, 8 ani. În vara anului trecut, Pink a avut o apariție rară alături de fiica sa, Willow, acestea participând la premiera musicalului Hamilton, desfășurată pe Broadway. Cele două au atras toate privirile, fanii remarcând instantaneu asemănarea izbitoare dintre ele.

Artista și Carey Hart au mai trecut printr-o despărțire temporară în trecut, însă și-au reluat relația ulterior. Potrivit Daily Mail, cei doi au fost văzuți ultima dată împreună în public în septembrie, la New York. La momentul respectiv, ar fi părut tensionați și nu purtau verighetele.

Speculațiile apar la doar câteva săptămâni de la aniversarea căsătoriei lor din ianuarie, moment pe care artista nu l-a marcat public anul acesta, în contrast cu mesajul emoționant publicat în 2025. Pe 7 ianuarie 2025, Pink a distribuit un selfie realizat la schi, în care apăreau îmbrăcați în echipament de iarnă.

Alături de imagine, ea scria:

„Acum 19 ani, pe o plajă din Costa Rica, amândoi am făcut un pariu în care nici măcar nu eram siguri că credem. Mă bucur atât de mult că l-am făcut. Sunt cu tine de mai mult timp decât am fost fără tine. Ai fost singura mea constantă. M-ai iubit, m-ai urât și m-ai iubit din nou. Îmi iubesc povestea noastră indiferent de ce se scrie. Este dură și dulce. Îți mulțumesc că mi-ai fost alături toți acești ani. Te iubesc pentru totdeauna @hartluck”.

Anul acesta, însă, un mesaj similar a lipsit.

În schimb, Carey Hart a marcat public aniversarea artistei în urmă cu cinci luni, printr-o postare care nu a fost ștearsă. „La mulți ani, mama! Sunt foarte mândru de femeia care ai devenit în cei 24 de ani de când te cunosc”, a scris acesta, descriind-o drept „o mamă uimitoare, artistă, soție, prietenă, femeie de afaceri, filantroapă, model, un om extraordinar din toate punctele de vedere”. Mesajul se încheia cu declarația: „Ești ca un vin bun”.

Foto: Hepta

