Melinda Gates, prima reacție după publicarea noilor e-mailuri din dosarul Epstein care îl menționează pe fostul său soț, Bill Gates: „Momente dureroase”

Melinda Gates a comentat public noile informații apărute în documentele legate de Jeffrey Epstein, în care este menționat fostul său soț, Bill Gates. Declarațiile sale vin după ce Departamentul de Justiție al SUA a făcut publice o serie de documente care includ ciorne de e-mailuri atribuite lui Epstein.

Potrivit PEOPLE, documentele includ ciorne vechi de ani ale unor e-mailuri pe care Epstein și le-ar fi trimis lui însuși. În acestea, el îl acuza pe cofondatorul Microsoft că ar fi contractat o infecție cu transmitere sexuală și că i-ar fi cerut sprijinul.

Un mesaj din 18 iulie 2013 spunea: „Ca și cum nu era suficient, apoi, cu lacrimi în ochi, m-ai implorat să șterg e-mailurile legate de BTS-ul tău, de solicitarea ta de a-ți furniza antibiotice pe care să i le dai pe ascuns Melindei și de descrierea penisului tău”.

Un purtător de cuvânt al lui Bill Gates a respins ferm acuzațiile, declarând pentru PEOPLE că acestea sunt „absolut absurde și complet false”. Acesta a adăugat: „Singurul lucru pe care îl demonstrează aceste documente este frustrarea lui Epstein că nu avea o relație continuă cu Gates și până unde era dispus să meargă pentru a-l compromite și defăima”.

Tot PEOPLE notează că Bill Gates nu a fost acuzat de nicio infracțiune în legătură cu faptele lui Epstein și că, în trecut, el a descris întâlnirile cu acesta drept o greșeală, susținând că urmărea sprijin pentru proiecte caritabile.

La rândul său, Melinda French Gates a abordat subiectul într-un interviu acordat pentru NPR, în podcastul Wild Card. Discuția a pornit după ce gazda Rachel Martin i-a spus că „fostul dumneavoastră soț Bill este menționat în cel mai nou set de documente Epstein” și că „există noi detalii presupuse despre comportamentul său din trecut și vreau să vă ofer ocazia să răspundeți în orice mod doriți”.

Melinda French Gates a vorbit mai ales despre impactul cazului Epstein asupra victimelor și despre dimensiunea socială a acestor dezvăluiri.

„Cred că, la nivel de societate, trecem printr-un moment de confruntare cu realitatea. Nicio fată, nicio fată nu ar trebui să fie pusă vreodată în situațiile în care au fost puse acele fete de către Epstein și de tot ce se întâmpla cu diverșii oameni din jurul lui”.

Ea a adăugat: „Este sfâșietor, nu? Îmi amintesc că aveam vârsta pe care o aveau acele fete, îmi amintesc când fiicele mele aveau acea vârstă”.

Referindu-se la propria experiență, Melinda a declarat: „Pentru mine, personal, este greu când apar astfel de detalii, pentru că îmi aduc aminte de niște perioade foarte, foarte dureroase din căsnicia mea. Dar am mers mai departe”.

Tot în interviul pentru NPR, ea a subliniat că responsabilitatea clarificării faptelor nu îi aparține.

„Orice întrebări rămân, despre lucruri pe care nici măcar nu pot începe să le cunosc în totalitate, acele întrebări sunt pentru acei oameni și chiar pentru fostul meu soț. Ei trebuie să răspundă, nu eu. Și sunt foarte fericită că sunt departe de tot noroiul care exista acolo”.

Melinda French Gates, care conduce în prezent organizația Pivotal Ventures, a vorbit și despre emoțiile pe care le resimte în raport cu victimele.

„Pot să îmi gestionez propria tristețe și să mă uit la acele fete tinere și să spun: «Doamne, cum s-a putut întâmpla asta acelor fete?» Pentru mine este doar tristețe. Tristețe pentru… știți, am plecat, am părăsit căsnicia, a trebuit să o părăsesc, am vrut să o părăsesc, și este pur și simplu trist. Acesta este adevărul”.

Ea a continuat: „Cel puțin pentru mine, am reușit să merg mai departe în viață și sper să existe dreptate pentru acele femei care sunt acum adulte. Le vedem vorbind la microfon în Washington D.C. Prin ce au trecut este de neimaginat”.

Melinda și Bill Gates au anunțat divorțul în 2021. Într-un interviu anterior pentru PEOPLE, oferit cu ocazia lansării volumului său de memorii The Next Day, ea declara: „Trebuie să rămâi mereu fidelă ție însăți. Pentru mine a fost important să fiu autentică. Sper că ar putea fi de ajutor și altcuiva”.

Foto: Arhiva ELLE

