Victoria Beckham, gest surprinzător față de familie, după ce a primit o distincție în domeniul modei la Paris

În timpul Paris Fashion Week, luni, 26 ianuarie, designer-ul de modă în vârstă de 51 de ani a fost decorată de Ministerul Culturii din Franța cu titlul de Cavaler al Ordinului Artelor și Literelor. La ceremonie, Victoria a fost însoțită de soțul ei, David Beckham, de fiica lor Harper, în vârstă de 14 ani, și de fiii Cruz, 20 de ani, și Romeo, 23 de ani.

Apariția familiei vine la doar o săptămână după ce fiul lor, Brooklyn Peltz Beckham, a făcut declarații șocante despre conflictul care durează de ceva timp în interiorul familiei.

Într-un carusel de fotografii postat pe Instagram, care a inclus și o imagine de familie, Victoria a spus că se simte „onoratӑ” să primească această recunoaștere.

„Am admirat întotdeauna profund estetica franceză și seriozitatea cu care tratează moda: ca pe o formă de artă. Așadar, să fiu recunoscută aici și primită în acest fel este un privilegiu profund, unul care reflectă decenii de muncă, angajament și dedicare.”

Ea și-a încheiat mesajul astfel: „Mulțumirile mele sincere ministrului francez al Culturii, Rachida Dati, pentru această onoare. Mulțumesc, de asemenea, partenerilor de afaceri care au crezut în mine, familiei mele și, mai ales, lui David, soțul meu și primul meu investitor. Nu aș putea fi mai recunoscătoare, sunteți totul pentru mine xx.”

Victoria și David, în vârstă de 50 de ani, au fost fotografiați sosind la Ministerul Culturii îmbrăcați în ținute negre asortate. Designer-ul a purtat o rochie elegantă, tip helancă, cu o crăpătură adâncă pe picior, în timp ce fostul fotbalist a ales un costum clasic cu cravată.

Mai devreme în aceeași zi, David a fost surprins sosind la un hotel din Paris purtând o ținută din denim, accesorizată cu o căciulă, o geantă Hermès de mari dimensiuni și cizme maro. Fiii mai mici ai cuplului, Cruz și Romeo Beckham, care au defilat recent la prezentarea Willy Chavarria Menswear din cadrul Paris Fashion Week, au fost fotografiați și ei în capitala Franței, alături de iubitele lor, Jackie Apostel și Kim Turnbull.

Brooklyn Beckam, acuzații grave la adresa familiei

Într-o serie de Insta Stories publicate pe 19 ianuarie, Brooklyn, în vârstă de 26 de ani, a rupt tăcerea cu privire la ruptura dintre el și familia sa. Alături de mesajele lui au apărut și comentarii care condamnau modul în care familia sa ar fi tratat-o pe soția lui, Nicola Peltz Beckham, cu care s-a căsătorit în aprilie 2022.

„Narațiunea conform căreia soția mea mă controlează este complet inversată. Am fost controlat de părinții mei aproape toată viața. Am crescut cu o anxietate copleșitoare. Pentru prima dată în viața mea, de când m-am distanțat de familia mea, acea anxietate a dispărut. Mă trezesc în fiecare dimineață recunoscător pentru viața pe care am ales-o și am găsit pace și liniște. Eu și soția mea nu ne dorim o viață modelată de imagine, presă sau manipulare. Tot ce ne dorim este pace, intimitate și fericire pentru noi și viitoarea noastră familie.”

Mai târziu, în aceeași declarație, Brooklyn a adăugat: „Am tăcut ani de zile și am făcut tot posibilul să păstrez aceste lucruri private. Din păcate, părinții mei și echipa lor au continuat să meargă la presă, lăsându-mă fără altă opțiune decât să vorbesc pentru mine și să spun adevărul despre doar o parte dintre minciunile care au fost publicate. Nu vreau să mă împac cu familia mea. Nu sunt controlat, mă apăr pe mine însumi pentru prima dată în viața mea.”

O sursă a declarat pentru PEOPLE că „Brooklyn nu regretă că a vorbit public împotriva părinților săi. El, Nicola și familia Peltz sunt fermi și împăcați cu poziția lor.” Aceeași sursă a adăugat: „Își susține convingerile. Simte că este corect ceea ce spune.”

În contextul conflictului, o sursă apropiată situației declara anterior pentru PEOPLE: „David și Victoria le-au cerut în repetate rânduri lui Brooklyn și Nicolei să se întâlnească și să discute pentru a putea merge mai departe. David își iubește copiii.”

În luna mai a anului trecut, un apropiat spunea pentru PEOPLE că „relația nu este, cu siguranță, fără șanse de reparare.”

foto: Profimedia

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro