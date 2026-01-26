Cum să amenajezi o bucătărie mică?

A avea o bucătărie mică nu înseamnă că trebuie să renunți la confort și stil.

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Cum să amenajezi o bucătărie mică?

A avea o bucătărie mică nu înseamnă că trebuie să renunți la confort și stil. Dimpotrivă, cu abordarea potrivită este posibil să creezi un interior funcțional și estetic, în care fiecare centimetru este valorificat eficient. Cum poți realiza acest lucru, beneficiind în același timp de avantajele unui producător de mobilier de top din Europa, care îmbină peste 35 de ani de experiență cu tehnologii moderne? În acest articol vei găsi inspirație și sfaturi practice despre cum să amenajezi o bucătărie mică într-un mod inovator și ecologic.

Cum să valorifici la maximum spațiul într-o bucătărie mică?

Amenajarea unei bucătării de dimensiuni reduse poate fi o adevărată provocare, dar cu ajutorul soluțiilor moderne de mobilier, spațiul disponibil poate fi utilizat la maximum. Ca producător de mobilier de top în Europa, compania oferă mobilier modular flexibil și de înaltă calitate, care poate fi adaptat perfect oricărui spațiu, indiferent de dimensiuni. Astfel de soluții permit valorificarea completă chiar și a colțurilor dificile, lucru extrem de important în bucătăriile mici.

Depozitarea inteligentă este cheia succesului într-o bucătărie de mici dimensiuni. Datorită sistemelor inovatoare, precum rafturile glisante și dulapurile de colț, fiecare zonă a bucătăriei devine mai funcțională. Mobilierul este proiectat având în vedere caracterul practic maxim, ceea ce permite organizarea ușoară și accesul rapid la toate obiectele necesare. În acest fel, utilizatorii se pot bucura de confort și estetică, fără compromisuri în ceea ce privește calitatea și flexibilitatea – elemente care definesc aceste soluții moderne.

Mobilier funcțional pentru bucătării mici

Mobilierul de bucătărie funcțional este un element esențial în orice bucătărie mică, permițând valorificarea optimă a spațiului fără a renunța la confortul în utilizare. Datorită tehnologiilor moderne de producție, precum liniile robotizate și sistemul RFID, sunt disponibile piese adaptate nevoilor individuale, care oferă nu doar estetică, ci și funcționalitate completă. Soluțiile ergonomice, cum ar fi sistemele glisante și modulele de colț, asigură acces facil în toate zonele bucătăriei, ceea ce este crucial în spațiile restrânse.

Fiecare element al mobilierului este gândit pentru a oferi cât mai multă practicitate și comoditate. Astfel, chiar și într-o bucătărie mică te poți bucura de eficiență și confort în timpul gătitului, fără compromisuri în privința calității. Mobilierul se remarcă prin flexibilitate și soliditate, rezultate din experiența îndelungată și din abordarea inovatoare a procesului de producție. Alegând aceste soluții, optezi pentru modernitate și funcționalitate, capabile să satisfacă așteptările chiar și ale celor mai exigenți utilizatori.

În special în cazul configurațiilor compacte, precum mobila bucatarie 160 cm, aceste caracteristici fac diferența între un spațiu aglomerat și unul bine organizat, adaptat vieții de zi cu zi.

Cum să creezi o atmosferă primitoare într-o bucătărie mică

Crearea unei atmosfere primitoare într-o bucătărie mică este arta de a îmbina funcționalitatea cu estetica. Iluminatul adecvat joacă un rol esențial în obținerea unui interior confortabil și prietenos. Lumina delicată din mai multe surse, precum corpurile de iluminat montate sub dulapuri sau benzile LED, poate schimba semnificativ percepția spațiului. Merită să alegi nuanțe calde de lumină, care adaugă intimitate și măresc optic încăperea.

Paleta cromatică este la fel de importantă într-o bucătărie mică. Tonurile deschise și naturale, precum albul, bejul sau nuanțele pastelate, măresc vizual spațiul și creează o atmosferă calmă. Este recomandat să optezi pentru materiale de calitate superioară, care nu doar arată bine, ci dețin și certificări ecologice. Astfel, interiorul devine primitor, sigur pentru sănătate și prietenos cu mediul. Accesoriile, precum plantele sau elementele decorative din lemn, pot adăuga caracter și căldură bucătăriei, transformând-o într-un loc ideal pentru utilizarea zilnică.

Foto: Freepik

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) 7.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Tensiune, frică și adevăruri neașteptate – asta e ‘Nu deranjati’
Advertorial
Tensiune, frică și adevăruri neașteptate – asta e ‘Nu deranjati’
Tenorul ŞTEFAN von KORCH revine la Filarmonica Braşov în „REVEDERE” – recitalul ce evocă româneşte bucuria, iubirea şi dorul pe 31 ianuarie
Advertorial
Tenorul ŞTEFAN von KORCH revine la Filarmonica Braşov în „REVEDERE” – recitalul ce evocă româneşte bucuria, iubirea şi dorul pe 31 ianuarie
România, pe harta culturală a lumii la Paris Fashion Week: BEACH, PLEASE! îl aduce pe Playboi Carti, superstarul trap anunțat printr-un super eveniment în centrul Parisului.
Advertorial
România, pe harta culturală a lumii la Paris Fashion Week: BEACH, PLEASE! îl aduce pe Playboi Carti, superstarul trap anunțat printr-un super eveniment în centrul Parisului.
Mituri comune despre epilare definitivă laser și ce e adevărat
Advertorial
Mituri comune despre epilare definitivă laser și ce e adevărat
De la birou la salon: cum te ajută un curs pentru cosmetician să schimbi complet domeniul?
Advertorial
De la birou la salon: cum te ajută un curs pentru cosmetician să schimbi complet domeniul?
Eleganța care traversează timpul și tendințele
Advertorial
Eleganța care traversează timpul și tendințele
Libertatea
Imagini cu Maria Constantin în costum de baie. Cântăreața în vârstă de 38 de ani a renunțat la costumul popular pe plajele din Jamaica
Imagini cu Maria Constantin în costum de baie. Cântăreața în vârstă de 38 de ani a renunțat la costumul popular pe plajele din Jamaica
Câți bani ar fi primit Yasmin Awad după ce a fost trimisă acasă de la Survivor România 2026. A stat trei săptămâni în show-ul de la Antena 1
Câți bani ar fi primit Yasmin Awad după ce a fost trimisă acasă de la Survivor România 2026. A stat trei săptămâni în show-ul de la Antena 1
Imagini din casa în care locuiește Geanina Ilieș. Prezentatoarea TV are o vilă ca-n filme
Imagini din casa în care locuiește Geanina Ilieș. Prezentatoarea TV are o vilă ca-n filme
Imagini cu Andreea Raicu în costum de baie, în vacanța exotică. Cum arată vedeta în vârstă de 48 de ani. „Mi-a prins incredibil de bine să dispar puțin din online”
Imagini cu Andreea Raicu în costum de baie, în vacanța exotică. Cum arată vedeta în vârstă de 48 de ani. „Mi-a prins incredibil de bine să dispar puțin din online”
Ego.ro
Prințul Harry, cu lacrimi în ochi! Ce a spus despre el și Meghan, în fața instanței
Prințul Harry, cu lacrimi în ochi! Ce a spus despre el și Meghan, în fața instanței
Veste neplăcută pentru Kate Middleton! Nimeni nu se aștepta la asta, acum
Veste neplăcută pentru Kate Middleton! Nimeni nu se aștepta la asta, acum
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Greșeli care duc la hernie de disc
Greșeli care duc la hernie de disc
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Exclusiv| Imaginea nemaivăzută cu Larisa Uță din copilăre. Cum arăta atunci concurenta de la Survivor România 2026
Exclusiv| Imaginea nemaivăzută cu Larisa Uță din copilăre. Cum arăta atunci concurenta de la Survivor România 2026
Cum arată casa în care locuiește Cristian Boureanu de la Survivor 2026. Locuința de lux, evaluată la o sumă uriașă
Cum arată casa în care locuiește Cristian Boureanu de la Survivor 2026. Locuința de lux, evaluată la o sumă uriașă
Răzvan Kovacs și Ema Oprișan de la Insula Iubirii sezonul 7 s-au despărțit. Ce mesaj a transmis fostul concurent
Răzvan Kovacs și Ema Oprișan de la Insula Iubirii sezonul 7 s-au despărțit. Ce mesaj a transmis fostul concurent
Exclusiv| Cum arată părinții Nabei Salem de la Survivor România 2026. Fotografia de colecție din arhiva personală
Exclusiv| Cum arată părinții Nabei Salem de la Survivor România 2026. Fotografia de colecție din arhiva personală
Unica.ro
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Ce se întâmplă cu averea uriașă a lui Felix Baumgartner, la doar 6 luni de la moartea sa. Anunțul la care nimeni nu se aștepta
Ce se întâmplă cu averea uriașă a lui Felix Baumgartner, la doar 6 luni de la moartea sa. Anunțul la care nimeni nu se aștepta
Și-a lăsat nevasta singură cu doi copii și el a plecat de acasă! „Am obosit”. E divorțul momentului în showbizul românesc!! „O să dispar din viața voastră”
Și-a lăsat nevasta singură cu doi copii și el a plecat de acasă! „Am obosit”. E divorțul momentului în showbizul românesc!! „O să dispar din viața voastră”
catine.ro
Melania Trump și-a lansat documentarul. Cine s-a numărat printre invitații prezenți la eveniment
Melania Trump și-a lansat documentarul. Cine s-a numărat printre invitații prezenți la eveniment
Horoscopul zilei de 27 ianuarie 2026. Taurii privesc optimiști spre viitor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 27 ianuarie 2026. Taurii privesc optimiști spre viitor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Amber Heard a făcut declarații rare despre procesul cu Johnny Depp. „Mi-am pierdut abilitatea de a vorbi”
Amber Heard a făcut declarații rare despre procesul cu Johnny Depp. „Mi-am pierdut abilitatea de a vorbi”
3 lucruri de făcut după ce mănânci, pentru un control mai bun al glicemiei. Ce recomandă specialiștii
3 lucruri de făcut după ce mănânci, pentru un control mai bun al glicemiei. Ce recomandă specialiștii
Mai multe din advertorial
De ce merită să alegi un service auto specializat pentru BMW?
De ce merită să alegi un service auto specializat pentru BMW?
Advertorial

+ Mai multe
Ce este consultanța juridică și de ce contează pentru afacerea ta?
Ce este consultanța juridică și de ce contează pentru afacerea ta?
Advertorial

+ Mai multe
Ce aleg femeile care nu vor un inel de logodnă classic
Ce aleg femeile care nu vor un inel de logodnă classic
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC