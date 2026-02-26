Bill Gates, declarații sincere despre infidelitățile din timpul căsniciei cu Melinda French Gates

Bill Gates a recunoscut că a înșelat-o pe Melinda French Gates de două ori în timpul mariajului lor de 27 de ani.

Bill Gates, declarații sincere despre infidelitățile din timpul căsniciei cu Melinda French Gates

La aproape cinci ani de la anunțul divorțului, Bill Gates a făcut declarații publice despre infidelitățile din timpul mariajului de 27 de ani cu Melinda French Gates.

Potrivit The Wall Street Journal, cofondatorul Microsoft în vârstă de 70 de ani a recunoscut în fața angajaților fundației sale că „a avut aventuri” cu două femei din Rusia în perioada căsniciei.

„Una [a fost] cu o jucătoare rusoaică de bridge care m-a întâlnit la evenimente de bridge, iar una [a fost] cu o fiziciană rusoaică din domeniul nuclear, pe care am cunoscut-o prin intermediul activităților de business”, ar fi spus Bill Gates.

Mărturisirea ar fi fost făcută în contextul unor scuze adresate echipei pentru legăturile sale din trecut cu Jeffrey Epstein. Potrivit aceleiași surse, Gates a insistat că „nu a făcut nimic ilegal” și „nu a văzut nimic ilegal” în timpul deplasărilor în SUA și în străinătate alături de Epstein, finanțatorul condamnat pentru abuzuri sexuale și trafic de minori.

„Ca să fie clar, nu am petrecut niciodată timp cu victimele, cu femeile din jurul lui”, a declarat el.

În același discurs, Bill Gates i-a acordat fostei sale soții „merite”, afirmând că Melinda, în vârstă de 61 de ani, „a fost mereu oarecum sceptică în privința lui Epstein”.

Omul de afaceri nu a dezvăluit identitatea celor două femei. Totuși, potrivit The Wall Street Journal, într-un material publicat în mai 2023, Epstein l-ar fi amenințat pe Gates în legătură cu o relație extraconjugală cu jucătoarea de bridge Mila Antonova, pe care acesta ar fi cunoscut-o în 2010.

Bill și Melinda s-au căsătorit în 1994 și au împreună trei copii: Jennifer Gates, Rory Gates și Phoebe Gates. Separarea lor a fost anunțată în 2021, iar la acel moment, potrivit reprezentantului său, Gates a admis că a avut o relație cu o angajată Microsoft „cu aproape 20 de ani” înainte.

Melinda Gates, dezvăluiri despre divorțul de Bill Gates

Într-o apariție în emisiunea „The Late Show with Stephen Colbert”, Melinda Gates a recunoscut că „a trebuit” să pună capăt căsniciei cu Bill Gates din motive sfâșietoare.

„Am învățat că, pentru a avea o relație de încredere — ceea ce îmi doream într-o căsnicie —, ambii parteneri trebuie să fie sinceri unul cu celălalt. Iar dacă nu există sinceritate, nu poate exista nici intimitate, nici încredere. Așa că, în cele din urmă, a trebuit să plec”, a spus ea.

Stephen Colbert a întrebat-o apoi dacă și-a refăcut viața amoroasă.

„Da”, a răspuns Melinda, vizibil jenată. „Și e chiar grozav. Chiar grozav”.

Melinda Gates nu a oferit detalii despre relația sa actuală. În trecut, ea a declarat că s-a separat de Bill Gates din cauza infidelității acestuia și a legăturilor lui cu Jeffrey Epstein, infractor sexual condamnat, decedat între timp.

Melinda Gates, declarații despre dosarul Epstein

La începutul acestei luni, Melinda Gates a avut o reacție publică după publicarea noilor e-mailuri din dosarul Epstein care îl menționează pe fostul său soț, Bill Gates. Declarațiile sale vin după ce Departamentul de Justiție al SUA a făcut publice o serie de documente care includ ciorne de e-mailuri atribuite lui Epstein.

Potrivit PEOPLE, documentele includ ciorne vechi de ani ale unor e-mailuri pe care Epstein și le-ar fi trimis lui însuși. În acestea, el îl acuza pe cofondatorul Microsoft că ar fi contractat o infecție cu transmitere sexuală și că i-ar fi cerut sprijinul.

Un mesaj din 18 iulie 2013 spunea: „Ca și cum nu era suficient, apoi, cu lacrimi în ochi, m-ai implorat să șterg e-mailurile legate de BTS-ul tău, de solicitarea ta de a-ți furniza antibiotice pe care să i le dai pe ascuns Melindei și de descrierea penisului tău”.

Un purtător de cuvânt al lui Bill Gates a respins ferm acuzațiile, declarând pentru PEOPLE că acestea sunt „absolut absurde și complet false”. Acesta a adăugat: „Singurul lucru pe care îl demonstrează aceste documente este frustrarea lui Epstein că nu avea o relație continuă cu Gates și până unde era dispus să meargă pentru a-l compromite și defăima”.

Tot PEOPLE notează că Bill Gates nu a fost acuzat de nicio infracțiune în legătură cu faptele lui Epstein și că, în trecut, el a descris întâlnirile cu acesta drept o greșeală, susținând că urmărea sprijin pentru proiecte caritabile.

La rândul său, Melinda French Gates a abordat subiectul într-un interviu acordat pentru NPR, în podcastul „Wild Card”. Discuția a pornit după ce gazda Rachel Martin i-a spus că „fostul dumneavoastră soț Bill este menționat în cel mai nou set de documente Epstein” și că „există noi detalii presupuse despre comportamentul său din trecut și vreau să vă ofer ocazia să răspundeți în orice mod doriți”.

Melinda French Gates a vorbit mai ales despre impactul cazului Epstein asupra victimelor și despre dimensiunea socială a acestor dezvăluiri.

„Cred că, la nivel de societate, trecem printr-un moment de confruntare cu realitatea. Nicio fată, nicio fată nu ar trebui să fie pusă vreodată în situațiile în care au fost puse acele fete de către Epstein și de tot ce se întâmpla cu diverșii oameni din jurul lui”.

Ea a adăugat: „Este sfâșietor, nu? Îmi amintesc că aveam vârsta pe care o aveau acele fete, îmi amintesc când fiicele mele aveau acea vârstă”.

Referindu-se la propria experiență, Melinda a declarat:

„Pentru mine, personal, este greu când apar astfel de detalii, pentru că îmi aduc aminte de niște perioade foarte, foarte dureroase din căsnicia mea. Dar am mers mai departe”.

Tot în interviul pentru NPR, ea a subliniat că responsabilitatea clarificării faptelor nu îi aparține.

„Orice întrebări rămân, despre lucruri pe care nici măcar nu pot începe să le cunosc în totalitate, acele întrebări sunt pentru acei oameni și chiar pentru fostul meu soț. Ei trebuie să răspundă, nu eu. Și sunt foarte fericită că sunt departe de tot noroiul care exista acolo”.

Foto: Hepta

Sezonul 3 Power Couple a ajuns la final! Ce echipă a câștigat competiția: "O experiență pe care o să o ținem minte toată viața"
Sezonul 3 Power Couple a ajuns la final! Ce echipă a câștigat competiția: "O experiență pe care o să o ținem minte toată viața"
People

Doar trei cupluri au reușit să ajungă în marea finală Power Couple sezonul 3.

+ Mai multe
Ana Baniciu l-a surprins pe fiul ei, Aris, într-o ipostază adorabilă: "Am bifat primul..."
Ana Baniciu l-a surprins pe fiul ei, Aris, într-o ipostază adorabilă: "Am bifat primul..."
People

Ana Baniciu a împărtășit cu fanii o premieră din viața fiului ei, Aris.

+ Mai multe
Christina Applegate, confesiuni dureroase despre starea ei de sănătate. Actrița este aproape imobilizată la pat în urma luptei dureroase cu scleroza multiplă
Christina Applegate, confesiuni dureroase despre starea ei de sănătate. Actrița este aproape imobilizată la pat în urma luptei dureroase cu scleroza multiplă
People

Christina Applegate își petrece majoritatea timpului în pat din cauza durerilor tot mai mari după diagnosticul de scleroză multiplă.

+ Mai multe
