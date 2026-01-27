Dior Couture: starurile s-au aliniat pentru a lua parte la debutul inspirat al lui Jonathan Anderson

Prezentarea Dior Couture primăvară-vară 2026 a atras o mulțime de celebrități venite să asiste la debutul lui Jonathan Anderson în fruntea uneia dintre cele mai prestigioase case ale lumii.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Ioana Ulmeanu
RIHANNA
VEZI FOTO
POZA 1 / 24

Dior Couture e un nume mereu sinonim cu rafinamentul și mai ales cu acel savoir faire cu care se laudă orice casă de mare calibru a Franței, așa încât nu e de mirare că debutul lui Jonathan Anderson în haute couture, asistat de una dintre cele mai specializate echipe, a născut o mulțime de curiozități. Starurile au venit în număr mare, de la cele care colaborează deseori cu casa, precum Greta Lee, Jennifer Lawrence sau Rihanna, până la cele pur și simplu pasionate de modă. Nu e clar la ce categorie s-au încadrat Jeff Bezos sau Lauren Sanchez.

Nu au lipsit nici specialiștii, Anna Wintour afișându-se în primul rând, unde a stat alături de… surpriză, John Galliano, designerul pe veci asociat cu brand-ul Dior, invitat pentru prima dată ca spectator. De altfel, Jonathan Anderson a mărturisit într-un interviu că l-a chemat pe ilustrul său predecesor să îi spună părerea despre munca lui, înainte de a prezenta prima sa colecție, ready to wear, pentru casă, și a povestit cum Galliano a venit cu un buchețel de ciclame și cu o pungă de dulciuri pentru echipă. Florile, fotografiate de Juergen Teller, s-au regăsit mai apoi în imprimeuri.

La prezentarea Dior Couture, moda a asistat la un moment în care cercul s-a închis. Galliano, concediat în 2011 de la Dior pentru o serie de remarci antisemite, s-a întors și a fost filmat povestind emoționat cum e pentru prima dată invitat să asiste la o prezentare. Prezența lui a fost totodată un semn că aprobă și susține viziunea lui Anderson, și ce alt gest ar putea să fie mai încurajator pentru un designer care abia începe să descopere tainele meseriei de couturier? Anderson a povestit inclusiv că sfatul primit de la Galliano a fost: „cu cât iubești Dior mai mult, cu atât mai mult îți va da ceva înapoi”.

Și colecția Dior Couture prezentată pe 26 ianuarie pare să fi fost un semn că Anderson a început cu dreptul în acest sens. O mulțime de siluete inspirate din arhivele mai vechi și mai noi ale casei au defilat pe podiumul deasupra cărora atârnau flori: siluetele bar, cocon și rochiile cu crinolină au dominat, ornate cu tot soiul de accesorii florale atârnând de urechi, împodobind hainele, curgând în cascadă pe fuste. Grădina aproape mitică a lui Monsieur Dior însuși pare să își fi revărsat cele mai fragile și mai frumoase ofrande în această colecție.

De altfel, notele care au acompaniat show-ul Dior Couture arătau că mereu ai ceva de învățat atunci când copiezi după natură, pentru că aceasta „nu oferă concluzii fixe, ci îți arată un sistem în mișcare – care evoluează, se adaptează, durează. Haute couture-ul se încadrează în aceeași logică: un laborator de idei în care experimentul e inseparabil de meșteșug, iar tehnicile testate în timp sunt activate ca o cunoaștere vie. Este un mod de a vedea – o lentilă de interpretare prin intermediul căreia prezentul este examinat, reasamblat și reimaginat din nou. Urgent. Subtil. Precis.”

Asta păreau să arate superbele flori tăiate din mătase sau brodate cu dibăcie pe haine, amintind de atâtea alte colecții ale casei, dar mai cu seamă, observabil, de primele colecții Dior Couture ale lui Raf Simons, cu mai bine de 10 ani în urmă. Poate pentru că cei doi designeri împărtășesc o perspectivă, poate pentru că și moștenirea lui Simons e, azi, parte din arhivă la fel ca viziunile celorlalți designeri care au construit estetica Dior.

Citește și:
A murit Valentino Garavani, unul dintre ultimii mari couturieri ai secolului 20

Foto: Dior

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) 7.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Bella Hadid și partenerul ei, Adan Banuelos, s-au despărțit după doi ani de relație
People
Bella Hadid și partenerul ei, Adan Banuelos, s-au despărțit după doi ani de relație
Anunțul făcut de Octavia Geamănu despre soțul ei, Marian Ionescu. Ce moment important au sărbătorit: "Nu uităm de noi"
People
Anunțul făcut de Octavia Geamănu despre soțul ei, Marian Ionescu. Ce moment important au sărbătorit: "Nu uităm de noi"
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru: "Este o investiție"
People
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru: "Este o investiție"
Victoria Beckham, gest surprinzător față de familie, după ce a primit o distincție în domeniul modei la Paris
People
Victoria Beckham, gest surprinzător față de familie, după ce a primit o distincție în domeniul modei la Paris
Andi Moisescu, despre viața lui după divorțul de Olivia Steer și relația cu cei doi băieți ai lui: "E provocator să fii tată, punct. De fapt e..."
People
Andi Moisescu, despre viața lui după divorțul de Olivia Steer și relația cu cei doi băieți ai lui: "E provocator să fii tată, punct. De fapt e..."
Catinca Zilahy și fiica ei, Calina, în mijlocul unei noi controverse. Ce spune Catinca despre scandalul pe care l-ar fi cauzat într-un spital bucureștean: "A început efectiv să țipe la mine..."
People
Catinca Zilahy și fiica ei, Calina, în mijlocul unei noi controverse. Ce spune Catinca despre scandalul pe care l-ar fi cauzat într-un spital bucureștean: "A început efectiv să țipe la mine..."
Libertatea
Cum arată nasul lui Dorian Popa la 12 zile de la operație. Și-a dat bandajul jos: „Cum nici nu am visat”
Cum arată nasul lui Dorian Popa la 12 zile de la operație. Și-a dat bandajul jos: „Cum nici nu am visat”
Dan Negru, jefuit în Paris de patru hoți români. I-au luat tot, apoi l-au sunat să-i înapoieze lucrurile: „Mi-au zis că ei câștigă între 1.000 și 4.000 de euro pe zi”
Dan Negru, jefuit în Paris de patru hoți români. I-au luat tot, apoi l-au sunat să-i înapoieze lucrurile: „Mi-au zis că ei câștigă între 1.000 și 4.000 de euro pe zi”
Imagini din casa în care locuiește Geanina Ilieș. Prezentatoarea TV are o vilă ca-n filme
Imagini din casa în care locuiește Geanina Ilieș. Prezentatoarea TV are o vilă ca-n filme
Imagini cu Florin Piersic la 90 de ani. Ce spune Dan Negru despre marele actor în zi aniversară: „Generației lui îi plătim noi pensia”
Imagini cu Florin Piersic la 90 de ani. Ce spune Dan Negru despre marele actor în zi aniversară: „Generației lui îi plătim noi pensia”
Ego.ro
Prințul Harry, cu lacrimi în ochi! Ce a spus despre el și Meghan, în fața instanței
Prințul Harry, cu lacrimi în ochi! Ce a spus despre el și Meghan, în fața instanței
Veste neplăcută pentru Kate Middleton! Nimeni nu se aștepta la asta, acum
Veste neplăcută pentru Kate Middleton! Nimeni nu se aștepta la asta, acum
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Răzvan Kovacs și Ema Oprișan de la Insula Iubirii sezonul 7 s-au despărțit. Ce mesaj a transmis fostul concurent
Răzvan Kovacs și Ema Oprișan de la Insula Iubirii sezonul 7 s-au despărțit. Ce mesaj a transmis fostul concurent
Exclusiv| Cum arată părinții Nabei Salem de la Survivor România 2026. Fotografia de colecție din arhiva personală
Exclusiv| Cum arată părinții Nabei Salem de la Survivor România 2026. Fotografia de colecție din arhiva personală
Imaginea incendiară în costum de baie cu care Delia i-a surprins pe fani. "Duamnă, suntem la televizor"
Imaginea incendiară în costum de baie cu care Delia i-a surprins pe fani. "Duamnă, suntem la televizor"
Ce a postat Ema Oprișan pe rețelele de socializare la scurt timp după anunțul lui Răzvan Kovacs despre despărțirea lor
Ce a postat Ema Oprișan pe rețelele de socializare la scurt timp după anunțul lui Răzvan Kovacs despre despărțirea lor
Unica.ro
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Cum arată la interior vila din Brașov în care Călin Donca locuiește împreună cu soția și cei 5 copii. Casa, evaluată la 1 milion de euro, are 16 camere, piscină interioară, salină, saună, sală de sport și un cinematograf. Foto
Cum arată la interior vila din Brașov în care Călin Donca locuiește împreună cu soția și cei 5 copii. Casa, evaluată la 1 milion de euro, are 16 camere, piscină interioară, salină, saună, sală de sport și un cinematograf. Foto
„A făcut fiica Catincăi circ... era isterică”. Ce s-a întâmplat la Spitalul Universitar din București, unde fata Catincăi Zilahy a ajuns aproape leșinată, și cum au ajuns să fie cele două transferate la Obregia
„A făcut fiica Catincăi circ... era isterică”. Ce s-a întâmplat la Spitalul Universitar din București, unde fata Catincăi Zilahy a ajuns aproape leșinată, și cum au ajuns să fie cele două transferate la Obregia
catine.ro
Horoscopul lunii februarie 2026. Nativii își depășesc limitele
Horoscopul lunii februarie 2026. Nativii își depășesc limitele
Horoscopul zilei de 28 ianuarie 2026. Gemenii iau o decizie importantă. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 28 ianuarie 2026. Gemenii iau o decizie importantă. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Victoria Beckham a primit un titlu special la Paris și a fost susținută de familie. Fotografia emoționantă din care a lipsit Brooklyn Beckham
Victoria Beckham a primit un titlu special la Paris și a fost susținută de familie. Fotografia emoționantă din care a lipsit Brooklyn Beckham
Bella Hadid s-a despărțit de Adan Banuelos după doi ani de relație. Ce urmează pentru supermodel în viața personală
Bella Hadid s-a despărțit de Adan Banuelos după doi ani de relație. Ce urmează pentru supermodel în viața personală
Mai multe din people
Paula Seling, despre criticile primite după Eurovision Moldova 2026. Mesajul dur al artistei: "De ce simt oamenii nevoia să înjure și să mâzgălească imaginea unui om"
Paula Seling, despre criticile primite după Eurovision Moldova 2026. Mesajul dur al artistei: "De ce simt oamenii nevoia să înjure și să mâzgălească imaginea unui om"
People

Paula Seling s-a declarat foarte afectată de cele întâmplate și de modul în care publicul a ales să se raporteze la acest incident.

+ Mai multe
De ce a născut Andreea Bănică prin cezariană. Artista, dezvăluiri neștiute despre copii și rolul de mamă: "Pe Noah aș fi vrut să îl nasc natural"
De ce a născut Andreea Bănică prin cezariană. Artista, dezvăluiri neștiute despre copii și rolul de mamă: "Pe Noah aș fi vrut să îl nasc natural"
People

Andreea Bănică a dezvăluit motivul pentru care a născut ambii copii prin cezariană și de ce a oprit alăptarea la vârsta de trei luni.

+ Mai multe
Amber Heard, declarații rare despre impactul procesului de defăimare intentat de Johnny Depp: "Mi-am pierdut capacitatea de a vorbi"
Amber Heard, declarații rare despre impactul procesului de defăimare intentat de Johnny Depp: "Mi-am pierdut capacitatea de a vorbi"
People

Amber Heard a vorbit la Sundance despre felul în care procesul intentat de Johnny Depp i-a afectat capacitatea de a se exprima public.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC