„Cenaclul Flacăra – O Istorie”: o seară de muzică, memorie și emoție, concepută de Andrei Păunescu

„Cenaclul Flacăra – O Istorie": o seară de muzică, memorie și emoție, concepută de Andrei Păunescu

Pe 15 februarie 2026 „Cenaclul Flacăra – O Istorie' va reveni pe scena Sălii Palatului pentru încă o ediție ce va ține publicul într-o vrie de emoții, așa cum numai la Cenaclu se poate.

Pe 15 februarie 2026, Sala Palatului va găzdui din nou un eveniment cu adevărat special: „Cenaclul Flacăra – O Istorie', un spectacol gândit și prezentat de Andrei Păunescu, ca omagiu adus uneia dintre cele mai marcante mișcări culturale din România.

 Pe scenă vor urca invitații lui Andrei Păunescu – nume esențiale ale muzicii folk, alături de proiecții video rare, imagini de arhivă și momente care spun povestea acestui fenomen artistic unic. Printre artiștii de referință ce vor urca pe scenă se numără: Mircea Vintilă, Nicu Alifantis, Mircea Baniciu, Ducu Bertzi, Emeric Imre, Radu Pietreanu, Magda Puskas, Cristian Buică, Maria Nagy, Cătălin Stepa, Vanghele Gogu, Mădălina Amon, Mihai Napu, Adriana Margalina, Florin Paul Camen, Lavinia, Lucas și Vlady Săteanu și trupa Totuși. 

Mai mult decât un concert, spectacolul e un gest de memorie activă: o reconectare cu valorile, mesajele și spiritul Cenaclului Flacăra – acel amestec de poezie, solidaritate și muzică ce a unit generații.

Pe 15 februarie, versurile și acordurile care au marcat conștiința publică timp de decenii vor răsuna din nou. „Și totuși, există iubire, și totuși, există… Cenaclul Flacăra.'

Un eveniment de neratat pentru toți cei care iubesc muzica, poezia și cultura românească.

Bilete disponibile pe www.get-in.ro de la 88 de lei.

Un eveniment KIMARO Entertainment, susținut de Rock FM.

