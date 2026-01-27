Florin Piersic Jr. a publicat o imagine adorabilă cu fiul lui. Cum arată Sașa, în vârstă de 10 ani

Florin Piersic Jr. a împărtășit o imagine rară cu fiul lui, Sasha, de 10 ani.

  de ELLE.ro
Florin Piersic Jr. a publicat o imagine adorabilă cu fiul lui. Cum arată Sașa, în vârstă de 10 ani

Florin Piersic Jr., cunoscut pentru discreția sa în privința vieții personale, a surprins recent fanii printr-un videoclip rar în care apare fiul său, Sașa. Băiețelul, care a împlinit 10 ani pe 13 ianuarie, a atras atenția prin naturalețea și carisma sa, dar și printr-un talent care pare cu adevărat moștenit din familia Piersic.

Florin Piersic Jr., imagini cu fiul lui

De obicei, actorul nu obișnuiește să-și expună familia pe rețelele sociale, ceea ce face apariția acestui videoclip și mai specială. În filmare, Sașa demonstrează o siguranță impresionantă: nu este doar un copil care se joacă în fața camerei, ci unul care știe cum să se exprime, cum să se miște și cum să capteze atenția privitorului. Ritmul, privirea și expresiile sale arată un simț artistic deosebit pentru vârsta sa.

Blond, cu părul lung și ochii albaștri, Sașa păstrează trăsăturile puternice ale familiei Piersic, dar și delicatețea mamei sale. Această combinație de carismă, expresivitate și naturalețe a cucerit imediat internauții care au vizionat filmulețul. Reacțiile nu au întârziat: comentariile au fost pline de urări, aprecieri și încurajări, mulți remarcând că talentul „curge prin venele” familiei și sugerând că Sasha ar putea deveni, la rândul său, un nume important în lumea artistică.

„Un motiv în plus să trăiești: să-ți vezi copilul cântând o piesă pe care o iubeai când erai adolescent. Sașa Piersic”, a scris Florin în dreptul videoclipului.

 
 
 
 
 
Ce spune despre copiii lui

Într-un interviu acordat în 2022 emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Florin a vorbit cu drag despre copiii săi:

„Un copil schimbă tot. Sașa e foarte încăpățânat, are multă personalitate, ține foarte mult la părerile lui și e greu să discuți cu el în anumite situații. Dar acum îmi umplu niște goluri cu el. Mă joc cu Lego, am făcut niște pereți cu vopsea și desenăm cu creta, multe, multe lucruri. Acum încerc să îl țin departe de playstation. Nu cred că-mi seamănă. El e foarte atletic și foarte energic. Știe foarte multe lucruri de care eu nu aveam habar la 7 ani și nu stă toată ziua pe Internet. Nu stă pe Internet. Le află de la școală.
Iar Sonia e un geniu. Îmi pare rău că eu, ca părinte, spun asta, dar nu o spun de suprafață. Chiar e. Îmi pare rău că spun asta. Iar geniul vine la pachet cu niște dificultăți, nu e simplu. Cu ea nu te înțelegi la orice oră și oricând. Dar ea desenează într-un fel la care eu nici măcar nu pot visa. Eu nu înțeleg cum a făcut desenul ăla. Și-atunci e normal să îmi ador copiii.”

Sonia este fiica lui Florin din relația cu actrița Dorina Chiriac, în timp ce Sașa este fiul pe care i l-a dăruit actuala parteneră, fosta jurnalistă Andreea Cipcă, cu 15 ani mai tânără decât actorul și cunoscută pentru discreția și eleganța sa.

Paula Seling, despre criticile primite după Eurovision Moldova 2026. Mesajul dur al artistei: „De ce simt oamenii nevoia să înjure și să mâzgălească imaginea unui om'

foto: Arhiva ELLE

