Dior Couture: starurile s-au aliniat pentru a lua parte la debutul inspirat al lui Jonathan Anderson

Dior Couture e un nume mereu sinonim cu rafinamentul și mai ales cu acel savoir faire cu care se laudă orice casă de mare calibru a Franței, așa încât nu e de mirare că debutul lui Jonathan Anderson în haute couture, asistat de una dintre cele mai specializate echipe, a născut o mulțime de curiozități. Starurile au venit în număr mare, de la cele care colaborează deseori cu casa, precum Greta Lee, Jennifer Lawrence sau Rihanna, până la cele pur și simplu pasionate de modă. Nu e clar la ce categorie s-au încadrat Jeff Bezos sau Lauren Sanchez.

Nu au lipsit nici specialiștii, Anna Wintour afișându-se în primul rând, unde a stat alături de… surpriză, John Galliano, designerul pe veci asociat cu brand-ul Dior, invitat pentru prima dată ca spectator. De altfel, Jonathan Anderson a mărturisit într-un interviu că l-a chemat pe ilustrul său predecesor să îi spună părerea despre munca lui, înainte de a prezenta prima sa colecție, ready to wear, pentru casă, și a povestit cum Galliano a venit cu un buchețel de ciclame și cu o pungă de dulciuri pentru echipă. Florile, fotografiate de Juergen Teller, s-au regăsit mai apoi în imprimeuri.

La prezentarea Dior Couture, moda a asistat la un moment în care cercul s-a închis. Galliano, concediat în 2011 de la Dior pentru o serie de remarci antisemite, s-a întors și a fost filmat povestind emoționat cum e pentru prima dată invitat să asiste la o prezentare. Prezența lui a fost totodată un semn că aprobă și susține viziunea lui Anderson, și ce alt gest ar putea să fie mai încurajator pentru un designer care abia începe să descopere tainele meseriei de couturier? Anderson a povestit inclusiv că sfatul primit de la Galliano a fost: „cu cât iubești Dior mai mult, cu atât mai mult îți va da ceva înapoi”.

Și colecția Dior Couture prezentată pe 26 ianuarie pare să fi fost un semn că Anderson a început cu dreptul în acest sens. O mulțime de siluete inspirate din arhivele mai vechi și mai noi ale casei au defilat pe podiumul deasupra cărora atârnau flori: siluetele bar, cocon și rochiile cu crinolină au dominat, ornate cu tot soiul de accesorii florale atârnând de urechi, împodobind hainele, curgând în cascadă pe fuste. Grădina aproape mitică a lui Monsieur Dior însuși pare să își fi revărsat cele mai fragile și mai frumoase ofrande în această colecție.

De altfel, notele care au acompaniat show-ul Dior Couture arătau că mereu ai ceva de învățat atunci când copiezi după natură, pentru că aceasta „nu oferă concluzii fixe, ci îți arată un sistem în mișcare – care evoluează, se adaptează, durează. Haute couture-ul se încadrează în aceeași logică: un laborator de idei în care experimentul e inseparabil de meșteșug, iar tehnicile testate în timp sunt activate ca o cunoaștere vie. Este un mod de a vedea – o lentilă de interpretare prin intermediul căreia prezentul este examinat, reasamblat și reimaginat din nou. Urgent. Subtil. Precis.”

Asta păreau să arate superbele flori tăiate din mătase sau brodate cu dibăcie pe haine, amintind de atâtea alte colecții ale casei, dar mai cu seamă, observabil, de primele colecții Dior Couture ale lui Raf Simons, cu mai bine de 10 ani în urmă. Poate pentru că cei doi designeri împărtășesc o perspectivă, poate pentru că și moștenirea lui Simons e, azi, parte din arhivă la fel ca viziunile celorlalți designeri care au construit estetica Dior.

