Alexia & Antonia: o viziune tânără despre feminitate, rafinament și eleganță atemporală

La doar 16 ani, Alexia își conturează deja un limbaj estetic matur, bazat pe linii clasice, simplitate şi feminitate. Alături de Antonia formează un duo creativ care privește moda ca pe o formă de dialog între tradiție și inovație.

În acest interviu, cele două vorbesc despre procesul lor de creație, despre feminitatea generației lor și despre modul în care tinerii designeri pot redefini valorile unei industrii aflate mereu în transformare.

Alexia, de unde începe totul pentru tine atunci când creezi o piesa?

Alexia: Totul pornește dintr-o emoție, o senzație subtilă care se conturează treptat. Uneori, inspirația apare din atingerea unei texturi, dintr-o mișcare sau dintr-o lumină care mă oprește pentru o clipă. De acolo, transform acea trăire într-o formă concretă. Procesul este intuitiv, dar totuși riguros. Îmi place să descopăr fiecare material, felul în care se așază, se mișcă și reacționează, până când ideea devine realitate. Procesul de creație se desfășoară lent, prin gesturi fine și decizii atent luate.

Ai 16 ani și deja creezi într-o industrie care rareori ascultă vocile tinere. Cum te raportezi la vârstă, ca la o provocare sau un atu?

Alexia: O văd ca pe un atu. Faptul că sunt tânără îmi oferă curiozitate și libertate. Desigur, există provocarea de a nu fi luată în serios, dar asta îmi întărește motivația. Vârsta îmi oferă timp să construiesc ceva pe termen lung, să cresc cu scop și răbdare. Nu mă grăbesc, mă concentrez pe calitate, identitate și semnificație. Nu consider vârsta o limită, ci o șansă de a aduce ceva nou, sincer și relevant într-o industrie care este într-o continuă mișcare.

În modă, ritmul e adesea foarte alert. Cum reușiți să rămâneți concentrate pe calitate, nu doar pe viteză?

Alexia: Timpul este o parte firească a procesului. Deși moda se desfășoară într-un ritm alert, am înțeles că valoarea reală se construiește prin răbdare și disciplină. Procesul de creație are nevoie de spațiu pentru a ajunge la echilibru, din momentul conceperii până la finalizarea tuturor detaliilor. Ne orientăm constant spre rafinament, observând cu grijă textura materialului, mișcarea formelor și echilibrul dintre detalii. Calitatea se reflectă în armonia întregului, momentul în care fiecare parte se completează firesc și redă clar viziunea de la care am pornit.

Antonia: Timpul nu este un obstacol, aș putea spune că este o dovadă a calității. Ne permite să înțelegem ce merită păstrat și ce trebuie lăsat în urmă. Când ideile cresc lent, capătă profunzime. Ne ghidăm după acest ritm și nu grăbim rezultatul.

Alexia, ai deja un limbaj vizual foarte clar. Cum s-a format simțul tău estetic? Ți-a fost influențat de cineva sau a venit natural, prin experimentare?

Alexia: Simțul meu estetic s-a format natural, dar și influențat de mediul în care am crescut. Arhitectura și călătoriile m-au inspirat mult: armonia neoclasicismului, opulența barocului, echilibrul renascentist sau fluiditatea organică a Art Nouveau-ului. Toate aceste experiențe mi-au lărgit perspectiva, m-au ajutat să privesc moda ca pe o formă de legătură între istorie, cultură și prezent. Totuși, sursa reală vine din interior, din instinct, echilibru și ritm. Cred că frumusețea autentică se naște din simplitatea conștientă.

Munca voastră ține și de dorința de a învăța. Cum te formezi ca designer mai departe?

Antonia: Fiind la început, știm cât de mult mai avem de învățat. De aceea explorăm constant, punem întrebări și rămânem deschise la tot ce ne poate ajuta să creștem ca designeri.

Drumul nostru în lumea modei a început acum cinci ani, la școala Art&Style din București, unde am dobândit primele noastre baze tehnice în croitorie, design și arta drapajului.

Alexia: Dorința de a evolua se află în centrul parcursului meu ca designer. În ultimii ani, am urmat cursuri specializate în diferite orașe europene. La Istituto Marangoni din Milano am studiat design vestimentar, aprofundând procesele creative și învățând să transform conceptele în forme precise. La Polimoda, în Florența, am realizat un portofoliu complet care mi-a clarificat direcția estetică și mi-a ordonat gândirea creativă. La Institut Français de la Mode din Paris am participat la cursul „My Little Black Dress', concentrat pe tehnici și proporții specifice școlii franceze. Toate aceste experiențe mi-au permis să integrez tehnicile clasice ale croitoriei cu instrumentele digitale contemporane, lucrând cu programe profesionale și simulări avansate de tipare. M-au ajutat să capăt siguranță în procesul creativ și să dau formă ideilor într-un mod clar și ordonat.

Cum privești felul în care moda redă și redefinește feminitatea pentru generația ta?

Alexia: Cred că feminitatea din zilele noastre ține mai mult de autenticitate decât de aparență. În viziunea generației mele, feminitatea este despre a-ți asuma atât finețea, cât și tăria interioară. În creațiile mele, caut să surprind această armonie între stabilitate și mișcare. Feminitatea este o stare de a fi, o stare autentică, fluidă. Moda ar trebui să reflecte această complexitate și să le permită femeilor să-și definească singure identitatea, nu să se conformeze unor așteptări impuse de societate.

Alexia, cum te raportezi la tendințe? Le urmărești, le filtrezi sau preferi să te distanțezi complet de ele când creezi?

Alexia: Prefer să le observ, dar să nu le las să dicteze procesul meu creativ. Pentru mine, valoarea unei creații stă în consistența estetică și în profunzimea emoțională, nu în trenduri trecătoare. Mă inspir din forme clasice, dar le redau printr-o estetică digitală actuală, în care tradiția și inovația coexistă.

Crezi că generația ta schimbă modul în care se lucrează în modă, poate printr-un alt raport cu timpul, resursele și colaborarea?

Alexia: Da, absolut. Cred că generația mea abordează moda mult mai conștient în privința sustenabilității, colaborării și adaptabilității. Nu mai suntem constrânși de ierarhii rigide, lucrăm în mod fluid, pe proiecte. Timpul nu mai reprezintă doar o limită, fiind perceput ca parte organică a procesului creativ. Colaborarea este esențială, deoarece schimbăm idei, oferim feedback, construim împreună și folosim resursele cu responsabilitate, tratând fiecare etapă ca parte a unui proces sustenabil. Prin echilibrul dintre inovație și responsabilitate, se conturează o nouă cultură a modei mai atentă, mai etică și mai reală.

Cum funcționează colaborarea voastră? Lucrați împreună la piese, schimbați idei, vă criticați?

Alexia: Colaborarea noastră se construiește pe comunicare deschisă și încredere. Analizăm fiecare idee, ne oferim feedback sincer și ne completăm reciproc. Avem gusturi asemănătoare, dar și perspective diferite, ceea ce face procesul creativ mai complex. Fiecare dintre noi aduce o energie proprie, care se regăsește în felul în care prind viață piesele noastre.

Antonia: Ne provocăm una pe cealaltă, dar mereu cu scopul de a ajunge la cea mai bună versiune a ideii. Dinamica noastră funcționează doar pentru că există dorința comună de a construi ceva autentic.

Noua colecție pare un pas important. Fără să spui prea mult, Alexia, ce o inspiră?

Alexia: Noua colecție Light & Grace celebrează eleganța atemporală și feminitatea. Este inspirată de atmosfera unui eveniment din înalta societate, desfășurat într-un loc istoric, o seară suspendată în lumină și grație.

Am creat piese care combină siluete sculpturale cu drapajele fluide, într-o paletă de nuanțe delicate: alb perlat, argintiu, nude, auriu și negru. Colecția este realizată exclusiv din mătase Mulberry, dantelă Chantilly și broderii cusute manual cu cristale fine.

În inima colecției se află filosofia casei: echilibrul etern dintre putere și grație. Creațiile noastre sunt concepute pentru a avea sens estetic și emoțional, pentru a fi prețuite și păstrate, ca parte dintr-o poveste personală.





