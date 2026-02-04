Care este acum starea de sănătate a Antoniei, după ce a trecut prin mai multe operații după o intervenție estetică nereușită

Antonia a oferit noi informații despre starea ei de sănătate, după ce s-a confruntat cu probleme din cauza unei intervenții estetice.

Antonia
Antonia le-a oferit fanilor vești liniștitoare despre starea sa de sănătate, la câteva luni după experiența traumatizantă prin care a trecut.

Antonia, despre starea actuală de sănătate

Cântăreața a trecut printr-un adevărat calvar medical, urmare a unei intervenții estetice la nivelul feselor, care a necesitat mai multe operații și perioade lungi de recuperare. După câțiva ani de la intervenție, au apărut complicațiile, iar artista a fost nevoită să treacă prin momente dificile.

Întrebată recent pe Instagram cum se simte și cum decurge recuperarea, Antonia a răspuns că este într-o formă mai bună.

„(n.r. Cum te mai simți? Cum merge recuperarea?) Mult mai bine! Mulțumesc lui Dumnezeu că s-a terminat”, liniștind astfel fanii care și-au făcut griji pentru sănătatea sa.

Antonia, pusă la zid din cauza intervenției nereușite

Totul a început în iunie 2025, moment în care Antonia a ales să apeleze la o intervenție estetică de mărire a posteriorului. Ceea ce părea inițial o soluție rapidă s-a transformat într-un coșmar medical: complicații severe, reacții agresive ale organismului și riscuri reale pentru viață. Pentru a elimina complet substanța injectată, medicii au fost nevoiți să intervină chirurgical de trei ori, într-un proces lung și traumatizant.

După ce a reușit să se recupereze și să scape de pericol, artista a decis să vorbească public despre experiența trăită. Mesajul ei a fost unul de avertisment, adresat în special celor care se lasă influențați de tendințele promovate intens pe rețelele de socializare și caută rezultate rapide prin proceduri estetice.

În urmă cu câteva luni, artista a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre perioada petrecută în spital. Ea a postat pe rețelele sociale fotografii de pe patul de spital, însoțite de un mesaj emoționant despre provocările prin care a trecut:

„Am trecut printr-o experiență traumatică și periculoasă care sincer ar fi putut să aibă un final tragic… Totul a început în Iunie, și de atunci au urmat luni pline de încercări, proceduri (3 operații mai exact) și momente care m-au pus față în față cu limitele mele. În perioada asta am învățat o lecție foarte importantă (nu că nu o știam înainte, dar uneori viața te lovește ca să o înțelegi cu adevărat). Am învățat să îmi iubesc corpul așa cum este, și că, dacă vreau să îmi îmbunătățesc corpul, aleg să o fac pe cale naturală, cu răbdare și respect, așa cum am fost învățată! Să nu mai caut scurtături, să nu mai fiu leneșă pentru că uneori, obsesia de a fi perfectă (fiecare cu definiția lui) te poate împinge să iei decizii care nu merită prețul sănătății tale!”

Expunerea sinceră nu a fost însă lipsită de reacții negative. O parte dintre urmăritori au criticat-o dur, acuzând-o că ar fi ales o „scurtătură” în locul muncii și disciplinei. Antonia nu a rămas indiferentă și a explicat, într-un mesaj amplu, contextul real al deciziei sale și motivele care au stat la baza acesteia:

„Haideți să ne înțelegem clar! La mine nu a fost niciodată vorba despre a nu face sport sau despre a-mi modifica corpul și apoi să mă prefac că rezultatele au venit din sală. Știam toate teoriile despre sport și le-am știut mereu. Eu chiar am făcut sală în tot acest timp, iar munca mea s-a văzut în rezultate, în felul în care corpul meu a evoluat. Am trecut prin trei sarcini, iar fiecare vine cu schimbări reale ale corpului. După fiecare naștere, asta înseamnă să o iei de la zero: răbdare, muncă, refacere. După a treia naștere, la aproximativ un an, am fost într-o perioadă mai sensibilă, atât fizic, cât și emoțional. Mamele știu cât de diferit se poate manifesta această etapă și cât de greu poate fi uneori să găsești din nou energia de a o lua de la capăt. Eu voiam să obțin atunci pe loc ce vedeam eu pe Instagram la anumite femei! Am vrut să adaug mai mult volum, nu mi-am făcut un alt fund complet nou! Lecția este clară: scurtăturile nu duc nicăieri bine. Sănătatea este tot ce contează. Dacă vrei să te motivezi, să te simți mai bine în corpul tău, fă-o într-un mod natural și sănătos. Iar înainte de a alege o cale ușoară, gândește de două ori”.

Afecțiunea gravă de care suferă Justin Timberlake. Confesiunea dureroasă făcută de artist după concertele din ultima vreme: „Nu spun asta ca să vă fie milă de mine'

Foto: Instagram

