Cătălin Măruță a împlinit 48 de ani. Mesajul emoționant transmis de Andra: „Cel mai frumos dar al vieții”

Cătălin Măruță a sărbătorit pe 27 ianuarie împlinirea a 48 de ani, iar momentul a fost marcat emoționant de soția sa, Andra. Artista i-a transmis prezentatorului o declarație publică de dragoste, în care a vorbit despre echilibrul familiei și sprijinul pe care acesta îl oferă zi de zi.

Cătălin Măruță a împlinit 48 de ani

Prezentatorul, cunoscut drept unul dintre cei mai apreciați de la televiziune, a fost felicitat nu doar de colegi și fani, ci mai ales de cea mai importantă persoană din viața lui. În mesajul său, Andra a subliniat legătura puternică dintre ei și rolul esențial pe care Măruță îl are în familie.

„La mulți ani, iubirea mea. Cel mai frumos dar al vieții mele e că suntem noi: o familie unită, care se ține de mână la bine și la greu, care râde mult, se sprijină și merge înainte împreună. Ești echilibrul nostru, omul care ne adună și ne dă curaj. Îți mulțumesc pentru dragoste, pentru grijă, pentru felul în care ne faci să ne simțim în siguranță. Cu tine, familia noastră e acasă. Mereu. Te iubim”, a scris Andra.

Mesajul a fost însoțit de imagini de familie, în care apar nu doar Andra și Cătălin, ci și cei doi copii ai lor, Eva și David, dar și mama prezentatorului. Postarea a strâns rapid aprecieri și comentarii din partea fanilor, care au remarcat sinceritatea și emoția cuvintelor artistei.

Finalul emisiunii „La Măruță” a fost un moment extrem de greu pentru Andra, care nu și-a mai putut stăpâni emoțiile în timpul apariției sale în platou. Artista a vorbit cu ochii în lacrimi despre scoaterea show-ului din grilă, după 18 ani în care a fost moderat de soțul ei, Cătălin Măruță. Din luna februarie, emisiunea va fi înlocuită cu unul sau mai multe seriale de televiziune.

Andra a izbucnit în lacrimi

Pentru Andra, încheierea acestui capitol a venit ca un adevărat șoc emoțional. Copleșită de amintiri și de impactul pe care emisiunea l-a avut asupra vieții lor, artista a izbucnit în plâns în direct, vorbind despre legătura profundă creată în timp cu echipa și cu publicul.

„Toate momentele familiei noastre: căsătoria, nașterea copiilor noștri, petrecerile de la botez, tot, ați fost lângă noi, ați fost familia noastră. (…) Când trăiești atât de multe lucruri cu o echipă, cu niște oameni și îi cunoști și știi cât sunt de dedicați… Îmi cer scuze că plâng”, a spus Andra, vizibil emoționată.

Anunțul conform căruia PRO TV va încheia formatul „La Măruță” începând cu 6 februarie 2026 a luat prin surprindere pe toată lumea. Cătălin Măruță a dezvăluit acum ce va face după ce emisiunea sa nu va mai fi difuzată de postul de televiziune.

Într-un interviu acordat recent, Cătălin Măruță a dezvăluit că va rămâne implicat în PRO TV după ce postul de televiziune va scoate din grilă emisiunea sa pe care o prezenta de 18 ani.

„Nu-ți imagina că toate lucrurile acestea se întâmplă peste noapte, sunt lucruri care se întâmplă treptat, ușor-ușor, sunt lucruri de comun acord, lucruri pe care și tu le exprimi și le dorești, lucruri care automat se îmbină și se întâmplă să se ajungă și la acest lucru. Eu sunt foarte bine și sunt cu colega mea de la Pro TV, cu Iulia Pârlea, cu Ciucă, tot de la Pro TV, așa o să rămânem. E un loc în care eu m-am simțit extraordinar, mă simt extraordinar în continuare, rămân în continuare la emisiune până pe 6 februarie, apoi rămân implicat în Pro TV. Nu e ceva care dispare peste noapte.”

foto: Instagram

