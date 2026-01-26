Mituri comune despre epilare definitivă laser și ce e adevărat

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Mituri comune despre epilare definitivă laser și ce e adevărat

Epilarea definitivă cu laser este una dintre cele mai populare proceduri estetice din ultimii ani, dar și una dintre cele mai discutate. Deși tehnologia este bine studiată și folosită la scară largă, în jurul ei au rămas multe idei greșite, transmise din experiențe izolate, comparații greșite sau așteptări nerealiste. Uneori, aceste mituri îi fac pe oameni să amâne decizia, alteori îi fac să intre în tratament cu o imagine complet distorsionată despre rezultate.

Realitatea este simplă: epilarea laser poate oferi rezultate vizibile și stabile, dar nu funcționează ca o magie instantă. Este un proces medical-estetic, care depinde de biologia firului de păr, de tipul de piele, de zona tratată și de constanță. Înțelegerea corectă a acestor lucruri ajută nu doar la rezultate mai bune, ci și la un parcurs fără frustrări inutile.

Mitul 1: „După o ședință, părul dispare complet'

Acesta este, probabil, cel mai răspândit mit și unul dintre principalele motive pentru care apar dezamăgirile. O singură ședință poate reduce vizibil densitatea, poate încetini creșterea și poate lăsa pielea mai netedă pentru o perioadă. Totuși, părul nu este sincron, iar în orice zonă există fire aflate în etape diferite de creștere. Laserul este cel mai eficient pe firele aflate în faza activă, iar restul intră în tratament treptat, pe măsură ce ajung în etapa potrivită.

Dispariția completă după o singură procedură nu este un rezultat realist. Rezultatele apar progresiv, iar diferența adevărată se vede atunci când tratamentul este urmat consecvent, cu ședințe la intervalele recomandate.

Mitul 2: „Părul revine mai des și mai puternic după laser'

Această idee vine, de obicei, din confuzia dintre două momente diferite: eliminarea firelor tratate și activarea unor fire care erau în repaus. Între ședințe, unele fire afectate se desprind treptat, iar altele intră în faza activă, ceea ce poate da impresia că părul „s-a întors'. De fapt, părul nu revine mai puternic din cauza laserului. Din contră, dacă tratamentul este făcut corect, firele devin mai fine, mai rare și cresc mai lent.

În plus, există zone în care influența hormonală poate menține o parte din pilozitate mai activă, iar acolo este posibil să fie nevoie de un plan mai atent sau de ședințe de întreținere. Acest lucru nu înseamnă că laserul a intensificat părul, ci că biologia zonei are un ritm diferit.

Mitul 3: „Epilarea laser doare foarte tare'

Percepția durerii este diferită de la persoană la persoană și depinde mult de zona tratată, de sensibilitatea pielii și de tehnologia folosită. Unele zone pot fi resimțite mai intens, în special dacă firul este gros și dens, dar majoritatea oamenilor descriu senzația ca un disconfort suportabil, nu ca o durere greu de tolerat.

Diferența este făcută și de sistemele de răcire ale aparatelor moderne, care protejează pielea și cresc confortul. De aceea, epilarea laser nu mai este percepută astăzi ca o procedură agresivă, ci ca una controlată, care poate fi adaptată în funcție de toleranță și de tipul de piele.

Mitul 4: „Funcționează la fel pentru toată lumea'

Acesta este unul dintre cele mai importante mituri de demontat, pentru că poate crea așteptări complet greșite. Două persoane pot face aceeași procedură, pe aceeași zonă, și totuși ritmul rezultatelor poate fi diferit. Contează nuanța pielii, culoarea firului de păr, grosimea lui, densitatea, dar și particularități precum predispoziția la fire crescute sub piele sau sensibilitatea locală.

În mod realist, epilarea laser funcționează foarte bine pe firele mai pigmentate și mai groase, iar părul foarte deschis la culoare sau foarte fin poate răspunde mai lent. Tocmai de aceea este important ca procedura să fie adaptată, nu aplicată „la fel' tuturor, ca o rețetă standard.

Mitul 5: „Nu ai voie deloc la soare, altfel se strică rezultatele'

Expunerea la soare nu anulează rezultatele, dar poate crește riscul de sensibilitate, iritații sau hiperpigmentare, mai ales dacă pielea este bronzată intens înainte de procedură. Laserul are nevoie de un contrast bun între fir și piele pentru eficiență și siguranță, iar bronzul poate reduce această diferență.

Adevărul este că epilarea laser se poate face într-un plan corect pe tot parcursul anului, însă implică disciplină: evitarea expunerii intense înainte și după, protecție solară și respectarea recomandărilor specialistului. Nu este o interdicție absolută, ci o condiție de siguranță.

Mitul 6: „Dacă nu e 100% definitiv, nu merită'

Termenul „definitiv' este folosit frecvent, dar interpretat greșit. Epilarea laser oferă o reducere progresivă și de durată a pilozității, cu rezultate stabile, însă organismul rămâne un organism viu, iar anumite schimbări pot apărea în timp. Factori precum variațiile hormonale, sarcina, anumite tratamente sau predispoziția genetică pot influența apariția unor fire noi, mai ales în anumite zone.

Asta nu înseamnă că investiția nu merită. Pentru majoritatea oamenilor, schimbarea este majoră: părul devine mult mai rar, pielea arată mai bine, iritațiile scad, iar rutina de îngrijire devine incomparabil mai simplă. În unele cazuri, pot fi necesare ședințe de întreținere ocazionale, ceea ce este perfect normal și realist.

Mitul 7: „Dacă ai pielea sensibilă, nu poți face laser'

Pielea sensibilă nu este automat o contraindicație. De fapt, multe persoane cu piele reactivă aleg epilarea laser tocmai pentru că metodele clasice le creează iritații, foliculită sau fire crescute sub piele. Diferența o face modul în care este personalizat tratamentul: parametrii, intensitatea, zona, ritmul ședințelor și îngrijirea dintre ele.

O piele sensibilă are nevoie de o abordare atentă, nu de evitare totală. Consultul inițial și comunicarea cu specialistul sunt esențiale, iar recomandările post-procedură pot face experiența mult mai confortabilă.

Mitul 8: „Este periculoasă și îți afectează pielea pe termen lung'

Epilarea laser, făcută corect, este o procedură considerată sigură în cadrul clinicilor care folosesc aparatură profesională și protocoale corecte. Riscurile apar în special atunci când se folosesc setări nepotrivite, când pielea este bronzată și nu se respectă indicațiile sau când se tratează zone fără evaluare prealabilă.

În practică, majoritatea reacțiilor sunt ușoare și temporare: roșeață, sensibilitate sau o senzație de căldură locală care se reduce rapid. Când procedura este făcută corect și îngrijirea este respectată, pielea nu este „distrusă', ci dimpotrivă: poate arăta mai uniform și mai neted, tocmai pentru că scade inflamația repetată produsă de metodele clasice.

Mitul 9: „Dacă folosești lama între ședințe, strici tratamentul'

Lama nu strică tratamentul, iar rasul este, de cele mai multe ori, recomandat între ședințe. Epilarea laser are nevoie ca rădăcina să fie prezentă, dar nu are nevoie de fir lung la suprafață. Smulgerea este cea care afectează eficiența, pentru că elimină foliculul și firul pe care laserul trebuie să îl țintească.

Rasul păstrează rădăcina în piele, menține zona îngrijită și nu interferează cu procesul, atât timp cât este făcut corect și fără iritații agresive.

Mitul 10: „Este doar un moft estetic'

Pentru unii, epilarea laser este o alegere de confort, pentru alții este o soluție practică la probleme reale. Fire crescute sub piele, iritații repetitive, foliculită, inflamație după epilat sau disconfort constant în anumite zone sunt motive foarte comune pentru care oamenii caută o alternativă. În aceste cazuri, epilarea laser nu mai este un „lux', ci un upgrade logic al rutinei de îngrijire.

În plus, există situații în care discuția nu mai ține doar de preferințe estetice, ci de calitatea vieții. Hirsutismul (creșterea excesivă a părului în zone „tipic masculine', inclusiv pe față, la femei) poate avea un impact puternic asupra încrederii în sine și a vieții sociale. Pentru multe paciente, părul facial nu e un detaliu', ci o sursă constantă de stres: evită lumina puternică, își schimbă rutina zilnică, își limitează interacțiunile sau trăiesc cu teama că se observă. În astfel de cazuri, o metodă care reduce semnificativ pilozitatea și necesitatea epilării frecvente nu înseamnă moft, ci o soluție care aduce confort, predictibilitate și liniște psihică.

Pe termen lung, beneficiile se văd nu doar în aspect, ci și în timp economisit, confort zilnic și o piele mai uniformă.

Cele mai multe mituri despre epilarea definitivă cu laser apar din așteptări prea rapide, experiențe incomplete sau lipsa unei explicații corecte despre cum funcționează, de fapt, firul de păr. Adevărul este că epilarea laser oferă rezultate progresive, stabile și vizibile atunci când este făcută consecvent, cu parametri adaptați și cu respectarea recomandărilor.

Atunci când știi ce este realist să te aștepți, epilarea laser devine una dintre cele mai eficiente soluții pentru o piele netedă, îngrijită și ușor de întreținut, fără stresul constant al metodelor clasice.

Sursa imagine: epilaredefinitivabucuresti.ro

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) 7.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Cadoul care vorbește: descoperă magia coșurilor premium care impresionează de la prima privire
Advertorial
Cadoul care vorbește: descoperă magia coșurilor premium care impresionează de la prima privire
Cum să amenajezi o bucătărie mică?
Advertorial
Cum să amenajezi o bucătărie mică?
Tensiune, frică și adevăruri neașteptate – asta e ‘Nu deranjati’
Advertorial
Tensiune, frică și adevăruri neașteptate – asta e ‘Nu deranjati’
Tenorul ŞTEFAN von KORCH revine la Filarmonica Braşov în „REVEDERE” – recitalul ce evocă româneşte bucuria, iubirea şi dorul pe 31 ianuarie
Advertorial
Tenorul ŞTEFAN von KORCH revine la Filarmonica Braşov în „REVEDERE” – recitalul ce evocă româneşte bucuria, iubirea şi dorul pe 31 ianuarie
România, pe harta culturală a lumii la Paris Fashion Week: BEACH, PLEASE! îl aduce pe Playboi Carti, superstarul trap anunțat printr-un super eveniment în centrul Parisului.
Advertorial
România, pe harta culturală a lumii la Paris Fashion Week: BEACH, PLEASE! îl aduce pe Playboi Carti, superstarul trap anunțat printr-un super eveniment în centrul Parisului.
De la birou la salon: cum te ajută un curs pentru cosmetician să schimbi complet domeniul?
Advertorial
De la birou la salon: cum te ajută un curs pentru cosmetician să schimbi complet domeniul?
Libertatea
Imagini cu Maria Constantin în costum de baie. Cântăreața în vârstă de 38 de ani a renunțat la costumul popular pe plajele din Jamaica
Imagini cu Maria Constantin în costum de baie. Cântăreața în vârstă de 38 de ani a renunțat la costumul popular pe plajele din Jamaica
Câți bani ar fi primit Yasmin Awad după ce a fost trimisă acasă de la Survivor România 2026. A stat trei săptămâni în show-ul de la Antena 1
Câți bani ar fi primit Yasmin Awad după ce a fost trimisă acasă de la Survivor România 2026. A stat trei săptămâni în show-ul de la Antena 1
Imagini din casa în care locuiește Geanina Ilieș. Prezentatoarea TV are o vilă ca-n filme
Imagini din casa în care locuiește Geanina Ilieș. Prezentatoarea TV are o vilă ca-n filme
Imagini cu Andreea Raicu în costum de baie, în vacanța exotică. Cum arată vedeta în vârstă de 48 de ani. „Mi-a prins incredibil de bine să dispar puțin din online”
Imagini cu Andreea Raicu în costum de baie, în vacanța exotică. Cum arată vedeta în vârstă de 48 de ani. „Mi-a prins incredibil de bine să dispar puțin din online”
Ego.ro
Prințul Harry, cu lacrimi în ochi! Ce a spus despre el și Meghan, în fața instanței
Prințul Harry, cu lacrimi în ochi! Ce a spus despre el și Meghan, în fața instanței
Veste neplăcută pentru Kate Middleton! Nimeni nu se aștepta la asta, acum
Veste neplăcută pentru Kate Middleton! Nimeni nu se aștepta la asta, acum
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Greșeli care duc la hernie de disc
Greșeli care duc la hernie de disc
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Exclusiv| Imaginea nemaivăzută cu Larisa Uță din copilăre. Cum arăta atunci concurenta de la Survivor România 2026
Exclusiv| Imaginea nemaivăzută cu Larisa Uță din copilăre. Cum arăta atunci concurenta de la Survivor România 2026
Cum arată casa în care locuiește Cristian Boureanu de la Survivor 2026. Locuința de lux, evaluată la o sumă uriașă
Cum arată casa în care locuiește Cristian Boureanu de la Survivor 2026. Locuința de lux, evaluată la o sumă uriașă
Răzvan Kovacs și Ema Oprișan de la Insula Iubirii sezonul 7 s-au despărțit. Ce mesaj a transmis fostul concurent
Răzvan Kovacs și Ema Oprișan de la Insula Iubirii sezonul 7 s-au despărțit. Ce mesaj a transmis fostul concurent
Exclusiv| Cum arată părinții Nabei Salem de la Survivor România 2026. Fotografia de colecție din arhiva personală
Exclusiv| Cum arată părinții Nabei Salem de la Survivor România 2026. Fotografia de colecție din arhiva personală
Unica.ro
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Ce se întâmplă cu averea uriașă a lui Felix Baumgartner, la doar 6 luni de la moartea sa. Anunțul la care nimeni nu se aștepta
Ce se întâmplă cu averea uriașă a lui Felix Baumgartner, la doar 6 luni de la moartea sa. Anunțul la care nimeni nu se aștepta
Și-a lăsat nevasta singură cu doi copii și el a plecat de acasă! „Am obosit”. E divorțul momentului în showbizul românesc!! „O să dispar din viața voastră”
Și-a lăsat nevasta singură cu doi copii și el a plecat de acasă! „Am obosit”. E divorțul momentului în showbizul românesc!! „O să dispar din viața voastră”
catine.ro
Melania Trump și-a lansat documentarul. Cine s-a numărat printre invitații prezenți la eveniment
Melania Trump și-a lansat documentarul. Cine s-a numărat printre invitații prezenți la eveniment
Horoscopul zilei de 27 ianuarie 2026. Taurii privesc optimiști spre viitor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 27 ianuarie 2026. Taurii privesc optimiști spre viitor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Amber Heard a făcut declarații rare despre procesul cu Johnny Depp. „Mi-am pierdut abilitatea de a vorbi”
Amber Heard a făcut declarații rare despre procesul cu Johnny Depp. „Mi-am pierdut abilitatea de a vorbi”
3 lucruri de făcut după ce mănânci, pentru un control mai bun al glicemiei. Ce recomandă specialiștii
3 lucruri de făcut după ce mănânci, pentru un control mai bun al glicemiei. Ce recomandă specialiștii
Mai multe din advertorial
Eleganța care traversează timpul și tendințele
Eleganța care traversează timpul și tendințele
Advertorial

+ Mai multe
De ce merită să alegi un service auto specializat pentru BMW?
De ce merită să alegi un service auto specializat pentru BMW?
Advertorial

+ Mai multe
Ce este consultanța juridică și de ce contează pentru afacerea ta?
Ce este consultanța juridică și de ce contează pentru afacerea ta?
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC