Ce va difuza PRO TV în locul emisiunii lui Cătălin Măruță. Anunțul este oficial

Din 9 februarie, PRO TV propune telespectatorilor o după-amiază construită pe emoție, forță interioară și povești care inspiră.

  de  Andreea Ilie
Anunțul conform căruia PRO TV va încheia formatul „La Măruță”, prezentat de Cătălin Măruță, începând cu 6 februarie 2026 a luat prin surprindere pe toată lumea.

Din 9 februarie, PRO TV propune telespectatorilor o după-amiază construită pe emoție, forță interioară și povești care inspiră. De luni până vineri, grila de programe a postului se îmbogățește cu două seriale dramatice turcești, La marginea lumii și Leyla, care aduc în prim-plan destine feminine marcate de pierdere, nedreptate și lupta pentru supraviețuire, dar și capacitatea extraordinară de a merge mai departe și de a-și schimba viața.

La ora 14:00, PRO TV difuzează La marginea lumii (titlul original: „Uzak Șehir”), un serial care începe cu sosirea Alyei Albora (Sinem Unsal) într-un sat aflat la granița Turciei cu Siria, venită din Canada cu un singur scop: să își înmormânteze soțul și să plece apoi alături de fiul ei. Ceea ce ar fi trebuit să fie o vizită scurtă se transformă într-o capcană emoțională și socială, pe măsură ce Alya descoperă o familie dominată de conflicte vechi, răzbunări și lupte pentru putere. Prinsă într-o lume străină, în care nimeni nu pare dispus să o lase să plece cu copilul ei, Alya este nevoită să lupte pentru libertatea și siguranța sa, într-un context în care fiecare adevăr ascuns poate schimba totul. Serialul explorează limitele supraviețuirii și forța unei femei care refuză să fie victima circumstanțelor.

De la ora 15:00, PRO TV aduce în fața publicului serialul Leyla (titlul original: Leyla: Hayat… Ask… Adalet…), o poveste intensă despre pierderea inocenței, trădare și dorința de dreptate. Rămasă fără mamă încă din copilărie, Leyla (Cemre Baysel) ajunge să trăiască un adevărat coșmar după ce tatăl ei se recăsătorește cu Nur (Gonca Vuslateri), o femeie aparent devotată, dar care se dovedește a fi crudă și manipulatoare. Incapabilă să își convingă tatăl de adevăr, Leyla pierde totul în urma unui plan diabolic, fiind aruncată într-o lume dură, lipsită de siguranță. Ani mai târziu, se întoarce sub o altă identitate, hotărâtă să-și recupereze viața și să se confrunte cu trecutul. Însă reîntâlnirea cu iubirea din copilărie și confruntarea cu propria conștiință îi vor pune la încercare planul de răzbunare.

Cele două seriale turcești difuzate la PRO TV de luni, 9 ianuarie, sunt unite de același mesaj puternic: nu sunt doar povești de iubire, ci povești despre femei care îndură pierderi, durere și nedreptate, dar care reușesc să transforme suferința în forță și supraviețuirea în putere. Este o ofertă construită pe emoție, inspirație și empowerment, care transmite clar că oricine își poate rescrie destinul, indiferent de punctul din care pornește.

De la ora 16:00, după emoțiile intense ale serialelor turcești, programul PRO TV continuă cu Lecții de viață, emisiunea care aduce în prim-plan povești inspirate din experiențele oamenilor. Fiecare episod prezintă situații de viață autentice, pline de provocări, alegeri dificile și momente de răscruce, oferind telespectatorilor nu doar emoție, ci și reflecție.

Cătălin Măruță, despre planurile sale după încheierea emisiunii

Într-un interviu acordat recent, Cătălin Măruță a dezvăluit că va rămâne implicat în PRO TV după ce postul de televiziune va scoate din grilă emisiunea sa pe care o prezenta de 18 ani. 

„Nu-ți imagina că toate lucrurile acestea se întâmplă peste noapte, sunt lucruri care se întâmplă treptat, ușor-ușor, sunt lucruri de comun acord, lucruri pe care și tu le exprimi și le dorești, lucruri care automat se îmbină și se întâmplă să se ajungă și la acest lucru. Eu sunt foarte bine și sunt cu colega mea de la Pro TV, cu Iulia Pârlea, cu Ciucă, tot de la Pro TV, așa o să rămânem. E un loc în care eu m-am simțit extraordinar, mă simt extraordinar în continuare, rămân în continuare la emisiune până pe 6 februarie, apoi rămân implicat în Pro TV. Nu e ceva care dispare peste noapte.

Nu ai cum, e un loc în care m-am simțit extraordinar, sunt niște oameni minunați cei cu care lucrez și cu care am făcut echipă atâta timp și cu care, drept dovadă, și după emisiune continuăm proiectele noastre, pe care le începusem în urmă cu patru ani. Nu e nimic senzațional”, a spus Cătălin Măruță pentru cancan.ro.

Andi Moisescu, despre viața lui după divorțul de Olivia Steer și relația cu cei doi băieți ai lui: "E provocator să fii tată, punct. De fapt e..."
Andi Moisescu, despre viața lui după divorțul de Olivia Steer și relația cu cei doi băieți ai lui: "E provocator să fii tată, punct. De fapt e..."
People

Deși a avut o perioadă agitată pe plan personal, Andi Moisescu se declară liniștit, dezvăluind că pune accent pe relația cu cei doi băieți ai lui.

Catinca Zilahy și fiica ei, Calina, în mijlocul unei noi controverse. Ce spune Catinca despre scandalul pe care l-ar fi cauzat într-un spital bucureștean: "A început efectiv să țipe la mine..."
Catinca Zilahy și fiica ei, Calina, în mijlocul unei noi controverse. Ce spune Catinca despre scandalul pe care l-ar fi cauzat într-un spital bucureștean: "A început efectiv să țipe la mine..."
People

Catinca Zilahy a fost acuzată că a făcut scandal într-un spital din București.

Paula Seling, despre criticile primite după Eurovision Moldova 2026. Mesajul dur al artistei: "De ce simt oamenii nevoia să înjure și să mâzgălească imaginea unui om"
Paula Seling, despre criticile primite după Eurovision Moldova 2026. Mesajul dur al artistei: "De ce simt oamenii nevoia să înjure și să mâzgălească imaginea unui om"
People

Paula Seling s-a declarat foarte afectată de cele întâmplate și de modul în care publicul a ales să se raporteze la acest incident.

